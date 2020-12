Izgalmas a magyar tőzsde, de mit látnak benne az avokádók?

A héten ért véget a Budapesti Értéktőzsde online tőzsdejátéka, a BÉT Részvényfutam, ennek kapcsán beszélgettünk Bozsik Balázzsal, a BÉT tanácsadójával, Vas Márkkal, a Budapest Investment Club társ-alapítójával és Borboly Istvánnal, a Heller Farkas Szakkollégium Elsősverseny főszervezőjével az egy hónapos verseny tapasztalatairól, a legnépszerűbb magyar részvényekről, az egyetemisták tőkepiaci karrierterveiről, és arról is, mibe fektettek idén a boomerek és az avokádók.

Beszélgetésünk apropója, hogy a héten ért véget a Budapesti Értéktőzsde online tőzsdejátéka, a BÉT Részvényfutam. Miért fontos ez az esemény a BÉT-nek?

Bozsik Balázs: Nekünk ez a rendezvény különleges volt. A 2020 őszi már a második tőzsdejátékunk volt idén, mert megrendeztük a szokásos középiskolásoknak szóló játékot is a Pénz7 keretében. Ez a középiskolásokat bevonását célozta meg. Ebben a második etapban már ki akartuk terjeszteni a résztvevők körét a felnőttekre, illetve bevonni az egyetemistákat és egy picit izgalmasabb játékot szervezni nekik. Nagyon örültünk a Heller Farkas Szakkollégium megkeresésének, illetve a Budapest Investment Clubnak, ami a Corvinushoz köthető kezdeményezés, hogy közösen rendezzük meg a versenyt. A legnagyobb eredmény az, hogy megújult a teljes, több mint 200 kérdésből álló kvízbank, amelyben olyan tesztkérdéseket tartalmaz, amik a tőzsdézést tanítják. Ennek a játéknak ez a legfontosabb része azontúl, hogy látod a portfóliód mozgását, és kereskedhetsz, hogy gyakorlatban tanulod a tőzsdézést egy hónapon keresztül.

A résztvevők körén kívül milyen különbségek voltak az idei tavaszi és az őszi forduló között?

Bozsik Balázs: A részvételi szám valamivel erősebb volt a tavaszi középiskolás játéknál. Az, hogy a tanárok majdnem hivatalos programként el tudták indítani a Pénz7 keretében, mindenképpen nagyon erős üzenet volt. Tavasszal, a Covid-válság első felvonása egy teljesen más szakasz volt, mint a mostani. Idén ősszel rendkívül izgalmas volt azt látni, hogy hogyan kereskedték le a játékban résztvevők a vakcinabejelentések körüli híráramlást. A játékosok ugyanazt a technológiát használták a játékhoz, a mobilelérés dominál, de vannak desktopot használó játékosok, a tablethasználat viszont most sem látszott. Az aktivitási arányok és hozamarány ugyanaz, mint a tavaszi játéknál, bár a most játszó egyetemisták körében a hozamok nagyon szépek voltak, 40-50 százalék közötti hozamokat értek el a legjobbak.

Milyen sarokszámokat tudunk elmondani az őszi fordulóról?

Bozsik Balázs: Az őszi fordulóban közel 900 játékosunk volt, ebből majdnem 600 játszott aktívan egészen az egy hónapos esemény végéig. 50 százalék volt a mobilról versenyzők aránya, 45 százalék a PC, a tablet 2 százalék körül. Több mint 13 ezer kötés született, illetve beadott megbízás, ebből 10 ezer feletti volt a teljesülés. A legnagyobb hozam 47 százalékos volt. Itt egy komolyabb összeggel, 10 millió forinttal kereskedtek a résztvevők, míg a középiskolások 3 millióval. A kvízben elérhető helyes válaszokért kapható összeg is rájött, hogy százalékosan ugyanazt az arányt tartsuk, mint tavasszal. A játékhoz kapcsolódóan volt három előadásunk is, virtuális tőzsdelátogatások, amit a BÉT vezérigazgatója vagy én tartottam.

Mi volt a skála másik végén? Sikerült valakinek eljátszani egy hónap alatt a teljes 10 milliós induló összeget?

Bozsik Balázs: Nem tudom. Itt azért voltak jól látható rövid távú trendek, amikbe be lehetett vásárolni. Sok olyan játékos volt, aki már a játék kezdeti szakaszában 30-40 százalékos pluszba tudta varázsolni a portfólióját.

Mik voltak a legnépszerűbb részvények?

