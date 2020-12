A világutazó család, amelyik mindenét feltette a bitcoinra, és nagyon bejött nekik

Az idei év sztárbefektetése a bitcoin, nemrég a kriptodeviza árfolyama megdöntötte korábbi 2017-es rekordját - többek között a koronavírus-járvány és az infláció miatt menekülnek befektetők tömegei a bitcoinba, egyre komolyabb az érdeklődés az intézményi befektetők felől is. Jelentős hozamot érhetett el az, aki a márciusi megtorpanást kihasználva befektetett a kriptodevizába, ám akadnak olyanok, akik még ennél is sokkal jobb helyzetben vannak: cikkünkben egy holland család történetéről számolunk be, akik minden vagyontárgyukat pénzzé téve bitcoinba fektettek még 2017-ben. Megvizsgáljuk azt is, hogy a jelenlegi környezetben érdemes lenne-e nekik kiszállni a buliból, vagy nyugodtan hátradőlhetnek az árfolyam további szárnyalását figyelve.

Mi történt idén a bitcoinnal?

Elképesztő menetelésen van túl idén a bitcoin, a 2017-es lufi óta nem látott szinteket is megdöntötte a napokban a kriptodeviza árfolyama. Az emelkedés pedig csupán néhány hónapja indult be igazán, október kezdete óta az árfolyam több, mint 75 százalékot emelkedett. Ilyen szinteken a bitcoint legutoljára 2017-ben láttuk, az akkori történelmi csúcs 19 666 dollárnál volt, amelyet az árfolyam november végén át is tudott lépni.

Nem volt azért teljesen zökkenőmentes a bitcoin éve sem, hiszen a tőzsdék márciusi zuhanásával a kriptodeviza árfolyama is nagyot esett, a lokális mélypont március 13-án 3850 dollárnál volt, így aki ott bevásárolt, az már több mint 380 százalékos hozamot érhetett el az eszközzel.

Akadnak persze olyanok is, akik jóval korábban tették le voksukat a leghíresebb kriptodeviza mellett – egy holland család különleges történetéről számolunk most be.

2017-ben kezdődött minden

2017-ben kisebb port kavart a háromgyermekes holland család esete, a szülők ugyanis úgy döntöttek, hogy minden vagyoneszközüket eladják – többek között a profittermelő vállalkozásukat és a 232 négyzetméteres házukat – azért, hogy

a felszabaduló pénzt bitcoinba fektessék.

Azóta közel 4 év telt el, a családnak azóta sincs bankszámlája, háza, vagy különösebb értékkel bíró személyes tulajdona – továbbra is a volatilis kriptodevizában van az összes megtakarított pénzük.

Azért vágtunk bele a bitcoinba, mert meg akartuk változtatni az életünket

– nyilatkozott még 2017-ben a 42 éves családapa.

2017 elején vásárolta meg bitcoin-állományának nagy részét Didi Taihuttu, ekkor 900 dollár körüli árfolyamon forgott a kriptodeviza, alig néhány hónappal azelőtt, hogy a jegyzés elérte volna a közel 20 000 dollárt. Akkor sem szabadultak befektetésüktől, amikor kilőtt az árfolyam – ezt követően persze kidurrant a lufi, és a jegyzés egészen a 3000 dolláros árszint közeléig zakózott 2018 elején. Ez azonban nem félemlítette meg a Taihuttu klánt, a “diszkontos” árfolyamon ismét vásárlásba kezdtek.

A mostani rekord körüli árszinteknél persze adódik a kérdés, hogy

érdemes lehet-e kiszállnia a buliból a családnak

és újra letelepedni, vagy a korábbi alkalomhoz hasonlóan most is inkább szárazon kéne tartani a puskaport?

Miben más most a helyzet, mint 3 éve?

Amikor a CNBC munkatársa egy Skype hívás során megkérdezte Taihuttutól, hogy nem fél-e egy esetleges újabb bitcoin-lufitól és annak kidurranásától, így reagált a családfő:

Nem hiszem, hogy visszaesne mostanában a kereslet, sokkal inkább egy kínálati sokk felé közeledünk. Szerintem a mostani bikapiacon legalább 100 000 dollárig fog kilőni az árfolyam, de nem lennék meglepődve, ha 2022-ig eléri a 200 000 dollárt!

