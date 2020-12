Mi lesz a vétóhelyzet megoldása? Merre tovább forint és OTP?

Mi lesz a vétóhelyzet megoldása, kimarad Magyarország a helyreállítási alapból? Merre tovább forint és OTP? Mik a legfontosabb kockázatok 2021-ben a részvénypiacokon? Mi a fantázia a kriptodevizákban? A Concorde Értékpapír és az Accorde Alapkezelő szakemberei beszéltek egy mai online sajtóeseményen a legfontosabb tőkepiaci témákról.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Két irányba indult el a piac, a monetáris lazítás és a technológiai átalakulás következtében a technológiai szektor jól teljesített, eközben a hagyományos részvények, és az ezek által dominált piacok, mint a magyar is, lemaradtak, ez történt idén augusztusig, aztán egy iránykereséssel jellemezhető időszak következett, majd november elején újabb rali indult a részvénypiacokon, elsősorban a kedvező vakcinahírek miatt, ekkor jelentősen emelkedett a hagyományos részvények árfolyama, olajcégek, bankok, bevásárlóközpontok részvényárfolyama pattant fel 50-60 százalékot, ugyanis ezekben a papírokban addigra jelentős alulsúlyozás alakult ki, mondta el Móró Tamás, a Concorde Értékpapír vezető stratégája. Egy másik fontos folyamat a dollár gyengülése volt, ami miatt elindult a fejlődő piacok felé a tőkeáramlás. Nagyjából így írható le 2020 a tőkepiacokon, a monetáris politikai támogatás továbbra is megmarad, és akár még intenzívebbé is válhat. A kilátásokkal kapcsolatban Móró szerint fontos, hogy mi lesz a január 5-i georgiai szenátusi választáson, ugyanis az egyik kimenetel alapján demokrata többségű lehet az amerikai szenátus, ennek eredményeként a regulációs politika sokkal intenzívebbé válhat.

A hosszú oldali hozamkörnyezet is fontos inputja annak, hogy 2021-ben merre mennek a piacok,

ha nem szállnak el a hosszú hozamok, akkor hozamkereső év jöhet, alapvetően kitarthat a jó hangulat. További kérdés a járványügyi helyzet alakulása, bár jelentős tudományos áttörésről van szó, hogy ilyen gyorsan sikerült működőképes vakcinákat előállítani, de a gazdasági növekedés még jó pár hónapig nem fog helyreállni, jöhetnek még további lezárások, ez eltarthat január-februárig, márciustól viszont jöhet tartósabb javulás.

A hagyományos ciklikus részvényekben jöhet további emelkedés, egyrészt azért, mert alul vannak pozícionálva a portfóliókban, másrészt a jövőbeni növekedési kép nem annyira zord, mint ahogy most árazzák ezeket a részvényeket.

A legkomolyabb kockázat a piaci emelkedés szempontjából Móró szerint az, hogy hogyan alakul a hozamkörnyezet, ez a fejlődő piacok, így a magyar részvénypiac szempontjából is fontos tényező.

2021-ben nagy csatára számítunk a value és a növekedési részvények között,

mondta el Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgatója. A value papírok óriási alulteljesítésben vannak, az elmúlt egy hónap emelkedésével ezek a részvények az alulteljesítés negyedét dolgozták le, vagyis a háromnegyede még előttünk van. Az OTP az elmúlt egy hónap nagy value ralijából részben kimaradt, emelkedett ugyan az árfolyama, de nem annyit, mint más régiós bankok részvényárfolyama, ennek részben oka az uniós költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságok, másrészt az OTP árfolyama nem is esett annyit, mint a régiós bankpapírok árfolyama. Az igazgató továbbra is lát fantáziát az OTP-ben, de jó lenne tisztábban látni az uniós költségvetési mentőcsomag kérdésében, ez a tényező is visszafogta a befektetőket az elmúlt hetekben.

Móró Tamás optimista a régiós bankrészvényekkel kapcsolatban, itt nagyobb tere van az organikus növekedésnek, nincs eladósodva a lakosság olyan mértében, mint Nyugat-Európában. A régiós bankpapírokba, például a lengyel vagy magyar bankrészvényekbe vissza tud térni a tőke, de fontos a kamatszint alakulása és az EU-val folytatott szabadságharc kimenetele is, ezen is múlik, hogy lesz-e érdeklődés az OTP iránt.

Annyira megnőtt az 5-6 legnagyobb technológiai cég kapitalizációja, és lassan ide sorolhatjuk a több mint 600 milliárd dolláros piaci értékű Teslát is, hogy a Google kivételével ezek a papírok szeptember óta nem, hogy nem tudtak új csúcsra menni, de 6-9 százalékos mínuszban állnak a szeptemberi csúcsukhoz képest, emelte ki Jónap Richárd, az Accorde Alapkezelő portfóliómenedzsere. Úgy tűnik, hogy

a technológiának ebben a szegmensében egy hónapok óta tartó tetőzés zajlik, azonban szeparált mániák is zajlanak,

például a kisebb közösségimédia-papírokban, az elektromosautó-papírokban, egészen durva extremitások jönnek létre. Ilyen a Snowflake nevű vállalat is, amelynek a részvényei 150 feletti P/S-rátán forognak, a cég vezetőjének olyan menedzseropciója van, amellyel közel 1,2 milliárd dollárnyi bevételre tesz szert, ez duplája a vállalat éves árbevételének.

