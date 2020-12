A magyar agrárium legjobbjai 2020-ban - Íme, a győztesek

A Portfolio Csoport idén is díjazta a legsikeresebb és legkiemelkedőbb agrárgazdasági szereplőket, és az év legfontosabb agráreseményén, az Agrárszektor 2020 Konferencián ebben az évben is kiosztották a Portfolio Agrárdíjakat. Egy 9 tagból álló szakmai zsűri döntött az év növénytermelőjéről, az év állattenyésztőjéről, az év kertészetéről, az év fiatal agrárszakemberéről, az év női agrárvállalkozójáról, az év agrárberuházásáról, valamint a Portfolio Agrárgazdaságért díj nyerteséről.

Idén is kiosztotta a Portfolio Csoport a Portfolio Agrárdíjakat az Agrárszektor 2020 Konferencián, ebben az évben hét kategóriában díjaztuk a hazai agrárgazdaság legjobbjait. Íme a 2020-as nyertesek:

Az év növénytermelője: Sebestyén Csaba - Tápió-Táj Kft.

Az év állattenyésztője: Bábolna TETRA Kft.

Az év kertészete: Peták Paplogó Kertészet

Az év fiatal agrárszakembere: Feczák Gábor - Agroszemek Kft.

Az év női agrárvállalkozója: Bódi Judit-Tedej

Az év agrárberuházása: Támba családi Holding

Portfolio Agrárgazdaságért díj: Erdélyi István

A nyerteseket topvezetőkből álló szakmai zsűri választotta ki: Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója, Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Harsányi Zsolt, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Makai Szabolcs, a Talentis Agro Holding vezérigazgatója, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Szabó Levente, a KITE Zrt vezérigazgatója, Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapító-tulajdonosa, és Vida József, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója. Döntöttek az év növénytermelőjéről, az év állattenyésztőjéről, az év kertészetéről, az év fiatal agrárszakemberéről, az év agrárberuházásáról, megszavazták, ki kapja a Portfolio Agrárgazdaságért díjat, és idén először az év női agrárvállalkozóját is kiválasztották.

Az év növénytermelője: Sebestyén Csaba - Tápió-Táj Kft.

Sebestyén Csaba a Tápió-Táj Kft. ügyvezető-tulajdonosa. A cég Pest megye keleti részének meghatározó növénytermesztési agrárvállalkozása, több mint 2000 hektáron folytatnak növénytermesztést, döntően őszi kalászosokat, kukoricát, repcét, napraforgót és lucernát termelnek. A Tápió-Táj Kft. 2014 óta foglalkozik precíziós növénytermesztéssel, azóta élen járnak az új szoftverek és technológiák bevezetésében. Három év alatt a 2000 hektáros terület teljes mintavételezése megtörtént, mára pedig az őszi és tavaszi tápanyag-kijuttatás is differenciáltan történik, változó tőszámmal vetnek, és nedvességméréssel, valamint hozamtérképezéssel aratnak. A cég rengeteg tapasztalatot és információt szerzett a precíziós növénytermesztési gyakorlatából az utóbbi években, így jó úton haladnak a digitális agrárium megvalósításában.

Az év állattenyésztője: Bábolna TETRA Kft.

A bábolnai cég 2004-ben a privatizáció során alakult meg Bábolna Tetra Kft. néven, azóta négy földrész, több mint félszáz országában vannak jelen termékeikkel és képviselik a világban a magyar állattenyésztés évszázados jó hírét. A Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft. a világ tojóhibrid-tenyésztésének meghatározó szereplője, a 225 éves állattenyésztési hagyományokkal büszkélkedő Bábolnai Gazdaságból kinőtt cég az elődök szakmai munkájának folytonosságát is tekintve, 1960 óta foglalkozik intenzív baromfitenyésztéssel. A Bábolna TETRA Kft. a tenyésztői és szaporítói tevékenységét közel 1000 négyzetméteren, a Bábolna és Uraiújfalu környezetében található 16 tojó és 4 nevelő telepen, több mint 200 munkatárs, és a beszállítói oldalról további 250 fő foglalkoztatásával végzi. A cégnél folyamatosak a fejlesztések, 2007-ben beindult a Kft. brojler üzletága, 2013-ban új pedigrételepet (Gerhard Lorenz Farm) létesítettek, majd új keltetőüzemet avattak (Szarka Ferenc Keltető), emellett két éve kialakították új kutatóbázisukat Dr. Forgács Barnabás Genetikai Kutatóegység néven. A 60-as években megkezdett - és azóta is következetesen végzett - tenyésztési munkának és kiváló szakembereinknek köszönhetően a TETRA hibridek meghatározó szereplői a világ baromfi piacának.

Az év kertészete: Peták Paplogó Kertészet

Biológiai növényvédelem, nagy odafigyelés, minimális vegyszerhasználat - ez a forráskúti Peták Paplogó Kertészet mottója. A nagyszülői hagyományokat folytatva a zöldségtermesztés maradt a család fő profilja, amelyet 2001 óta egyéni vállalkozói formában művelnek. Kezdetben fóliasátrakban, ma már üvegházban termesztik zöldségeiket, amelynek alapterülete meghaladja a 48 ezer négyzetmétert is. Fő profiljuk a paradicsom, paprika és kígyóuborka termesztése, amelyek közül az utóbbit termesztik a legnagyobb területen, mintegy 17 600 négyzetméteren. A vállalat nemcsak a gazdaság méretére fektet kiemelt hangsúlyt, hanem az új termelési technológiákra is, így a cégnél a talajt nem igénylő, hidrokultúrás termesztési módszer honosodott meg, emellett kiemelt figyelmet fordítanak a vegyszermentességre is. Üvegházaikat geotermikus energia felhasználásával fűtik, amely nem csak kiváló alternatív erőforrás, de felhasználása által a zöldségtermesztési szezon is meghosszabbítható. A váráslói igényekre reagálva egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a direkt értékesítésre, ezért 2013-tól telephelyük GLOBAL G.A.P. tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az év fiatal agrárszakembere: Feczák Gábor - Agroszemek Kft.

