Megtépték az OTP-t, meddig szárnyalhat az árfolyam?

November eleje óta komoly ralin van túl az OTP részvénye, a mai kiváló nemzetközi tőkepiaci hangulatban is folytatódik az emelkedés. Nem csak az OTP, de a régiós versenytársak is jól teljesítenek, hiszen az Erste és a Pekao is komoly emelkedést mutat a mai kereskedésben, de alapvetően főként a pozitív koronavírus-vakcina híreknek köszönhetően a teljes bankszektor felfelé tart november eleje óta, komoly szárnyalásokat láthatunk a vezető pénzintézeteknél. Közelebbről is megnézzük az OTP árfolyamváltozásait és a technikai képet, illetve azt is megvizsgáljuk, hogy innen merre mehet tovább az OTP árfolyama.