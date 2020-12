Egyszerűen nincs több járműve a BKK-nak a további járatsűrítéshez

Mivel 2020. november 16-ától, hétfőtől a létező legnagyobb kapacitással járnak a BKK járatai, a társaság személyes egyeztetést kezdeményez a kormányhivatallal a hetek óta húzódó járatsűrítési ügyben. A kormányhivatal – immáron negyedszer – ismét visszautasította a BKK sűrítési tervét, a társaság a közleménye szerint továbbra is értetlenül áll az elutasító határozat láttán. A jelenleginél több jármű már fizikálisan sem áll rendelkezésre – közölték.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A BKK a szerinte jogtalan vádak miatt személyes egyeztetést kezdeményez a kormányhivatallal, hogy végre pont kerüljön a járatsűrítési ügy végére. Ahogy a társaság már több közleményében is leszögezte: nem igaz, hogy nem hajtotta végre a Magyar Kormány járatsűrítésre vonatkozó döntését, és hogy nem adott át ezzel kapcsolatban dokumentációt a kormányhivatalnak.

Ahogy azt korábban is közölték, a két lépésben, szeptemberben és novemberben bevezetett járatsűrítésekkel

minden létező és hadra fogható fővárosi járművet forgalomba állítottak a BKK és a fővárosi közlekedési szolgáltatók.

A gyakorlatban rendelkezésre álló maximális járműszám maximális kihasználásával, a jelenlegi helyzetben bevethető összes járművezető foglalkoztatásával a közlekedési cégek elérték a plafont. A járatsűrítést a BKK éppen a legnagyobb kihasználtságú gerincvonalakon hajtotta végre. Az M3 és az M4 metró, az 1-es, a 4-es, a 6-os villamos, a budai fonódó villamoshálózat vonalain. Továbbá a Rákóczi úti tengelyen közlekedő buszjáratok, valamint a nagy kerületközpontokat, lakótelepeket kiszolgáló járatok, így a 9-es, a 23-as, a 31-es, a 32-es, a 85-ös, a 95-ös, a 105-ös, a 151-es, a 159-es busz, illetve a 76-os és a 79M trolibusz vonalán.

Ugyan a novemberi járványügyi szigorítások óta városszerte ismét csökken a járatok kihasználtsága, a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és a szolgáltatók számára továbbra is az a legfontosabb, hogy biztonságosan lehessen utazni Budapesten. Ennek érdekében természetesen együttműködik a járatsűrítésekről ismét félrevezető információkat kijelentő Fővárosi Kormányhivatallal is - közölték. A BKK személyes egyeztetésre hívja a Fővárosi Kormányhivatalt a kérdés tisztázására, és továbbra is együttműködik a járatsűrítés ügyében is.