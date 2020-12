Figyelmeztet a veterán befektető: veszélyes szinteken áll az optimizmus

Peter Boockvar, a 4,5 milliárd dollárt kezelő amerikai Bleakley vagyonkezelő befektetési igazgatója több mint 25 éves tapasztalattal. Véleménye szerint a mostani bikapiaci hangulat veszélyes szinteket ért el, és aggasztónak tartja, hogy a befektetői optimizmus a dotcom-lufi körüli szinteken van.

A befektetői hangulat annyira túláradó, mint amilyen az a 2000-es évek elején volt.

Erre példaként a Citigroup pánik / eufória modelljét hozza fel, amely azt mutatja, hogy a jelenlegi piaci hangulat nagyon erősen eltolódott az eufórikus irányba. Az index értékét több tényező mozgatja, mint például a hitellel vagy opciókkal történő kereskedés volumene, a befektetői hírlevelek hangulata és így tovább.

A lényeg, hogy a 2000-es évek eleje óta nem volt ilyen magas a pánik / eufória modell által mutatott érték, vagyis a dotcom-lufi óta.

Ráadásul, mint azt tweetjében is hozzáteszi Peter Boockvar, az eufória 0.41-es szinten indul, ennek most közel 4-szeresén áll az index értéke.

And to remind people too, anything over .41 is considered Euphoria land and now we are almost 4 times that vs 1.10 last week and 1.13 in August. https://t.co/TkKWS24Gr8