Kísértetiesen hasonlít a helyzet az 1999 végihez, a big capekben már nem látni a teljesítményt, de mögötte egy szeparált mánia zajlik.

Eszközhiány van, befektetői éhség van bármilyen eszközre. Azzal, hogy alacsonyak az állampapírhozamok, kockázati kényszer jött létre, ennek az első fázisa volt az, amikor a befektetők megvették az ismert neveket, a második az, hogy különböző, más technológiai sztorikba fektetnek, a harmadik fázisban pedig azt árazzák a befektetők, hogy 2021-ben már nem a koronavírus lesz az első számú témánk. Jónap szerint 2021 egyik legnagyobb kockázata, hogy február március környékén a technológiai szektorban bekövetkezik a szeparált mániák kifulladása. Hamarosan eljön a vége annak, hogy a momentum felülteljesíti a value-t.

Az uniós vétóhelyzettel kapcsolatban Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír vezető makrogazdasági elemzője elmondta, hogy

fő forgatókönyvként azzal számolnak, hogy Magyarország nem marad ki a helyreállítási alapból,

de nagy a kockázat, ráadásul a korábbi alapforgatókönyv alapján is csak 2021 második félévében indultak volna meg a kifizetések, ezért is fontos, hogy ne legyen további késlekedés. Az EU nem engedheti meg magának, hogy ne valósuljon meg az alap, de az könnyen lehet, hogy további késedelmeket szenved el a megvalósítása.

A Concorde arra számít, hogy jelentős korrekció jöhet a 2021-ben a magyar GDP-ben, ami azonban nem fogja teljes egészében korrigálni a járvány által okozott 2020-es visszaesést, ami a mostani állás szerint 6 százalékos lehet. Alap esetben 4 százalékos 2021-es GDP-növekedéssel számol a Concorde, ha jól alakul az EU-s finanszírozási helyzet, akkor 5 százalék közelében lehet jövőre a gazdasági növekedés, ha viszont kimaradunk a helyreállítási alapból, akkor elsősorban a beruházások oldaláról lehet nagy kiesés a GDP-ben, összességében nagyjából a GDP 1 százalékának megfelelő kiesésről lenne szó.

Benne van a pakliban, hogy jönnek olyan, a vétóhelyzettel kapcsolatos hírek, amelyek megmozgatják a forint vagy a hazai részvények árfolyamát

Az EU-s vétóhelyzet nem tesz jót a forint árfolyamának, de ez csak egy hatás a sok közül. Amennyiben megoldódik a helyzet, az hozzájárulhat egy érdemi forintkorrekcióhoz, erősödéshez, de a további vakcinahírek és a makrogazdasági számok is ebbe az irányba hathatnak, a forint idei gyengülésének nagy része korrigálódhat a Concorde szerint. Hosszabb, több éves távon azonban az alapfundamentumok miatt – inflációs különbözet, kamatkülönbözet, termelékenységi különbség az EU-val – a korábbi évekre jellemző forintgyengülés továbbra is jellemző maradhat, tehát a forinterősödés alapvetően az idei gyengülés korrekcióját jelentheti.

A hazai infláció alakulása mozgásteret ad az MNB-nek, például arra, hogy hamarosan visszacsökkenthesse a betéti kamatot.

A kriptodevizákkal kapcsolatban Móró Tamás elmondta, hogy az elmúlt időszakban háttérbe szorultak a részvényezés mögött, pedig érdekes terület, de a Google keresések alapján sem volt bennük akkora mánia, mint néhány évvel ezelőtt. Egyrészt zajlik egy spekulatív sztoriépítés, másrészt intézményi oldalon is vonzó egy olyan termék, aminek a mennyiségét nem tudják az államok manipulálni. Ez a sztori tovább tarthat 2021-ben is. Érdekes kérdés, hogy a szabályozás szigorodhat-e, megtiltják-e bármilyen formában a bankrendszernek a kriptodevizák és a hagyományos pénzek közötti tranzakciókat, amennyiben ez nem következik be, akkor Móró szerint ennek a sztorinak még nem értünk a végére, hiszen van egy limitált kínálatú eszköz, szemben egy bővülő pénzmennyiséggel.

Mik a fontosabb kockázatok 2021-ben? Móró Tamás szerint a konszenzus nagyon egységes, a piaci szereplők arra számítanak, hogy 2021-ben a részvénypiacok jól teljesítenek, lesz monetáris és költségvetési támogatás, a fejlődő piacok is jól fognak teljesíteni, ez persze nem azt jelenti, hogy mindez nem fog megvalósulni, de ha nagyon egy irányba áll a konszenzus, az azt jelentheti, hogy komoly pozíciók épültek, és épülhetnek még ki ebbe az irányba. Jónap Richárd szerint a VIX index grafikonját érdemes figyelni, az index értéke 20 körül ál, miközben 12-14 körül alakult az elmúlt évtizedekben az átlaga, vagyis a befektetők továbbra is kockázatokat áraznak. Ez kétféleképpen tud megoldódni, egyrészt úgy, hogy kiárazódik ez a volatilitás, megnyugszanak a befektetők, megérkeznek a jó hírek, a tényszerűségek például a vakcinákkal kapcsolatban, a másik megoldás az, ha valamilyen idegesség, turbulencia keletkezik a rendszerben, és tartósan fennmarad a magas volatilitás, erre példa az 1997-es ázsiai és 1998-as orosz válság alatti időszak, amikor éveken keresztül magas volt a volatilitás.

Címlapkép: © 2020 Bloomberg Finance LP, Getty Images