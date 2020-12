Tovább száguld a világ legnagyobb autópiaca, komoly növekedést lehet látni az elektromos autóknál

Már az ötödik egymást követő hónapban nőttek az eladások a világ legnagyobb autópiacának számító Kínában, amely optimizmusra adhat okot azzal kapcsolatban, hogy a kínai autópiac két évig tartó szenvedése véget érhet, ahogyan a koronavírus-járvány alábbhagy és az elektromos autók iránti kereslet növekszik.

A járműértékesítés Kínában a tavalyihoz képest 7,8 százalékkal 2,11 millió darabra emelkedett novemberben – számolt be róla a China Passenger Car Association. Ezen belül az úgynevezett újenergia (NEV) járművek - amelyekbe az elektromos autók is tartoznak – értékesítése több mint duplájára, 169 ezer darabra nőtt.

A növekedés egyben arra is utalhat, hogy egy fenntartható visszapattanást látunk a kínai piacon, ami nagy megkönnyebbülést jelenthet az olyan gyártóknak, mint a Volkswagen, vagy a Toyota, amelyek más nagyobb piacokon, mint az európai, vagy az amerikai, továbbra is nehéz helyzetben vannak a gyenge kereslet miatt. Emellett persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a kínai autópiac felpattanásában nagy szerepe van többek között a Teslának, a NIO-nak és a BYD-nek is, amelyeknek szépen nő az értékesítése.

A PCA szerint a Tesla novemberben 21 604 Kínában gyártott autót adott el az országban, ami rekord hónapot jelentene Elon Musk cégének. Viszont ezzel együtt is csak a harmadik volt a Tesla a hónapban, mind a SAIC-GM Wuling Automobile, mind pedig a BYD megelőzte értékesítésben, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy utóbbi kettő jóval olcsóbb autókat gyárt.

Viszont az autópiac prémium szegmensében is egyre inkább élesedik a verseny, hiszen például a NIO és az Xpeng eladásai és szépen növekednek.

Várhatóan jövőre az elmúlt 2 éves szenvedés után visszatér a növekedési pályára a kínai autópiac, a PCA előrejelzése szerint az autóértékesítés az országban 7 százalékkal nőhet, amelyen belül az elektromos járművek eladásai 35 százalékkal 1,7 millió darabra növekedhetnek.

CLSA közvélemény kutatása szerint mostanra az emberek több mint fele venne elektromos autó a hagyományos benzines modellek helyett. Ugyanez a kutatás 2018-ban még csak egyharmados arányt mutatott, viszont a CLSA szerint az alacsonyabb árak, a jobb minőség, és többek között a kormányzati támogatások miatt egyre többen hajlanak az elektromos autók felé.

Nem csak a személyautók, de a tehergépkocsik iránti kereslet is komoly növekedést mutat, a PCA szerint a teherautó eladások 39 százalékkal 1,5 millió darabra ugrottak az év első 11 hónapjában.

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images