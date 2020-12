Kóbor György: Elsősorban a hazai energiaellátást kell biztosítanunk, utána jöhet minden más

A koronavírus okozta problémák az MVM Csoport működését is érintették, a villamosenergia-fogyasztás a járvány első hullámában jelentősen visszaesett, a földgázpiac túlkínálatossá vált, ennek ellenére a vállalat nem módosított az idén év elején meghatározott célokon, mondta el a Portfolio-nak évértékelő interjújában Kóbor György, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója, akivel a Mátrai Erőmű megvásárlásáról, az Óbudai Gázgyár kármentesítéséről, a vállalat megújuló energetikai projektjeiről, a horvát LNG-terminál szerepéről, a már végrehajtott, és a tervben lévő akvizíciókról is beszélgettünk.

A globális koronavírus-járvány világszerte alaposan átalakította a vállalatok működését, a korábbinál jóval nagyobb teret nyert a home office, felgyorsult a belső működés vagy akár a beszállítói láncok racionalizálása, beruházásokat, akvizíciókat halasztottak el a cégek. Az MVM működését hogyan érintette az epidémia? Milyen kihívások jelentkeztek az áram- és a gázpiacon?

Mondhatnám azt is, hogy köszönjük, jól vagyunk, de ez nem teljesen lenne igaz, hiszen a vírus okozta problémák minket is érintenek, érintik működésünket és érintik sajnos a munkatársainkat is. A járvány kitörésekor elsődleges feladatunk a kollégák egészségének megóvása volt, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése mellett az ellátás, az energiaszolgáltatás folytonosságát fenntartsuk. Az MVM Csoport a hazai nemzetgazdaság szempontjából kritikus infrastruktúrát üzemeltet, így az erőműveknél, a villamosenergia-átviteli hálózatot működtető és rendszerirányító MAVIR-nál, az elosztó- és földgáztároló társaságoknál számos különleges munkaszervezési eljárást vezettünk be. Néhány nap leforgása alatt átalakítottuk az ügyfélszolgálati tevékenységeinket is, hogy a partnereink minél zökkenőmentesebben intézhessék a velünk kapcsolatos ügyeiket. Az év elején elfogadott üzleti terveket ugyanakkor nem módosítottuk, nem vettünk vissza az erre az évre kitűzött célokból, feladatokból sem. Büszke vagyok a munkatársaimra, hogy a járvány okozta sokkszerű változások közepette is példás higgadtsággal és fegyelmezettséggel végezték a munkájukat. A pandémia a kőolajpiachoz képest kisebb mértékben, de például a földgázpiacot is érzékenyen érintette. A 2019-2020-as téli szezon végén magas töltöttségi szinten maradt európai és regionális földgáztárolók az átmeneti globális piaci túlkínálat miatt a nyár folyamán gyorsan megteltek és az utóbbi években példátlan módon még az ukrajnai tárolók is több mint 90 százalékos töltöttségi szinten fordultak rá a 2020-2021-es téli szezonra. A piacok és különösen a régió piacai továbbra is gázzal telítettek (így a helyi nagykereskedelmi piacok nagy részének árszintje már két hónapja a kontinentális piacokon irányadó hollandiai TTF árszintje alatt alakulnak).

A járványnak tehát számos olyan hatása volt, ami a csoport eredményességét negatívan érintette. Gondolok itt például a villamosenergia-fogyasztás jelentős visszaesésére az első hullám időszakában. Pénzügyi adataink alapján ugyanakkor ezen hatásokat sikerült ellensúlyozni. Ennél fogva bízunk benne, hogy az év végén is arról számolhatunk majd be, hogy legalább a terveknek megfelelő eredményt tudtunk elérni.

Ha már szóba került az ellátásbiztonság, az MVM idén megvásárolta a hazai villamosenergia-termelés közel hatodát adó, vagyis ellátásbiztonsági szempontból kiemelten fontos Mátrai Erőművet. Rendkívül sok kritika érte a tranzakciót, többek között a magas vételár és a magas üzemeltetési költségek miatt. Mennyibe került valójában az adófizetőknek a Mátrai Erőmű megvásárlása?

A tranzakció során az MVM Csoport a Status Power Invest Kft.-t vásárolta meg, amelynek révén nem csupán a Mátrai Erőmű került a tulajdonunkba, hanem annak leányvállalatai is, a teljes tranzakciós vételár 17,4 milliárd forint volt.