Bozsik Balázs: Három blue chip, az OTP, a Mol és a Richter volt a legnépszerűbb, a negyedik blue chipet, a Magyar Telekomot beelőzte a 4iG és a Masterplast is. Az OTP dominált, de nagyon jó sztorik voltak a Richterben, a Molban is ebben a hónapban. Azt lehet mondani, hogy a játék kereskedés élménye megegyezik a valós kereskedéssel azaz, akkor jó a játék, ha a valós életben is élvezhető a piac hullámvasút jellege. Nyilván hosszú távú szemléletet akar tanítani a tőzsde, de itt rövid távon pont azt tanulhatjuk meg, hogy hogyan tudjuk pszichével átvészelni a nehezebb, volatilisebb időszakokat.

Mennyire lehet egy ilyen játékkal megszólítani olyanokat, akiknek eddig semmilyen kapcsolódási pontjuk nem volt a tőzsdéhez?

Borboly István: A Heller Farkas Szakkollégium külön szervezte meg tőzsde versenyét, de a versenyen való kereskedés a BÉT platformján valósult meg,emellett, felmérés mértünk a versenyzők között, hogy melyik szakon tanulnak a Budapesti Corvinus Egyetemen, így tudtuk követni, hogy a rajtunk keresztül jelentkező versenyzők milyen tudás háttérrel rendelkezhettek. Gazdasági egyetem lévén a jelentkezők jelentős hányada,már rendelkezett bizonyos fokú tőzsdei érdeklődéssel, ami várható volt, de a legérdekesebb élmény az volt számomra, amikor közeli ismerőseimnek is tudomására jutott a Részvényfutam, akiknek nem sok érdeklődésük volt a tőzsdei világhoz , és ennek ellenére ők is részt vettek a versenyen. Beszámoltak arról, hogy mennyire érdekes és jó élmény volt. Szerintem elérte a célját, nagyon sokan szereztek a játékon keresztül tőzsdei alapismereteket.

Vas Márk: Én főleg a saját tagjainkról és ismerőseimről tudok nyilatkozni. Mindenkinek más volt a motivációja. Volt, aki úgy jött játszani, hogy előtte nem foglalkozott a tőzsdével, vagy foglalkozott vele, de nem voltak még pozíciói, igazi pénzzel nem kereskedett. Neki azért volt jó, mert ha eddig félt beletenni a saját pénzét, most kipróbálhatta magát éles körülmények között, de mégis demo pénzzel. Ki tudta magát próbálni, hogy hogyan lehet itt kereskedni, milyen kockázatok vannak, hogyan veszünk részvényt és milyen érzés az, mikor az árfolyam nem arra megy, mint amire számított. A másik réteg, amelyik meg már profibb módon kereskedik, nekik pedig az volt a lényeg, hogy megmutassák, mit is tudnak. Mind a két réteget megtalálta a játék.

Nemzetközi trend, hogy az avokádó generáció nagy tömegekben jelent meg idén a tőzsdén. Ti látjátok ezt a trendet a saját környezetetekben?

Borboly István: Az én véleményem szerint ,az itthoni környezetben jelentősen megnőtt az érdeklődés, de ezt különösképpen külföldön lehetett megfigyelni, ahol megjelentek,a könnyen elérhető kereskedési platformok,mint például a Robin Hood,amin keresztül nagyon könnyen, bárki befektethet a tőzsdén kisebb összegeket,alacsony költségek mellett. De nálunk is elkezdte megmozgatni a fiatalabb korosztályt a tőzsde, és egyre többen szállnak be a piacra, hiszen nagyon érdekes, ahogy működik, és sok lehetőséget kínál, annak, aki megérti a működését. Persze sokan olyan célokkal szállnak be, hogy gyorsan meg szeretnének gazdagodni, ami sajnos gyakran ellentmond a valóságnak. A rendkívüli válsághelyzet, és a nagy piaci változások miatt nagyon sokan most látták meg a lehetőséget a tőzsdében, hiszen a tavaszi részvény ár zuhanás után, könnyebb megtalálni, azokat a növekedő részvényeket, amik kiváló beszállási lehetőségeket kínálnak .

Vas Márk: Három éve vagyok a tőzsde közelében, dolgozom a szakmában, és ez az év egy teljesen más év volt. Rengeteg tekintetben. Sokkal többen kerestek meg az ismeretségi körömből, hogy hogyan kell kereskedni, mit ajánlok, mit olvassanak el. Ez Amerikában volt a legjobban megfigyelhető. Látták, hogy az árfolyamok mennek le, ahol olcsóbban vehettek részvényt. Aztán jöttek a nagyon gyors emelkedések, főleg a tech szektorban. Látták a Teslát, aminek közel húszszorosára emelkedett az árfolyama, ezt nyilván mindenki meg akarta lovagolni. Ez egy öngerjesztő folyamat, minél többen veszik a részvényt, annál magasabb lesz az árfolyama, aminek következtében még több vásárló jön a piacra. A mai világban könnyű információhoz jutni, annyi könyv, oldal, videó van, és ha veszed a fáradságot, utánaolvasol, utánanézel az alapoknak, a profik tanácsainak, akkor bele tudsz vágni. Nyilván először kicsiben.

