Itt az év legnagyobb amerikai tőzsdére lépése, mindent letarol az Airbnb

A várakozások szerint ma debütál a tőzsdén a lakásbérléssel és turisztikai élményekkel foglalkozó Airbnb, a részvényekkel a Nasdaqon lehet majd kereskedni. A kibocsátásra kerülő papírok ára folyamatosan emelkedett az elmúlt hetekben, a mostani árazás mellett közel 50 milliárd dolláros értékkel lép tőzsdére a vállalat, amellyel így a legnagyobb amerikai IPO idén. Az Airbnb árbevétele bár folyamatosan nő, ugyanakkor nyereséges éve még nem volt a cégnek, és van több kockázat is az üzletmenettel kapcsolatban, mint a szabályozások. Kétségtelen ugyanakkor, hogy óriási változáson ment át az Airbnb a 2008-as szerény kezdetek óta.

Mit kell tudni az Airbnb-ről?

A minden valószínűséggel a legtöbbek által már ismert Airbnb-t még 2008-ban alapította három amerikai fiatal, köztük a jelenlegi CEO, Brian Chesky, aki ekkor még csak 27 éves volt. A vállalkozás alapötlete az volt, hogy könnyebbé és olcsóbbá tegyék a szálláskeresést utazók és turisták számára, ekkor még csak San Franciscoban. A szerény kezdetek óta elég messzire jutott az Airbnb, hiszen idén szeptemberben már több, mint 220 országban voltak jelen, 100 ezer városban 5,6 millió listázással (pl. szoba, lakás, kastély, de privát sziget is bérelhető).

Üzleti szempontból az Airbnb gyakorlatilag egy platformként működik, ahol a szállásadók vagy a turisztikai élményeket kínálók meghirdethetik az elérhető szállásokat és programokat, amit a másik oldalon a vásárlók lefoglalhatnak vagy kibérelhetnek. Ez tehát azt jelenti, hogy maga a vállalat nem tulajdonol kiadásra szolgáló ingatlanokat, hanem csak úgymond az üzlet helyszínéül szolgál. A foglalások után pedig jutalékot számítanak fel, ami az árbevétel alapját képezi, vagyis egyfajta brókerként is lehet őket tekinteni.

Eredetileg a vállalat még tavasszal szeretett volna tőzsdére lépni, ugyanakkor a koronavírus-járvány közbeszólt, és emiatt az IPO-t későbbre halasztották.

Brian Chesky CEO szavai szerint:

Nem hiszem, hogy sokan gondolták volna, hogy még idén tőzsdére megyünk. Tudom, hogy néhányan azt is megkérdőjelezték, hogy egyáltalán eljutunk-e oda valaha.

Növekvő árbevétel, de még soha nem volt nyereség

A koronavírus-járvány elég komolyan megviselte az Airbnbt, hiszen 2019 utolsó negyedévében még 1,1 milliárd dollár volt a vállalat árbevétele, az idei első negyedévre ez visszaesett 841 millió dollárra, a második negyedévben pedig 335 millió dollárra.

Ehhez képest a harmadik negyedéve kifejezetten jól sikerült az Airbnbnek, és 1,34 milliárd dollár volt az árbevétel, ami már a koronavírus-járvány előtti szintekhez hasonló.

Ha év/év alapon tekintjük, akkor az év első kilenc hónapjában az árbevétel 32 százalékkal alacsonyabb a tavalyihoz képest, de a mostani újabb lezárások és korlátozások miatt ez a különbség még nőhet is a jobban sikerült harmadik negyedév ellenére. Ami az Airbnb mellett szólhat az az, hogy a belföldi és lakóhelyhez közeli turizmus esetén is megkapják a díjakat a listázások után, tehát nem kell feltétlenül visszaállnia a nemzetközi utazásoknak ahhoz, hogy a vállalat bevételre tegyen szert. Ez azt jelenti, hogy a korlátozások fokozatos enyhítése is pluszként hat majd a pénzügyi teljesítményre.

Az Airbnb még egyébként soha nem zárt nyereséges évet alapítása óta, vagyis eddig kizárólag adózott veszteségei voltak. Ez részben látható a fenti grafikon alapján is. Eddig összesen 2,1 milliárd dollár veszteséget termelt a cég. Ha negyedéves alapon tekintjük az adatokat, akkor azért már látható egy némileg árnyaltabb kép is:

Ebből az látszik, hogy az Airbnb üzletmenetére elég erős szezonalitás a jellemző, vagyis a nyári hónapokat is magában foglaló harmadik negyedév jellemzően nyereséges, ugyanakkor a többi negyedévben, amik turisztikai szempontból kevésbé vonzóak, veszteséges a cég.

A menedzsment becslése szerint a teljes célpiac mérete meglehetősen nagy, elérheti a 3400 milliárd dollárt, amely magában foglalja a rövid- és hosszútávú tartózkodásokat és utazási élményeket is, növekedésre tehát elméletileg bőven van még hely.

Készpénz szempontjából egyébként nem áll rosszul az Airbnb, szeptember végén közel 4,5 milliárd dollár szerepelt a mérlegen, és ehhez jön hozzá a most bevont több mint 3,5 milliárd dollár is.