A Mátrai Erőművel kapcsolatban a napok legkomolyabb pozitív fejleménye egyébként az, hogy elindultak a technológiai átalakítás és a finanszírozási pályázatok előkészítési munkái.

Igen, a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében szükséges a Mátrai Erőmű átalakítása. De pontosan mit jelent a lignitfelhasználáson alapuló széntechnológia kivezetése? Milyen időtávon, mekkora költséggel valósítható meg az átalakítás? Hogyan szavatolható más technológiák mellett az erőmű munkaerő-foglalkoztatási szerepe? Mennyibe kerülhet a környezetvédelmi helyreállítás?

Folyamatosan dolgozunk munkatársaimmal a Mátrai Erőmű környezetbarát technológiai átalakításán, amellyel jelentős szerepet vállal majd a hazai lignit alapú villamosenergia-termelés kivezetésében.

A Mátrai Erőmű több mint 50 éves lignit tüzelésű blokkjainak tervezetten 2025 év végén leállításra kerülnek, mivel tervezési paraméterei mára elavultak, üzemeltetésüket alacsony hatásfok és magas fajlagos CO2 kibocsátás jellemzi. Az MVM Csoport középtávú célja az elavult lignit bázisú energiatermelő technológia új, nagyobb hatásfokú, innovatív és alacsonyabb CO2 kibocsátású technológiákra cserélése.

Az erőmű technológiai átalakítása négy pillérre épül, ennek része egy 500 megawatt teljesítményű kombinált ciklusú gázturbinás erőműblokk és egy 31 megawattos RDF/biomassza tüzelésű blokk építése az erőmű területén., továbbá 200 megawattos napelempark létesítése a két bánya rekultivált területein, és a lignitkészletek alternatív felhasználásaként egy tiszta szén technológiát alkalmazó kísérleti üzem létrehozása.

Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődést elősegítő célok teljesülése iránt. A társadalmi felelősségvállalás megközelítésének lényege, hogy a vállalatok profitérdekeiken túlmenően tekintettel vannak a társadalom érdekeire, beleértve tevékenységük ügyfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra és a környezetre is kifejtett hatásait. A kitűzött célokat és alapelveket a Mátrai Erőmű jövőképének kidolgozása során is figyelembe vettük.

De ha már környezetvédelmi helyreállításról beszélünk, akkor meg kell említenem Európa legnagyobb kármentesítési projektjét az Óbudai Gázgyárét, amit - attól függetlenül, hogy nem mi okoztunk a szennyezést és nem a mi területünkön van - nekünk, az MVM Csoporton belül az NKM Energiának kell megoldania. Ez egy örökség, amit a FŐGÁZ megvásárlásával kaptunk, és ami a cégcsoport fenntartható fejlődési gondolatvilágával megegyező, azonban egy igen bonyolult, sokrétű kárfelmérési és mentesítési feladat, amelynek a helyes megoldásához az összes érintett szereplőtől - az MVM Csoportot is beleértve - sok türelemre van szükség. A gázgyár területét közel 65 éven keresztül szennyezték, a mostani becslések szerint sok ezer tonna gázmassza, valamint egyéb hulladék van a területen és ezt nekünk kell kármentesítenünk úgy, hogy közben újabb károkat ne okozzunk.

Több tanulmány is született és most is folytatunk elemzéseket annak érdekében, hogy átlássuk a kármentesítési folyamatot és, hogy a legjobb megoldást válasszuk. Korábban az úgynevezett ex-situ off site megoldás körvonalazódott, amelynek az a legfontosabb része, hogy a kármentesítés időszaka alatt jelentős számú nehéz-tehergépkocsi viszi el a károsított földet és hoz helyette frisset. A tehergépjármű forgalom megnövekedése ugyanakkor – a környezetterhelés lehetséges fokozódása miatt –nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Jelenleg vizsgáljuk többek között azt is, hogy a helyszíni kármentesítés mekkora költséget és időbeli átütemezést igényel és keressük egyben azokat az európai uniós forrásokat, amivel a mi és a Főváros költségeit is csökkenteni tudnánk.

Még a Mátrai Erőműhöz visszatérve: részben a megdrágult szén-dioxid kvóták miatt drága az erőmű üzemeltetése. Éves szinten mekkora veszteséget termel a Mátrai Erőmű? Hogyan csökkenthető a mínusz a következő években?