A BÉT-nek milyen programjai vannak, amik segítik a lakossági befektetők tőzsdei felkészülését?

Bozsik Balázs: A BÉT Akadémia sorozat alakult át e-akadémiává. Először nem gondoltuk, hogy ez a formátum ennyire népszerű lehet, de amikor kiderült, hogy 1200 érdeklődőből 400-500 stabil néző van az egyes digitális élő előadások alatt, azt gondoltuk, hogy mégiscsak működőképes ez az új formátum, és mi is megyünk ebbe az irányba. Ami még nagyon jó, hogy ezek az anyagok utána nem tűnnek el, ugyanúgy fogyaszthatók maradnak, és jó darabig még aktuálisak. Idén még egy ilyen rendezvényünk lesz, egy magyar tőzsdei szakíróval és újságíróval fogok beszélgetni, Fellegi Tamással, akinek a Bárki lehet tőzsdés című könyvéről. Ez végig kalauzolja az olvasót a valutapiactól a részvénypiacokig, a tőzsdéig, de a kriptovalutákról is fogunk kicsit beszélni, hiszen az avokádók között van pár kriptomilliárdos a világban. Mindig vannak felkapott eszközosztályok, és az a tőzsde nagy előnye, hogy egy kisebb összeggel is érdemes belevágni, tanulni és hosszú távon gondolkozni. Vagy akár a fenntarthatósági üzenetet megfogadni: olyan instrumentumokat választani, amik akár pozitív impaktjai lehetnek a környezetvédelemre vagy a társadalmi helyzetünkre nézve. Az ilyen befektetéseknél az is érdekes plusz, hogy olyan kockázatok nem jelennek meg a portfóliónkban, mint a dízelbotrány, vagy korrupciós ügy. A tőzsde a hosszú távú befektetési szemléletet és a diverzifikált portfóliót összeállítását javasolja a magánbefektetőknek.

A Corvinuson mennyire népszerűek a tőkepiacokkal kapcsolatos karrierutakon való elindulások?

Vas Márk: Nagyon népszerűek, ezért is alapítottuk Hamar Anitával és Petykó Csabival az Investment Clubot, mert azt vettük észre, hogy nagyon sok egyetemistát érdekel a téma. Szerettük volna, hogy legyen egy közösségi hely, ahol ezt meg tudjuk beszélni, tudjuk tanítani egymást, hogy hogyan kereskedjünk, mire figyeljünk. Ezzel is próbáljuk megmutatni a fiataloknak, hogy milyen lehetőségek vannak a tőzsde világában. Nehéz azért kiismerni, hogy merre is indulhatsz el, mert nemcsak portfóliókezelő lehetsz, nagyon sok cégnél el lehet helyezkedni olyan pozícióban, ami a tőkepiaccal van közvetlen kapcsolatban. Amikor valaki a tőzsdére gondol, sokszor megijed, hogy elveszíti, kis túlzással, a család minden megtakarítását. Ezért nagyon fontos megérteni: nem muszáj rögtön nagy összeggel belevágni, meg kell ismerni a folyamatokat, a hogyant és a miérteket, híreket olvasni, összefüggéseket meglátni, analizálni és értelmezni. Ha tudod, hogy ezekben kell fejlődnöd, akkor rájössz, hogyan lehet okosan csinálni. Pontosan ezért jók az olyan klubok, mint az Investment Club és az olyan versenyek, mint a BÉT Részvényfutam, ahol egyébként már az első-második alkalommal is rekordszámú jelentkező volt, úgyhogy erre igenis szükség van a fiataloknál.

Mik a legnépszerűbb „célszakmák” tőkepiaci területen a tagjaitok között?

Vas Márk: 90 százalékban portfóliókezelők szeretnének lenni, de mindenki látja, hogy ehhez milyen utat kell bejárni, mennyit kell tanulni, dolgozni és meglepő, de ez motiváló faktorként szolgál tagjainknál. Ezen kívül sokan szeretnének elemzők lenni, a sales is kiemelkedő, most szeretnénk az IT felé is elmenni, mert azt látjuk, hogy ez régóta felmenőben van a szakmán belül. De egy jogász vagy egy kommunikáció szakos is specializálódhat a tőkepiacok irányában.

