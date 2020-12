Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Mérsékelt elmozdulásokra lehet számítani az amerikai tőzsdék nyitásakor, a határidős indexek állása alapján a Dow szerdai záróértéke közelében nyithat, míg az S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos mínuszban indíthatja a napot.

Mindeközben megérkezett az EKB kamatdöntése is, amelynek nem volt jelentős részvénypiaci hatása, továbbra is felemás képet mutatnak az európai indexek. Ahogy az várható volt, az eurózóna jegybankja 500 milliárd euróval kitolta a pandémiás eszközvásárlási program keretösszegét, a PEPP keretén belül így már összesen 1850 milliárd euróra nőtt a felvásárolható papírok összege. A PEPP időtartamát egyben 9 hónappal 2022 márciusig is meghosszabbították. Az Európai Központi Bank változatlanul hagyta a kamatokat, így továbbra is a -0,5 százalékos betéti kamat az irányadó.