A Mátrai Erőmű helyzete a magyarországi villamosenergia-ellátás szempontjából különleges és összetett. Egyrészt érdemes tisztába tenni a Mátrai Erőmű körül keringő féligazságokat. Az erőmű termelése a hazai villamosenergia-fogyasztás 10-12 százalékát biztosította az elmúlt években. Így ameddig a lignittüzelésű termelési technológia helyébe lépő alacsonyabb karbonintenzitású termelési kapacitások ki nem épülnek, feltétlenül szükséges a termelésben tartani az erőművet, csak így biztosítható az észak-kelet magyarországi régió stabil, zökkenőmentes villamosenergia-ellátása. Másrészt a szén-dioxid kvóta árak növekedése valóban jelentős terhet ró az erőműre. A termeléshez közvetlenül kapcsolódó bevételeket és költségeket tartalmazó működési eredmény, azaz szigorúan működési szinten az erőmű pozitív eredményt termel, amit a kvóta költség, illetve az eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenési leírás fordít veszteségbe az adózás előtti eredmény szintjén, melynek az összege a legutolsó lezárt üzleti évben 5,9 milliárd forint körül volt.

Az idei évben, miután a társaság bekerült az MVM Csoportba, számos ponton kezdeményeztünk az eddigi működéshez képest változtatást. Kialakítottunk egy optimalizált termelési modellt a következő évekre – hozzáigazítva az erőmű működését a csoport termelési és kereskedelmi portfóliójához a szinergiák kiaknázása érdekében. Ehhez igazodva felülvizsgáltuk a munkaszervezési rendet, a beszállítói, alvállalkozói szerződéses állományt, új kockázatkezelési stratégiát alakítottunk ki. A szerkezetátalakítás keretében megkezdtük az új erőművi beruházások előkészítését.

A magyar villamosenergia-termelés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében fontos szerepe van a napelemes erőműveknek, az MVM is aktív ezen a területen, idén mekkorára nő a vállalat napelemparkjainak összkapacitása, és mit terveznek a következő években, esetleg a zöld hidrogén fejlesztésben is megjelenik az MVM?

Összhangban a Nemzeti Energiastratégia céljaival az MVM Csoport stratégiájában kiemelt szerep jut a megújuló forrásból termelt energiának. Az MVM által elindított Megújuló Program égisze alatt, összesen 2 db 20 MW és 108 db 0,5 MW alatti teljesítményű fotovoltaikus (PV) erőmű beruházás valósult meg, amely összesen mintegy 115 MW beépített teljesítményt jelent. Ezen felül az MVM Csoport folyamatosan keresi akvizíciók útján a további lehetőségeket, amelynek köszönhetően az összteljesítmény közel 50 MW-tal bővült, így csoportszinten 2020 év végére közel 165 MW beépített PV kapacitás áll majd rendelkezésre. Középtávon szeretnénk a megújuló kapacitásainkat 500 MW fölé fejleszteni.

A hidrogénnel kapcsolatos beruházásaink közül előtérbe helyeznénk a vízbontással előállított úgynevezett zöld hidrogén technológiát, mely a hosszú távú – akár havi szintű, szezonális – energiatárolás problémájára adhat választ. Ezen felül szabályzó egységként is alkalmazható a villamosenergia-rendszerben a teljesítményegyensúly biztosításához, ezáltal elősegítve a megújuló energiaforrások térnyerését. Fontos ezen túl az előállított hidrogén tárolási lehetőségeinek feltérképezése is (pl. földalatti geográfiai szerkezetekben, amelyekben akár földgázzal elkeverve is tárolható a hidrogéngáz, majd bejuttatva a kiépített földgázhálózatba a végfelhasználóhoz is eljuttatható). A hidrogéngazdaság fejlesztése ezen felül a mobilitás üzletágunk számára is hangsúlyos téma. A jelenleg főként dízelalapú közúti fuvarozás hidrogénalapúra történő átállítása révén. Jelenleg az MVM Csoport több, zöld hidrogénes töltőállomás kiépítését is magában foglaló beruházási kezdeményezést vizsgál.

Hol lehet a hazai villamosenergia-termelésben a Paksi Atomerőmű mellett a naperőművek részarányának optimuma?

