Alaposan megemelte növekedési terveit az AutoWallis

Felfelé módosította a korábban meghatározott előrejelzéseit az AutoWallis, a vállalat már 2021-ben jelentősen meghaladhatja az egyébként 2024-re kitűzött árbevételi és EBITDA tervszámait az idén végrehajtott tranzakciók eredményeképpen. A társaság a kiugró növekedést az organikus fejlődés mellett az idén bejelentett hat akvizícióval és üzletfejlesztéssel éri el. A vállalat növekedési terveinek finanszírozása céljából 1,4 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre három neves magyar intézményi befektető részvételével, emellett jövőre nyilvános, lakosságot is célzó forrásbevonást tervez, áll a vállalat közleményében.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Az AutoWallis a 2019-ben meghirdetett stratégiájában közzétett, 2024-re vonatkozó egyes előrejelzéseit már jóval korábban, jövőre felülmúlhatja: az árbevétel jövőre 230 milliárd forint fölé ugorhat, ami több mint triplázódást jelent a 2018-as 65,5 milliárdhoz képest, míg a menedzsment megítélése szerint az AutoWallis eredményességét legjobban bemutató pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, az EBITDA a 2018-as több mint a duplájára, 6 milliárd forint fölé emelkedhet. A növekedés az idén bejelentett és már végrehajtott hat akvizíciónak és üzletfejlesztésnek köszönhető (a folyamatban lévő és a további tervezett tranzakciók ezt tovább növelhetik), melyek 2021-ben a tervek teljesülése esetén akár 165 milliárd forinttal növelhetik az AutoWallis árbevételét (stratégiájában az AutoWallis átlagosan évente egy felvásárlással, 2024-re akvizíciókkal triplázódó árbevétellel számolt). Az AutoWallis részben a már bejelentett tranzakciók finanszírozására 1,4 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre három magyar intézményi befektető részvételével.

A 2021-es megemelt tervszámokhoz hozzájáruló tranzakciók közül a legnagyobb az Opel márka importőri jogainak megszerzése előbb három régiós országban (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia), majd Magyarországon is, melyek jövőre 100 milliárd forintot meghaladó mértékben növelhetik az AutoWallis árbevételét. A második legnagyobb tranzakció a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozícióval rendelkező, hét autómárka értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozó Iniciál Autóház többségi tulajdonrészének megszerzése, mely jövőre több mint 18 milliárd forinttal járulhat hozzá a növekedéséhez. A tervek szerint kb. 24 milliárd forintos árbevételt hozhat a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedésnek (Wallis Motor Ljubljana), valamint a Jaguar és Land Rover járművek és alkatrészek exkluzív importőri jogának megszerzése, és a kereskedés megkezdése Magyarországon. 8 milliárd forintnál nagyobb mértékben járulhat hozzá az AutoWallis jövő évi árbevételéhez a legnagyobb magyar Opel és a harmadik legnagyobb KIA kereskedést üzemeltető Wallis Kerepesi akvizíciója.

A már bejelentett tranzakciók részbeni, és további növekedési terveinek finanszírozása céljából az AutoWallis Igazgatósága zártkörű tőkeemelésről határozott, így a vállalat első alkalommal von be forrást közvetlenül a tőkepiacról. Három intézményi befektető, a Széchenyi Alapok, a Generali Alapkezelő és a Dialóg Befektetési Alapkezelő árfolyamértéken mintegy 1,4 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre, így összesen 206 millió forinttal emelik meg névértéken az AutoWallis alaptőkéjét, mely így 3,85-ről 4,05 milliárd forintra bővül. A korábban jóváhagyott kibocsátási tájékoztatóval még maximálisan kibocsátható részvényszámot elérő tőkeemelés 83 forintos árfolyamértéken történik, mely lényegében megegyezik az aktuális tőzsdei árfolyammal, valamint az előző 30 nap átlagárával.

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: az a tény, hogy az intézményi befektetők a tőkeemelés során nem vártak el diszkontot, azt mutatja, hogy az érintett szereplők az aktuális tőzsdei árfolyam felértékelődésére számítanak, bíznak az AutoWallis stratégiájában, terveinek megvalósulásában.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója hozzátette, hogy a tervekben szereplő robosztus növekedést, az esetleges további akvizíciókat az AutoWallis több módon kívánja finanszírozni: a társaság egyrészt újabb kötvénykibocsátást tervez, másrészt – megfelelő piaci körülmények esetén – a 2021-es tervek között szerepel nyilvános forrásbevonás is intézményi és lakossági befektetőktől. Müllner Zsolt, az AutoWallis igazgatóságának elnöke a piaci környezettel és tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a COVID-19 járvány okozta gazdasági visszaesés új akvizíciós, piacszerzési és üzletfejlesztési lehetőségeket teremtett az AutoWallis számára, amit a lehető legjobban ki szeretnének használni, így jelenleg is vizsgálják a további növekedési és akvizíciós lehetőségeket. Kiemelte, hogy mostanra olyan konszolidációs platform jött létre az AutoWallisban, mely minden csatlakozónak versenyelőnyt és stabilitást jelenthet.

Pallag Róbert, a Generali Alapkezelő befektetésekért felelős vezetője a tranzakció kapcsán kiemelte, hogy az alapkezelő folyamatosan keresi a vonzó befektetési célpontokat a magyar tőkepiacon, így a kezdetektől nyomon követik az AutoWallis tevékenységét, és vizsgálták a befektetési lehetőséget. A 2019-ben meghirdetett stratégia, az azóta eltelt időszak teljesítménye, valamint a menedzsment által végrehajtott üzletfejlesztések és akvizíciók meggyőzték az alapkezelőt a kedvező jövőképről.

Szöllősi Ferenc, a Dialóg Befektetési Alapkezelő elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a tapasztalt, dinamikus menedzsment vezetésével fontos akvizíciók valósultak meg az elmúlt években, amelyek megerősítették az AutoWallis piaci pozícióját. A tőkeemeléssel részesei lehetnek egy remek növekedési sztorinak, és befektetőként segíthetnek abban, hogy az AutoWallis a BÉT egyik meghatározó szereplőjévé váljon.

Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója a tőkeemelés kapcsán elmondta, hogy az alapkezelő célja a hazai tőkepiac és tőkepiaci ökoszisztéma erősítése, értékteremtő és hosszútávú befektetések támogatása, amelyek révén fejlődhet a hazai tőkepiac, valamint a hazai kis-, közép- és nagyvállalatok is tovább erősödhetnek méretben és teljesítményben is. Az AutoWallis tervei ezen céloknak kiválóan megfelelnek, így határoztak a tőkeemelésben való 70 százalékos részvételről. A Széchenyi Alapok szoros szakmai együttműködést alakított ki a Budapesti Értéktőzsdével, és idén közel 7 milliárd forint értékben hajtott végre tőzsdefejlesztést támogató tranzakciókat. A következő évben is jelentős tőzsdei tranzakciókat tervez, akár ennek a többszörös értékében.

Az AutoWallis árfolyama a mai bejelentés után közel 5 százalékot emelkedett, de ezzel együtt is idén 10 százalék mínuszban áll.