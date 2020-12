Itt a lista, ezek voltak idén a legjobb alkalmazások Androidra

Sokféle jelzőt tudunk ráaggatni 2020-ra, közülük az egyik mindenféleképp a stresszes. Ezt támasztja alá a Google által kiadott lista is, amelyen a hagyományokhoz híven feltüntetik az idei év legjobb Google Playen elérhető applikációit, játékait, filmjeit és könyveit.

A szerkesztők kedvenc applikációja és játéka

A Google Play szerkesztői a Loóna nevű alvóalkalmazást választották 2020 legjobb applikációjának az Egyesült Államokban. Az alvástámogató app hangulatváltozó élményt ígér, amely segíti a felhasználókat a negatív érzelmek kezelésében, amelyek a nap folyamán felhalmozódnak, majd alvás közben feldolgozásra kerülnek. A szorongás és a stressz növekedésével az emberek alvási szokásai és a REM fázis megszakadhatnak. Ennek leküzdése érdekében az alkalmazás éjszakai „alvóképeket” kínál, amelyek ötvözik a tevékenységalapú kikapcsolódást, a mesemondást és a hangeffekteket, hogy segítsenek az embereknek kizárni a stresszt, és így kikapcsolódni.

Forrás: Loóna

Ellentétben más alvási vagy meditációs alkalmazásokkal, ahol a felhasználók lehunyják a szemüket és elalszanak, a Loóna célja, hogy segítse az embereket abban, hogy még a telefonjukon nyomkodása közben a megfelelő állapotba kerüljenek. Az alkalmazásban lényegében a felhasználók az „esti mese” lejátszása közben színeznek ki képeket.

Októberben a vállalat arról számolt be, hogy az iOS-en is elérhető alkalmazásának előfizetői átlagosan napi 34 percet töltenek az alkalmazásban. Az átlagos konverziós ráta a próbaverzióról a fizetett előfizetőre 52,5 százalék volt. Mára a Loóna elérte az 500 000 felhasználót, és az emberek eddig több mint 35 millió percet töltöttek el a termékkel. A 2.0 verzióval a Loóna azt tervezi, hogy átpozicionálja az alkalmazását, hogy a kizárólagos esti lefekvésre való koncentráció helyett, egy szélesebb hangulatkezelő alkalmazássá váljon, amely többek között az alvás és az ébredés ciklusát is lefedi.

A Loóna mellett a Google Play szerkesztői a Genshin Impact nevű ingyenesen játszható akció-szerepjátékot választották az év legjobb játékának, amely a játékosok számára egy felfedezendő világot ad, feltárandó rejtélyekkel.

A felhasználók kedvencei

A koronavírus miatti lezárásokból egy másik alkalmazás, a Disney+ is profitált, amely elnyerte felhasználók által választott idei legjobb alkalmazásért járó díját. A streaming szolgáltatás segített az otthon rekedt családoknak, hogy szórakoztassák (és lefoglalják) a gyerekeket. Ráadásul olyan új műsorokkal, mint a „The Mandalorian”, a szolgáltatás a család felnőtt tagjainál is nagy sikert aratott.

A Google a győztesek mellett néhány további figyelemre méltó címet is megemlített, köztük Chris Hemsworth Centr nevű edzőalkalmazását, az Intellect nevű viselkedésmódosító alkalmazást, valamint olyan játékokat, mint The Gardens Between, Harry Potter: Puzzles & Spells és a Sky: Children of the Light.

A Google Play felhasználói a SpongeBob: Krusty Cook-Off választották az év legjobb játékának.

A SpongeBob: Krusty Cook-Off lényegében egy főző szimulátor, amelyben a játékos Spongyabobot alakítja, akinek különböző ételeket kell megfőznie/sütnie Bikinifenék lakóinak.

A Play Áruház különféle játék alkategóriákat saját díjakkal is díjazott, például a legjobb kompetitív játékokat, a legjobb indie játékokat, vagy a legjobb pick up and play játékokat. A nyertesek között szerepel a Brawlhalla, Bullet Echo, GWENT: The Witcher Card Game, Legends of Runeterra, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Cookies Must Die, GRIS, inbento, Maze Machina, Sky: Children of Light, Disney Frozen Adventures, DreamWorks Trolls Pop, EverMerge, Harry Potter: Puzzles & Spells, SpongeBob: Krusty Cook-Off, Fancade, Genshin Impact, Minimal Dungeon RPG, Ord., és a The Gardens Between.

Legjobb filmek 2020-ban (USA):

Bill & Ted Face the Music

Just Mercy

Miss Juneteenth

Onward

Parasite

Legjobb könyvek 2020-ban (USA):

A Promised Land, Barack Obama

The City We Became, N.K. Jemisin

Riot Baby, Tochi Onyebuchi

Solutions and Other Problems, Allie Brosh

You Had Me at Hola, Alexis Daria

(Techcrunch)

Címlapkép: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images