A Nemzeti Energiastratégia alapján 2030-ig cél a 90 százalékban karbonsemleges termelés elérése. Az MVM csoport célja a villamosenergia-rendszerben az optimum elősegítése, ehhez a karbonmentes és kiszámítható nukleáris termelés mellett maximalizálni kell a naperőművek termelését is. A megvalósításához az MVM Csoport keresi az időjárásfüggő naperőművek rendszerbe illeszthetőségét segítő és azok kiszabályozhatóságát biztosító rugalmas gázturbinás erőművek és energiatároló rendszerek építésének lehetőségét.

Azonban a villamosenergia-termelés vizsgálata során a regionális, sőt az összeurópai energiatermelési piac sajátosságaira is tekintettel kell lenni. Ezt tükrözi a Nemzeti Energiastratégia is abban a tekintetben, hogy 2030-ra a meglévő és új paksi blokkok teljesítménye mellett jelentős mértékű megújuló kapacitással számol. Az MVM Csoport elkötelezett az energiaszektor átalakulása iránt annak érdekében, hogy az környezetbarát és fenntartható módon szolgálhassa ki a társadalom igényeit.

Az MVM technológiai innovációs igazgatója a Portfolio novemberi energiakonferenciáján arról beszélt, hogy az MVM Csoport egészében, a Mátrai Erőművet is számításba véve 77 százalék a tiszta energiaforrás aránya. Középtávon hogyan alakulhat ez az arány, mikor érhet 100 százalék közelébe?

A megújuló energia szerepe az MVM termelési portfóliójában is egyre fontosabb. Középtávú stratégiai célunk alapján a karbonsemleges energiatermelés arányát fokozatosan szeretnénk 85 százalék fölé növelni. Jelentősebb ugrást a Mátrai Erőmű lignittüzelésű blokkjainak kivezetése jelenthet. Ezután az MVM Csoport erőművi portfoliójában kizárólag karbonsemleges - nukleáris és megújuló -, valamint korszerű földgáztüzelésű egységek (alacsony fajlagos CO2 kibocsátású) lesznek, így nagymértékben nő majd a karbonsemleges arány. Terveink szerint az MVM Csoport karbonsemleges energiatermelési részaránya 2030-ra elérheti a 90 százalékot.

Jövőre indul az éles üzem a horvátországi LNG-terminálon, ahol az MVM is komoly kapacitásokat kötött le. Mi a terve az MVM-nek a projekttel?

Az MVM Csoport a Krk LNG visszagázosító terminálban földgáz nagykereskedő leányvállalatán, a Magyar Földgázkereskedő Zrt-n (MFGK) keresztül vesz részt.

Az MFGK Krk LNG szerepvállalása tulajdonképpen egy szerződéscsomag, melynek keretében a táraság közel 7 évre összesen 6,75 milliárd köbméter visszagázosító kapacitást kötött le a terminálban és ehhez forrásbeszerzési szerződéseket kötött. Az MFGK Krk LNG szerepvállalása kettős motivációval bír. Egyfelől illeszkedik az MVM Csoport és tulajdonosa, a magyar állam stratégiai, földgáz forrás- és útvonal-diverzifikációs célkitűzéseibe, illetve az LNG megvásárlásával költséghatékony földgázbeszerzési forráshoz fér hozzá a társaságcsoport. Másfelől a 2018 végén kezdődött globális LNG túlkínálat és a járvány első, tavaszi hulláma erre átmenetileg még rá is erősített, az LNG kifejezetten versenyképes forrásopcióvá lépett elő a közép-és délkeleti-európai régióban is. Összefoglalva röviden a Krk LNG szerződéscsomag nemcsak a hazai ellátásbiztonságot, de az MFGK és vele az MVM Csoport hazai és regionális piaci pozícióit is erősíti.

Milyen forrásból szerez be LNG-t az MVM?

Az MFGK által leszerződött LNG források kizárólag nyugat-európai piaci szereplőktől érkeznek, ezek egyike a Shell.

Hogyan segítheti Magyarország földgázellátásának diverzifikálását a terminál?

Az elmúlt évtizedben az LNG piacok számos változáson mentek keresztül, melyek rugalmasabbá és érettebbé tették őket. Kiemelendő az elmúlt évtized második felében a dinamikusan növekvő ausztráliai és amerikai LNG kínálat, amelyek globálisan növelték a versenyt. Az amerikai LNG export rugalmas szerződéses struktúráján keresztül transzformatív hatással van kereskedelemre, mindezek eredményeként az elmúlt években erősödött a kínálati oldali verseny és megindult az LNG piacok globalizálódása is. Krk LNG terminál megvalósulásával a magyar piac számára is földrajzi közelségbe került a globalizálódó LNG piac, valamint a régióban eddig nem elérhető földgázforrásokhoz és új piaci szereplőkhöz való közvetlen hozzáférés lehetősége is megnyílik. A Krk LNG terminálon történő LNG beszerzéssel tehát valódi forrás-és útvonal-diverzifikáció valósítható meg.