A BIC hogyan segíti a résztvevők tőkepiaci képzését?

Vas Márk: Van egy négy féléves talent programunk, ahol arra fektetjük a hangsúlyt, hogy olyat tanítsunk, ami az iskolában nem annyira hangsúlyos. Hogyan vegyünk részvényt, miért, mit vizsgáljunk, különböző tőkepiaci szektorokat próbálunk kielemezni, hogyan diverzifikáljunk, hogyan figyeljünk arra, hogy ne veszítsük el egyik napról a másikra a vagyonunk 50 százalékát és tudjunk biztos hozamot hozni bármilyen piaci hangulat mellett. Emellett vannak találkozóink portfóliómenedzserekkel és a legkiemelkedőbb hazai cégekkel, most volt egy háromórás beszélgetésünk a Concorde-dal, ahol a különböző pozícióban lévő emberek meséltek nekünk a szakmáról. A tagok meg csillogó szemmel hallgatták, hogy mit vizsgálnak, mire figyelnek a profik. Tagjaink többsége minél többet hall és tanul egyre lelkesebb a szakma iránt. De sokszor én is tanulok a tőlük. Van olyan tagunk, aki az amerikai politikában nagyon ott van a szeren, és ő magyarázza el nekünk a választást és annak lehetséges végkimeneteleit, illetve hatásait. Nagyon jó kis baráti diskurzusok tudnak kialakulni, amikor például egy demokrata beállítottságú és egy republikánus irányultságú érvvel egymással szemben, de hozhattam volna példának short és a longosok vitáit is.

A BÉT-BIC együttműködés hová futhat ki?

Bozsik Balázs: Az egyetemi szervezetek számára a BÉT mindig is nyitva állt, viszont itt egy teljesen másfajta kezdeményezés volt, amivel minket kerestek meg, és viszonylag jól strukturált kéréseik voltak. A mostani időszak nehéz, mert a tipikus tőzsdelátogatási programok nem működhetnek, nem tudunk tőzsdés ajándékokat adni és a 30 éves jubileumi tőzsdekönyvünket sem nyerhetik el a legaktívabb csoportlátogatók. A tőzsde vezérigazgatója is tagja volt a Heller Farkas Szakkollégiumnak, a BIC pedig a legdinamikusabb ilyen típusú kezdeményezés, ami nem látszik, hogy kifulladna, hanem folyamatosan bővül a kezdeményezéseik köre. A BÉT jövőre elkészül egy virtuális látogatási programmal, és az is biztos, hogy a Pénz7-tel folytatjuk a tőzsdejátékot 2021 márciusában. Azon is gondolkoztunk, hogy tovább fogjuk fejleszteni a Részvényfutam kereskedési platformot, elsősorban azért, mert a long irány egyfajta kereskedési stratégiát engedélyez, viszont, ha tudunk short ügyletet is adni a játékosoknak, akkor ez még izgalmasabb lesz. A másik, hogy nagyon jó lenne, ha egész évben nyitva tudnánk tartani, és folyamatos játékot tudnánk biztosítani a próbálkozóknak, ez egyelőre álomszerű, mert a virtuális tőzsde üzemeltetése is sok figyelmet igényel.

Már jó néhány éve teljesen kinyílt a világ a hazai befektetők számára is, szinte bármilyen tőkepiaci termék Magyarországról is elérhető. Ezen a palettán hol van a helye a magyar részvényeknek?

Bozsik Balázs: Egyrészt a magyar piac nagyon izgalmas és erős a kelet-európai tőzsdék között, a második legnagyobb kapitalizációjú részvénypiac, de a napi forgalmakat tekintve is Lengyelország után a második helyen van a magyar tőzsde. Elindult egy olyan IPO-sorozat is, ami egyelőre a kis- és közepes vállalatokhoz kötődik, amik egyszer majd beérnek. Azt láttuk a lengyel példán is, hogy sokáig legyintettek erre a kkv-piacra, aztán egyszer csak berobbant, és mára szignifikánssá vált. A hazai blue chipekben folyamatosan kereshetjük a beszállási pozíciókat, és hosszú távon jó befektetést jelentenek. És hát minden szentnek maga felé hajlik a keze: a hazai piaccal pozitív irányban előítéletesek vagyunk, az amerikaiak is elsősorban amerikai részvényekben tartják a nyugdíj-megtakarításokat, Európa, Ázsia nekik egy addicionális lehetőség. Általában felülsúlyozottak a hazai papírok. Ennek az is az oka, hogy a hazai részvényekről a legegyszerűbb információt szerezni. A magyar piacon elég jól lehet kereskedni és átlátható. Ezzel a 40 körüli papírral elég jól elvagyunk, másutt egy indexnek lehet ekkora tagszáma, ami már nehézséget okoz.