Kockázatok

Mint minden befektetés és vállalkozás esetében, az Airbnbnél is vannak specifikus kockázatok, amiket érdemes figyelembe venni:

Koronavírus-járvány: a különböző utazási korlátozások és lezárások miatt jelentősen csökkenhet a vállalat árbevétele, mint azt a pénzügyi adatoknál említettük. Emiatt a járvány alakulása rövid távon mindenképpen meghatározó marad a teljesítménnyel kapcsolatban. Májusban az Airbnb elbocsátott 1800 alkalmazottat is emiatt.

a különböző utazási korlátozások és lezárások miatt jelentősen csökkenhet a vállalat árbevétele, mint azt a pénzügyi adatoknál említettük. Emiatt a járvány alakulása rövid távon mindenképpen meghatározó marad a teljesítménnyel kapcsolatban. Májusban az Airbnb elbocsátott 1800 alkalmazottat is emiatt. Még nem volt nyereséges éve a vállalatnak: az elmúlt három évben folyamatosan veszteséges volt a cég, 2017-ben 70 millió dollárt, 2018-ban 17 millió dollárt, 2019-ben 674 millió dollárt, idén eddig pedig közel 700 millió dollárt vesztett. Alapítása óta ez összesen 2,1 milliárd dollár deficitet jelent. Egy növekvő vállalat esetében ez nem ritka, ugyanakkor mindenképpen kockázati forrás.

az elmúlt három évben folyamatosan veszteséges volt a cég, 2017-ben 70 millió dollárt, 2018-ban 17 millió dollárt, 2019-ben 674 millió dollárt, idén eddig pedig közel 700 millió dollárt vesztett. Alapítása óta ez összesen 2,1 milliárd dollár deficitet jelent. Egy növekvő vállalat esetében ez nem ritka, ugyanakkor mindenképpen kockázati forrás. Árbevétel lassulása: az is lehetséges, hogy a vállalat nem lesz képes folytatni a gyors növekedését a jövőben, akár a konkurencia vagy más okok miatt. Ehhez hozzátartozik a vendégek megtartásának a képessége és az elégedettségük is.

az is lehetséges, hogy a vállalat nem lesz képes folytatni a gyors növekedését a jövőben, akár a konkurencia vagy más okok miatt. Ehhez hozzátartozik a vendégek megtartásának a képessége és az elégedettségük is. Szabályozás: itt természetesen országonként változóak a szabályozások, és sok a bizonytalan tényező. Egyrészt a hotelek részéről van egy lobbizás, amely szigorítaná a lakáskiadással kapcsolatos feltételeket. Másrészt a különböző lakóközösségek és lakástulajdonosok is elfogadhatnak olyan megállapodásokat, amelyek megtilthatják vagy korlátozhatják az Airbnb jellegű bérléseket. Ennek okai alapvetően arra vezethetőek vissza, hogy sokak szerint az Airbnb miatt magasabbak lettek a lakásárak. Összességében ez lehet talán a legnagyobb kockázati tényező a vállalat számára hosszabb távon.

Az év legnagyobb amerikai tőzsdére lépése

A mostani információk alapján:

az Airbnb piaci kapitalizációja teljesen felhígított alapon elérheti a 47 milliárd dollárt is, amellyel az év egyik legnagyobb tőzsdére lépője lenne.

Ez magában foglal mintegy 600 millió részvényt, illetve opciós jogokat és korlátozott felhasználhatóságú részvényeket is.

A részvények árazása szinte folyamatosan emelkedett az elmúlt időszakban:

December elején még 50 dollár / darab áron állt a részvények árazása, hétfőre ez már 60 dollárra emelkedett, tegnap pedig a Wall Street Journal értesülései szerint elérték a 68 dollárt is.

Ezek mindegyike jelentősen magasabb volt a tavasszal becsült 18 milliárd dolláros értéknél, bár akkor nyomott volt az értékelés a koronavírus-járvány miatt.

Viszonyításképpen ez a 47 milliárd dollár körüli piaci kapitalizáció magasabb lenne a nem régen tőzsdére került Snowflake debütáláskori értékeltségéhez, amiért szintén megőrültek a befektetők. A tegnap tőzsdére lépett ételszállítással foglalkozó Doordash pedig teljesen felhígított alapon mintegy 38,7 milliárd dolláros értéken debütált, de a nap végén már 70 milliárd dollár feletti volt az árazása, vagyis a részvények majdnem megduplázódtak egy nap alatt. A Renaissance Capital becslései szerint így az Airbnb az idei év legnagyobb amerikai tőzsdére lépője a megemelt IPO árazás mellett.

Az Airbnb a befektetők felé egyébként 50 millió részvényt bocsát ki, amellyel a jelenlegi 68 dolláros ár mellett mintegy 3,5 milliárd dollárnyi tőkét vonna be.

Emellett a jelenlegi tulajdonosok is eladásra kínálnak majd 1,5 millió részvényt, de ez nem a vállalathoz fog kerülni.

Ezzel az Airbnb vonná be a legtöbb tőkét idén újonnan tőzsdére lépő vállalatként, mivel a Snowflake és a Doordash is csak 3,36 milliárd dollárt vont be, ha a privát és további opcionális értékesítéseket nem számoljuk bele.

A tulajdonosi szerkezet szempontjából a három alapító együtt nagyjából 44 százalékos szavazati joggal rendelkezik, míg a privát befektetők közül a legtöbbel a Sequoia Capital, 16,5 százalékkal. A vállalatirányítási jogok többsége tehát a jelenlegi menedzsmentnél és a korábbi kockázati tőkebefektetőknél marad.

Az IPO-t egyébként két nagy befektetési bank vezeti: a Morgan Stanley és a Goldman Sachs, és sikeres értékesítés esetén még további 5 millió részvényt is kibocsáthatnak a mostanin felül.

Az Airbnb részvényeivel a Nasdaqon lehet majd keresni várhatóan már a mai naptól ABNB szimbólum alatt.