Az MVM idén több akvizíciót is végrehajtott, többek között megvásárolta Csehország egyik legnagyobb energiakereskedőjét, és az Enexio csoport magyarországi vállalatát, amivel az MVM a kínai energetikai piacon is aktív szereplővé válik. Mi alapján választották ki ezeket az akvizíciós célpontokat és hogyan szolgálják ezek a felvásárlások az MVM céljait?

Az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésünk, hogy regionálisan is meghatározó szereplővé váljunk, ezen cél megvalósítása érdekében került sor a cseh piac egyik kiemelkedő szereplőjének megvásárlására is. A cseh ügylettel 1,6 millió lakossági és vállalati ügyféllel bővült az MVM ügyfélköre, jelentősen erősítve a csoport pozícióját a közép-kelet-európai energiapiacon. Az Enexio felvásárlása szintén jelentős mérföldkövet jelent az MVM stratégiai céljainak megvalósításában, mivel a saját piacán nemzetközi szinten is vezető technológiai kivitelező cégről van szó, amely olyan ipari szárazhűtési technológia szabadalmi jogával is rendelkezik, amely egyedülálló a világon. A tulajdonosváltás eredményeként az MVM csoport a nemzetközi erőműfejlesztési piacon is vezető szerepet szeretne betölteni.

Korábban a régiós és a nyugat-balkáni terjeszkedésről is beszélt, célpiacokként szóba került Románia, Csehország, Szerbia, Bosznia, Montenegró, Észak-Macedónia és Bulgária is. Mely piacon vannak előrehaladott tárgyalások felvásárlásokról?

Természetesen elsősorban a hazai energiaellátást kell biztosítanunk, utána jöhet minden más. Az említett országokban, így vagy úgy ott vagyunk már, vizsgáljuk, keressük a megfelelő tranzakciókat. Ugyanakkor igazából nem országfüggőek vagyunk, hanem együttműködés keresők, így mondhatnám azt is, hogy „mindenevők” vagyunk, de ez nem teljesen igaz, hiszen olyan partnerséget keresünk, amely jól illeszkedik az MVM Csoporthoz és illik abba a gazdasági, beruházási környezetbe, amely Magyarországot az elkövetkező évékben meghatározza. Kiemelném, hogy fontos a gazdaságélénkítő szerepünk is, hiszen mi nem valamit meg akarunk venni, hanem mi együtt akarunk működni a megvásárolt társasággal és annak székhelyével az adott országgal egyformán.

A cseh innogy tranzakció zárása csak a regionális terjeszkedés első jelentős mérföldköve volt az MVM Csoport életében, de előrehaladott tárgyalásokat folytatunk Szerbiában is, ahol 2020 júniusában egy stratégiai együttműködési megállapodás került aláírásra a legnagyobb helyi állami energetikai vállalatokkal (EPS – szerb villamosművek, valamint Srbijagas – szerb gázművek). Az együttműködési megállapodások eredményeként jelenleg konkrét projektlehetőségek feltérképezése és kidolgozása zajlik.

Mely szegmensekben, milyen eszközök megvásárlásával terjeszkedne az MVM?

Az MVM Csoport célja, hogy nemzetközi viszonylatban is elismert, tiszta megoldásokra építő energia- és infrastruktúra szolgáltatóvá váljon, ehhez alapvetően megújuló alapú energiatermelési-, infrastrukturális-, valamint jelentős ügyfélportfolióval rendelkező céltársaságokat kívánunk vásárolni a régióban.

Kicsit átvittebb módon, de ide kapcsolódik az is, hogy az MVM hamarosan olyan új logóval jelenik meg, amely minden platformon rugalmasan használható, emberközeli, és a külföldi piacokon is megállja a helyét. Egyúttal a teljes vállalatcsoport az MVM nevet és márkát veszi fel (egy-két speciális kivételtől eltekintve). Az MVM márkája ezáltal fontos mérföldkőhöz érkezik, hiszen 2021-től ügyfélmárkává is válik azáltal, hogy az NKM brand helyére a kiskereskedelmi piacon is bevezetjük az MVM-et.