Mennyire látjátok, hogy OTP-ben pörögnek a korosztályotokhoz tartozó befektetők?

Vas Márk: Én a mentorom, Virág Ferenc által is a magyar tőzsde irányába terelődtem, ő is mindig azt mondta, hogy sok a jó sztori a BÉT-en is, ráadásul sok az elérhető információ, tudjuk, hogy melyik részvénnyel mi és miért történik. Én is itthon kereskedek, amire sokan mondják, hogy jó, jó, de külföldön nagyobb hozamot lehet megcsípni. Én pedig erre azt, hogy nézzétek meg akár csak az elmúlt néhány hetet, a BÉT-en is remek hozamokat lehetett elérni és a kockázat se volt akkora. A BÉT Xtend kezdeményezést is nagyon jónak tartom, az is vonzza a befektetők érdeklődését és egyre több céggel kereskedhetünk itthon.

Borboly István: Egyre több KKV kerül be a részvénypiacra, ami n nagy lehetőségeket teremt a hazai piacon. Magyarként a hazai cégeket ismerjük a legjobban, sokkal gyorsabban tudunk hozzájutni az információkhoz, sokkal gyorsabb, megalapozottabb döntéseket tudunk hozni sokszor, míg egy külföldi cég esetén ez nehezebbnek bizonyulhat az információszerzés. Külföldhöz hasonlóan jelentős hozamokat tudunk elérni itthon is ,ami mutatja, hogy nem kell mindig amerikai piacokon kutatni, magas profitok után.

A lakossági megtakarítások mekkora része van most részvényben? Mi lehet ezen a területen a cél?

Bozsik Balázs: Pontos számot most nem tudok, de a hazai részvényekben tartott vagyon aránya a többi papírhoz képest nem változott. Még mindig az állampapírok a legnépszerűbbek, amivel nincs gond, hiszen kockázatmentes befektetés, de a hazai részvényarány nagyon alacsony, pár százalékos. Első körben nem is úgy kell megközelíteni a dolgot, hogy a lakossági befektetőket „egyenként meggyőzve” magyar részvény hangsúlyossá tegyük a portfóliójukat. Azt kell elérni, hogy a pénztáraknak és a hazai intézményi befektetőknek, akik kollektíven kezelik a vagyont magányszemélyek számára, legyen minél inkább elérhető és attraktív a tőzsde, és minél inkább fektessenek ezekbe a papírokba. Abban az edukációban veszünk részt velük együtt, hogy a hazai háztartások fogadják el a magasabb kockázati vállalási hajlandóságot. Merjék vállalni, hogy később jó hozamaik legyenek. Tipikus válságidőszak utáni fellendülést élhetünk meg most is. Amikor a készpénz közeli állományokat érdemes átforgatni részvénybe, mert hosszú távon ezek a megtakarítások bőven meg tudják verni az inflációt. Az elmúlt öt évben nem volt jelentős változás százalékosan, ugyanakkor abszolút értelemben ahogy a háztartások vagyona nőtt, a részvénybefektetések abszolút értéke is nőtt.

Ti személyesen mibe fektettetek idén, mik voltak a nagy sztorik a ti portfóliótokban?

Borboly István: Alapvetően nagy lehetőségek voltak idén a magyar blue chip részvények területén ,ezek közül is a Masterplast részvények árának robbanásszerű emelkedése volt az egyik ilyen esemény, ami az egyik legjobb befektetési lehetőséget kínálta itthon ősszel . Szerintem ez a lendület fenn fog maradni, továbbra is ezeket a blue chip-ket fogom figyelni a jövőben is.

Vas Márk: A BÉT részvényeinek nagyjából a harmadát le tudtam fedni az idei kereskedésemmel. A blue chipeket végigpörgettem, azokban nagy lehetőségeket láttam, a kis papírokat is nagyon szeretem, és kicsiben elkezdtem külföldön is kereskedni.

Bozsik Balázs: Én elégedett vagyok, boomerként már a gyerekeimnek veszek babakötvényt. Érdekes év volt, voltak olyan befektetéseim, ahol el kellett fogadnom 30-40 százalékos átmeneti veszteséget is, nem csinálni semmit, csak nézni, hogy milyen ez a válságidőszak a 2008-09-es időszakhoz képest.

