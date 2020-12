Ütötték a tech-papírokat, 2%-os mínuszban végzett a Nasdaq

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai vezető részvényindexek a piacnyitást követő jobb hangulat után lefordultak és mínuszban zárt az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is. Az esések mértéke azonban nem jelentős, a részvényindexek továbbra is korábbi csúcsaik közelében állnak, a befektetők várják az újabb fiskális stimulussal kapcsolatos fejleményeket, és a bizonytalanság rontott némileg a hangulaton, egyedül a tech-papírokat ütötték meg jobban. Emellett növekedtek a koronavírussal kapcsolatos esetszámok is. Európában többnyire emelkedés jellemezte a napot, pluszban van a DAX is. A BUX és a lengyel WIG pedig nagyot ralizott ma, a két részvényindex azután lódult meg, hogy a magyar és a lengyel kormány is elfogadta a német soros elnökség javaslatát a költségvetési vétóvita rendezésére.