A családfő optimizmusa természetesen nem minden alap nélküli, több jel is utal arra, hogy most más a helyzet, mint 2017-ben volt. Csak hogy néhány különbséget megemlítsünk:

Kiskereskedők spekulációja vs. vállalatok és milliárdosok: Mati Greenspan, a Quantum Economics alapítója és portfóliómenedzsere elmondása szerint a legnagyobb különbség a két rali között ott fogható meg, hogy míg 2017-ben az árfolyamot a kisbefektetők spekulációja hajtotta, addig idén már nagyvállalatok és milliárdos befektetők is beszálltak az üzletbe, mint például Paul Tudor Jones vagy Stanley Druckenmiller.

Mati Greenspan, a Quantum Economics alapítója és portfóliómenedzsere elmondása szerint a legnagyobb különbség a két rali között ott fogható meg, hogy míg 2017-ben az árfolyamot a kisbefektetők spekulációja hajtotta, addig idén már nagyvállalatok és milliárdos befektetők is beszálltak az üzletbe, mint például Paul Tudor Jones vagy Stanley Druckenmiller. Integráció a fizetési rendszerbe : többek között aPayPal tette le nemrég a voksát a kriptodevizák mellett, a pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó vállalat ugyanis októberben bejelentette, hogy ügyfelei több kriptodevizával, többek között bitcoinnal is tudnak kereskedni a rendszerükön keresztül, 2021 végére pedig a tervek szerint már fizetni is tudnak majd bitcoinnal a PayPal ügyfelek. A PayPal mellett többek között a Fidelity is megjelent a bitcoin piacán, augusztus óta a tehetősebb ügyfelek náluk is tudnak kriptodevizákba fektetni.

: többek között aPayPal tette le nemrég a voksát a kriptodevizák mellett, a pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó vállalat ugyanis októberben bejelentette, hogy ügyfelei több kriptodevizával, többek között bitcoinnal is tudnak kereskedni a rendszerükön keresztül, 2021 végére pedig a tervek szerint A PayPal mellett többek között a Fidelity is megjelent a bitcoin piacán, augusztus óta a tehetősebb ügyfelek náluk is tudnak kriptodevizákba fektetni. Koronavírus-válság és infláció: úgy tűnik, a koronavírus-válság következményeként várt infláció ellen nem csak a nemesfémeket, de a kriptodevizákat is biztonságos fedezéknek tartják a befektetők, a vírushelyzet okán rengetegen „menekültek” az aranyon és ezüstön kívül bitcoinba, természetesen ez is felfelé hajtotta az árfolyamot.

úgy tűnik, a koronavírus-válság következményeként várt infláció ellen nem csak a nemesfémeket, de a vírushelyzet okán rengetegen „menekültek” az aranyon és ezüstön kívül bitcoinba, természetesen ez is felfelé hajtotta az árfolyamot. „Felezés”: idén májusban egy fontos technikai esemény is bekövetkezett a bitcoinnál, ez a „felezés” Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megfeleződik a „bányászok” által kitermelt bitcoin értéke; erre azért van időről időre szükség, mert a felezés hatására csökken az új bitcoinok forgalomba hozatalának sebessége, ezzel tart fent a rendszer egy mesterséges inflációs szintet. A bitcoin esetében ez az esemény 4 évente, előre beprogramozott módon megtörténik, egyes elemzők szerint a felezés kimondottan jót tett a kriptodeviza árfolyamának.

Didi Taihuttu a fizetési rendszerbe való integrációt emelte ki, mint legfontosabb pozitívumot a bitcoin mellett:

Mielőtt a Paypal elkezdi értékesíteni 350 millió felhasználójának a bitcoint, nos, előtte nekik is meg kell venniük a kriptodevizát valahol. Komoly kínálati sokk lesz ez, egész egyszerűen nem lesz elegendő bányászható bitcoin ahhoz, hogy kielégítse a nagyvállalatok igényeit!

Jövőkép és célárak

Mint arról beszámoltunk, hétfőn új csúcsot döntött a bitcoin árfolyama. Az elemzők körében elég rendesen megoszlanak a vélemények arról, hogy mi lehet a kriptodeviza sorsa a jövőben, egyesek inkább szkeptikusak a kilátásokat illetően, míg mások rendkívül optimisták és több százezer dolláros szinten látják a jövőben a kriptodevizát. Érdemes közelebbről is megvizsgálni néhány mérvadóbb véleményt, illetve azokat a tényezőket, amik pozitívan és negatívan befolyásolhatják a bitcoin szerepét és értékét a jövőben.

