Össztűz alá került a Google: egy héten belül két hatalmas pert akasztottak a nyakukba, már készül a harmadik

Csoportos keresetben perli a Google-t a Genius Media Group, ezzel a héten már a második tömeges per szakad a techcég nyakába, az év egészében pedig a harmadik. A felperesek a techcég kvázi-monopolhelyzetét támadják, akár a héten elindulhat a héten a negyedik ilyen per is a vállalat ellen.

A Gizmodo tudósítása szerint a Genius azzal vádolja a techcéget, hogy a digitális hirdetések piacán gyakorlatilag monopóliumot szereztek azzal, hogy „vámkaput helyeztek el a kiadók és a hirdetők közt és egy törvénytelenül magas vámot szednek be az áthaladásért.”

Főleg a Google Ad Serverét kritizálták: úgy látják, hogy a szoftver, melyet kulcsfontosságú reklámokkal kapcsolatos döntéshozatalhoz használnak a kiadók, valójában versenyellenes és torzítja a hirdetési csatornákat is.

A Genius csoportos keresetet adott be, ami azt jelenti, hogy más vállalatok is csatlakozhatnak majd felperesként az ügyhöz. Ilyen lehet az Amazon, a Tripadvisor vagy a Yelp is, mind olyan cégek, melyek régóta vádolják a Google-t azzal, hogy keresőmotorját a saját termékeinek eladására használja a cég.

Szerdán több amerikai állam perelte be a Google-t a hirdetési gyakorlatai miatt, ők azzal vádolták a céget, hogy a keresőmotor-monopóliumát használva mesterségesen felsrófolták az online hirdetések árát.

Ezen kívül 11 állam és az igazságügyi minisztérium október óta folytat pert a Google ellen, amiért szerintük törvénytelenül szerződött a cég mobilgyártókkal arról, hogy Androidot telepítsenek gyárilag az eszközökre.

Az eddig folyamatban lévő ügyeket többnyire republikánus államok kezdték, de most a demokraták is készülnek akcióba lendülni: Colorado főügyésze most készül beadni több állammal együtt egy csoportos kereset, melyben azzal vádolják a keresőóriást, hogy bizonyos riválisait szándékosan elnyomja keresőmotorjának optimalizációjával. A keresetet már ma beadhatják.

