Ezekkel a befektetésekkel lehet megjátszani az elektromosautó-forradalmat

Az idei év egyik legnagyobb tőzsdei sztorijának az elekromosautó-gyártó részvények számítottak, hiszen egyértelműen látszik, hogy az autóipar kezd elmozdulni egyre inkább a fenntarthatóság felé, gombamód szaporodnak az olyan cégek, amelyek már kizárólag elektroms autókat gyártanak, tőzsdén jegyzett részvényeik árfolyama pedig meredeken emelkedik. Sok esetben azonban ezek a népszerű részvények már kifejezetten drágák, így érthető az, ha valaki nehezen dönt a vásárlás mellett. Viszont ha egy kicsit távolabbról nézzük az egész elektromosautó-, illetve az ahhoz kapcsolódó önvezető autózási trendet, akkor számos olyan részvényt találunk, amelyben van még fantázia, ezekből mutatunk most néhányat.

Elektromosautó-forradalom

Nyakunkon az elektromos autó forradalom. Néhány évvel ezelőtt valószínűleg kevesen gondolták, hogy a Tesla egy év alatt képes lesz legyártani és értékesíteni félmillió elektromos autót, viszont mostanra eléggé úgy tűnik, hogy sikerülni fog az idei évre kitűzött célját elérnie Elon Musk cégének, a gyártó a harmadik negyedévben 145 ezer autót gyártott le és 139,6 ezer darabot értékesített.

Viszont az sokakat eltántoríthat a vásárlástól, hogy a részvény ennyire sokat emelkedett már idén. Szerencsére viszont számos másik módja is van az EV trend és a hozzá kapcsolódó önvezető járműtechnológia megjátszásának, hiszen számos olyan cég van, amely nem feltétlenül elektromosautó-gyártó, viszont valamilyen módon kapcsolódnak az iparághoz.

Az nem kérdés, hogy az elektromos autóké a jövő, a GM például arról számolt be, hogy 2025-re 30 teljesen elektromos modellje lesz elérhető, ami azt jelentené, hogy az Egyesült Államokban elérhető termékpalettájának 40 százalékát elektromos járművek fogják alkotni annak az évnek a végére.

Joe Biden is kijelentette, hogy támogatja a belső égésű (ICE) járművek üzemanyag-takarékossági standardjainak folyamatos szigorítását. A világ kormányai által a hagyományos benzines és dízeles járműveket gyártó cégre gyakorolt ​​egyre növekvő nyomás, valamint az EV-kre vonatkozó adókedvezmények is egyértelműen az elektromos autó trendet erősítik még akkor is, ha az Egyesült Államokban ez az átmenet várhatóan hosszú lesz.

Mindeközben az látszik, hogy szinte minden nap új szereplők lépnek be az EV-térbe.

Drága és olcsó

A szektorba érkező új befektetők számára az egyik legnagyobb probléma, hogy a legismertebb és leggyorsabban növekvő cégek részvényei kifejezetten drágák.

A Tesla például 667 százalékot ralizott idén, ami egyben azt is jelenti, hogy a részvény kissé előreszaladt az elemző várakozásokhoz és célárakhoz képest. A részvényt követő 36 elemzőből mindössze 13 ajánlja vételre a részvényt, míg az elemzői célárak átlaga 396,4 dollár, ami a hétfői záróárhoz képest 38,2 százalékkal van alacsonyabban. Mutatószámok szerint is lényegében értelmezhetetlen a Tesla árazása, a 2021-es EPS várakozások alapján a részvény 162-es P/E rátán forog (az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy ha valaki hosszútávon gondolkodik, akkor a 12 hónapos időhorizont rövid lehet).

A másik nagy kedvenc, a NIO árfolyama több mint tízszeresére nőtt idén, még annak ellenére is, hogy az elmúlt 1-2 hétben azért láttunk egy visszahúzást. A NIO-t követő 13 elemzőből 9 ajánlja vételre a részvényt, az elemzői célára átlaga pedig 42,3 dollár, ami hétfői záráshoz képest 6,5 százalékkal van alacsonyabban. P/E rátát a NIO-hoz nem tudunk nézni, mert a cég várhatóan még jövőre is veszteségesen fog működni.

Ha viszont a GM-et nézzük, a detroiti autógyártó árfolyama „csak” 21 százalékot emelkedett idén, miközben a részvények 6,6-os 2021-es előretekintő P/E rátán forognak. Ez ahhoz képest nagyon alacsony értékeltség, hogy a cégnek mennyire erős a cash flowja, és mekkora lépéseket tesz a gyorsan fejlődő high-tech iparág felé (hogy perspektívába helyezzük, az S&P 500 előretekintő P/E rátája 22,3-as). A GM-et követő 17 elemzőből 14 ajánlja vételre a részvényt, míg az elemzői célárak átlaga szerint 11 százalékos felértékelődési potenciál lehet a papírban.

Három ETF és a részvények

Tehát jó ötlet lehet egy kicsit távolabbról is megvizsgálni az EV részvények piacát és nem feltétlenül magukat a gyártókat preferálni. A MarketWatch úgy állította össze az alábbi listát, hogy megnézte a következő három ETF-ben szereplő részvényeket.

SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF – 56 részvény, legnagyobb arányban NIO-t tartalmaz (12,6%)

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF – 75 részvény, legnagyobb arányban Teslát tartalmaz (4%)

iShares Self-driving EV & Tech ETF – 100 részvény, legnagyobb arányban Teslát tartalmaz (9,3%)

A három portfóliócsoportot összeadva, és átszűrve úgy, hogy ne legyenek benne ismétlődések, 165 részvényt kapunk, amelyek közül 74 van az amerikai tőzsdére bevezetve.

Ez tehát a lista arról a 20 részvényről, amelyeket legalább 10 elemző követ, az ajánlások legalább kétharmada vétel, és a legnagyobb felértékelődési potenciállal rendelkeznek a következő 12 hónapra nézve, az elemzői célárak átlaga alapján.

Címlapkép: General Motors