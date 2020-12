Ez aztán a kitörés, elindult az OTP-rakéta

Erősen kezdte a mai napot az OTP, a részvények a kereskedés megkezdését követően mintegy 3 százalékkal emelkedtek. Múlt héten írtunk már azzal kapcsolatban, hogy relatíve ritkán látható mozgás rajzolódott ki az OTP grafikonján, ugyanis nem csinált semmit, oldalazott. Ez pedig ritka esemény, már 2 éve nem volt ilyen, hiszen általában a markáns mozgás jellemző a részvényekre, mivel az OTP magyar proxiként működik és érzékenyen reagál a nemzetközi hangulat változásaira. Akkor annak adtunk nagyobb valószínűséget, hogy ebből a beszűkülésből felfelé tör ki az árfolyam, ez az elmúlt órákban meg is történt.

Nagyot megy az OTP, kiemelkedő a forgalom is

Az OTP árfolyama a kereskedés megkezdését követően erősen felfelé mozdult el, 3 százalék körüli pluszban van. Ezzel folytatja a tegnap elkezdett emelkedést, amikor 12 010 forintos árfolyamról indulva 12 300 forinton zárt 2,4 százalékos emelkedéssel, ma pedig már 12 700 forint felett is jártak már a részvények, jelenleg 12 670 forinton áll.

Ezzel egyébként a BUX index egyik legjobban teljesítő tagja is ma az OTP, egyedül a Waberer’s emelkedett nagyobbat, de már járt 3 százalékos pluszban is a bank részvénye.

Ez pedig felfelé húzta erősen a BUX indexet is, ami az egyik legjobban teljesítő index ma Európában, már több mint 2 százalékot emelkedett, különösen az OTP és a Mol erős teljesítményének köszönhetően.

Az OTP forgalma ma átlag feletti értékeket mutat, látható, hogy a mai kereskedési volumen jóval magasabb, mint az elmúlt 30 napos átlag.

Idén egyébként az OTP részvényekben a napi átlagforgalom 7,8 milliárd forint volt, tegnap egyébként jóval átlag alatti, 4,7 milliárd forintos forgalommal indult el az OTP ralija. A délelőtt folyamán már eddig 5 milliárd forint felett alakul a forgalom, vagyis jóval nagyobb volumen mellett emelkedik az árfolyam ma mint tegnap.

Mi történt az OTP-vel?

Ahogyan azt a korábbi cikkünkben is írtuk, az OTP egy kifejezetten ritka mozgást mutatott az elmúlt időszakban, oldalazott, ami már 2 éve nem fordult elő. Ez azért szokatlan esemény, mivel az OTP magyar proxiként működik, vagyis reflektálja a nemzetközi hangulatot, így az élesebb, markáns árfolyammozgás a jellemző általában. Ennek ellenére azonban november közepe óta egy beszűkült sávban mozgott, 12 ezer forint körül. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy nem érkezett erősebb nemzetközi impulzus, a DAX és az amerikai tőzsdék is oldalaztak inkább. Emellett pedig technikai okai is voltak. Erről itt írtunk részletesebben:

Ebből a beszűkülésből tört most ki az árfolyam, és már 12 700 forint felett is járt ma. Az látható a technikai kép alapján, hogy a november közepe óta tartó oldalazásból most felfelé tört ki az árfolyam, ezzel a korábbi mozgóátlagok felé is került. A következő markáns szint 12 800 forint körül húzódik, az már több alkalommal is ellenállási pontként működött korábban. Az is megállapítható, hogy a túlvettséget is csak részben sikerült leráznia magáról az OTP-nek, hiszen ismét ennek a jeleit mutatja.

