Népszava: még mindig nem adták be a kérelmeket a Paks II. atomerőmű gödörásásához

Bár Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter korábban október elejére ígérte a Paks II. felépítéséhez szükséges gödör kiásásához és a résfalazáshoz szükséges kérelmek beadását, a kérelmek még mindig nem érkeztek meg az Országos Atomenergia Hivatalhoz, tudta meg a Népszava.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter korábban október elejére ígérte a Paks II. felépítéséhez szükséges gödör kiásásához és a résfalazáshoz szükséges kérelmek beadását, az állami beruházó novemberre ígérte a kérelmek beadását.

A Népszava az Országos Atomenergia Hivataltól (OAH) megtudta, hogy még mindig nem érkezett meg a hivatalhoz a gödörásáshoz szükséges első engedélykérelem, új, lehetséges időpontokról sem kaptak hivatalos tájékoztatást.

A létesítési engedélykérelmet június 30-án adták be, egy biztonsági enyhítés pedig lehetővé tette, hogy három hónapra rá beadják a talajmunkák engedélykérelmét is, a szabály ezt legkorábbi lehetőségként említi, Süli János azonban többször is arról beszélt, hogy a beadás után három hónappal beadják a gödörásási kérelmet is.

Az OAH négy részkérelmet vár, résfalteszt, teljes résfal, talajszilárdításteszt és teljes talajszilárdítás témájában. A hivatal közlése alapján az előzetes egyeztetések során a magyar állami beruházó, a Paks II Zrt. november és február közöttre ígérte a kérelmek beadását.

A múlt héten Orbán Viktor Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával egyeztetett, a felek értékelése szerint az új paksi atomerőmű-blokkok megfelelnek a magyar és az Európai Uniós szabályoknak és a biztonsági követelményeknek, Paks II. pedig a beruházási ütemtervek szerint halad.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images