Feczák Gábor, a hódmezővásárhelyi Agroszemek Kft. ügyvezető igazgatója. A cég 205 hektáron foglalkozik intenzív növénytermesztéssel, döntően cirok és lucerna vetőmag-előállítással. Szemescirokból 15 ezer hektárra, lucernából 2500 hektárra elegendő vetőmagot állítanak elő évente Magyarországnak. Nagy hangsúlyt fektetnek az itthon megtermelt takarmánycirok piacának fejlesztésére, hazai felhasználására, ezáltal szoros együttműködésben vannak több integrátor szervezettel is az egész országban. A cég Legújabb irányvonala a gluténmentes cirokliszt előállítása, mint alapvető élelmiszerforrás a glutén-, és lisztérzékeny emberek számára. Feczák Gábor szerint az elmúlt évek szélsőséges időjárása azt bizonyítja, hogy a termelő szervezeteknek több lábon kell állniuk a növénykultúrák tekintetében. Mivel a cirokfélék kimondottan jól viselik ezen szélsőségeket, egy jó alternatívaként tudnak beilleszkedni a hazai vetésszerkezetbe. Az Agroszemek Kft. törekszik a hazai takarmányfelhasználásra fektetni a hangsúlyt a víziszárnyas, baromfi és sertés ágazatokban, hogy itthon képezzenek magasabb hozzáadott értékekkel rendelkező termékeket, minőségi élelmiszert, minél inkább függetlenedve az import áruktól. A vállalkozás 2019-es árbevétele 550 millió forint volt, idén a várható árbevétel 650 millió forint lesz.

Az év női agrárvállalkozója: Bódi Judit-Tedej

A hajdúnánási Tedej Zrt. 1993-ban, jogelődje 1949-ben alakult, tulajdonosa Bódi Judit. A Zrt. fő tevékenysége a szántóföldi növénytermesztésen felül a kalászos- és kukorica-vetőmag előállítás, valamint az erdőgazdálkodás. A cég 5 ezer szarvasmarhával, közel 20 ezer sertéssel, és jelentős baromfiágazattal rendelkezik, emellett tógazdasággal és lótenyésztéssel is foglalkoznak, illetve jelentős a kertészet és gyümölcstermesztési ágazatuk is. A Tedej Zrt. a térség legjelentősebb munkaadója, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az elmúlt években a mezőgazdasági foglalkoztatás visszaesése idején is sikerült megőrizni az alkalmazotti létszámukat, munkát és megélhetést biztosítva a szakképzett munkaerő számára. Az állandó foglalkoztatottak létszáma megközelíti a 250 főt, az egyszerűsített foglalkoztatottaké éves viszonylatban pedig 100 főre tehető. Bódi Judit elsődleges feladati közé tartozik a növénytermesztés, a kertészet, valamint a társadalmi kapcsolatok ápolása és a beszerzés is. Bódi Judit jelentős szerepet vállalt alapítványok és egyesületek létrehozásában, amelyek közhasznú munkáját a mai napig támogatja, emellett szívügye emellett a helyi-, és diáksport is.

Az év agrárberuházása:Támba családi Holding

2020 szeptemberében kezdte meg a működését az a vadhúsfeldolgozó üzem, amelynek a kivitelezését 2019 novemberében indította el a Támba családi Holding Napkor településen. A csaknem 800 millió forintos beruházás komoly növekedést jelent a cég számára. A Támba családi Holding tervei szerint a tőkehús értékesítésükben döntő szerepet kaphat majd az export, míg a késztermékek értékesítésében a belföldi piacot célozták meg. A húsüzem szuvidált vadhúst is elő fog állítani, amely mind az éttermek, mind a háztartások számára megkönnyítheti a vadhúsból készült ételek elkészítését. A húsüzem jövőbeni stabil működését megalapozza, hogy a saját, illetve más családi vállalkozáson keresztül is lehetőségük van a mintegy 15 ezer hektárnyi vadászterületen – amelyen a cég vadgazdálkodik - elejtett vadak beszerzésére.

Portfolio Agrárgazdaságért díj: Erdélyi István

Erdélyi István több évtizedes szakmai múltjával a hazai pulykafeldolgozó ipar egyik kiemelkedő alakja. 1992-től a szarvasi Gallicoop Zrt. vezérigazgatója, 2000-től elnök-vezérigazgatója volt, és közel 30 év után a cégtől vonult nyugdíjba. Erdélyi István óriási szerepet töltött be a magyar pulykaágazat fejlődésében. Megalakította, majd három évtizeden keresztül építette a céget, fejlesztette és eredményesen üzemeltette a legnagyobb - máig egyedülálló módon - teljes pulykaintegrációt, amely a tenyésztéstől elkezdve, a keltetésen és a takarmánykeverésen, illetve -termelésen át, a vágási, feldolgozási feladatokon keresztül, egészen a készítménygyártásig lefed minden munkafolyamatot. Erdélyi István társadalmi szerepvállalása is példamutató: évtizedeken keresztül a Magyar Pulyka Szövetség elnöki tisztségét töltötte be, de több évig volt az ernyőszervezet a Baromfi Termék Tanács elnöke (2003 2006) is. Mindezek mellett az újjáalakult Magyar Agrárgazdasági Kamara Békés megyei élelmiszeripari alelnöki tisztségét is vállalta.

Fotók: Mónus Márton, Stiller Ákos