Az optimisták

Meglehetősen nagy a szórás az egyes becslések között, egyesek még szép emelkedést látnak, míg mások a csillagos eget sem tartják kizártnak. Mike Novogratz, a Galaxy Digital befektetési vállalat vezérigazgatója szerint még csak most kezdődik a rali – jövőre 60 000 dollár körülre várja a bitcoint a stratéga, ezt érdemes persze némi egészséges szkepticizmussal venni, hiszen 2018-ban 40 ezer dollárt jósolt még. Tom Fitzpatrick, a CitiFXTechnicals cégvezére ennél jóval elrugaszkodottabb becsléssel rukkolt elő: szerinte

a 318000 dolláros árfolyamot is elérheti a kriptodeviza 2021 decemberére.

$20,000 Is Primary Hurdle Toward $1 Trillion Market Cap --The digital version of but with more-limited supply and a history of adding zeros, appears to be in an early price-discovery stage and may simply continue its ascent in 2021. Mainstream adoption is rising.. #Bitcoin — Mike (McGlone) November 16, 2020

A pesszimisták

Nouriel Roubin i: a neves közgazdász már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy szerinte a bitcoin értéke nulla és 2018-ban még az emberiség legnagyobb buborékjának nevezte. Sokat mondó azonban, hogy azóta már ő is visszatáncolt a kritikát illetően, mivel nem régen azt nyilatkozta, hogy talán mégis részben lehet értéktároló funkciója a bitcoinnak, vagyis finoman azt mondta ezzel, hogy az értéke nem nulla. A jövőt illetően azonban továbbra is szkeptikus maradt, mondván, hogy több központi bank is azon gondolkodik, hogy saját digitális valutát (CBDC) hozzanak létre. Mások szerint azonban ez pozitív lenne a bitcoin számára.

i: a neves közgazdász már több alkalommal is hangsúlyozta, hogy szerinte a bitcoin értéke nulla és 2018-ban még az emberiség legnagyobb buborékjának nevezte. Sokat mondó azonban, hogy azóta már ő is visszatáncolt a kritikát illetően, mivel nem régen azt nyilatkozta, hogy talán mégis részben lehet értéktároló funkciója a bitcoinnak, vagyis finoman azt mondta ezzel, hogy az értéke nem nulla. A jövőt illetően azonban továbbra is szkeptikus maradt, mondván, hogy több központi bank is azon gondolkodik, hogy saját digitális valutát (CBDC) hozzanak létre. Mások szerint azonban ez pozitív lenne a bitcoin számára. Ray Dalio: az amerikai milliárdos sztárbefektető szintén némileg szkeptikus a bitcoinnal kapcsolatban, leginkább az aggasztja, hogy amennyiben eléggé sikeressé válna ahhoz, hogy versenyezzen a hagyományos devizákkal, akkor a kormányzatok betilthatnák a használatát, illetve azt is nehezen tudja elképzelni, hogy a központi banki tartalékok között jelentős szerepet kapjon, mint mondjuk az arany. Azt is hangsúlyozta, hogy értéktárolási szempontból sem jó, mivel túlságosan is volatilis, de más negatívumokat is kiemelt még. Azt azonban hozzátette, hogy nyitottan áll hozzá a témához

Érdekességképpen megemlíthető Mike Bucella, a BlockTower Capital partnerének megjegyzése, miszerint

jobbára nem a kisbefektetőknek köszönhető az idei rali.

Ha egy kicsit jobban a derivatív piacok mélyére nézünk, akkor látható, hogy a derivatívák kereskedésének egy jelentős része áttevődött a kriptotőzsdékről az intézményi termékek felé, mint amik a CME-n is vannak (Chicago Stock Mercantile Exchange).

- nyilatkozta Bucella.

Szerintem ez elég egyértelműen mutatja, hogy a kisbefektetők elég rendesen kimaradtak az idei raliból.

De persze, ahogy azt a Taihuttu klán példája is ékesen bizonyítja, ez a kijelentés nem igaz az összes kisbefektetőre.

A holland család továbbra is jelentős bitcoin kitettséggel rendelkezik, feltehetően nem is terveznek megszabadulni egyhamar a befektetésüktől. Bármilyen növekedési várakozások is legyenek az elemzők részéről, Taihuttunak ez az egész nem csak a profitszerzésről szól; időközben rengeteget jótékonykodott a családfő, illetve

az öttagú família az elmúlt négy évet a világ körüli utazással töltve terjesztette a “kriptodeviza igéjét”.

Címlapkép: Facebook