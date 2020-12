Új történelmi csúcsra kapaszkodott ma az S&P 500 és a bitcoin is

Közeleg a kétpárti támogatással elfogadható amerikai költségvetési élénkítő csomagról a megállapodás és közben a Moderna koronavírus-vakcinájának sürgősségi engedélyeztetése is hamarosan megtörténhet, mindez pedig ma új történelmi csúcsra hajtott az S&P500 és Nasdaw részvényindexeket. Elbőbi átmenetileg 3725 pontig emelkedett nyitáskor, azóta kissé lejjebb jár 3720 pont körül (+0,5%), míg utóbbi 12750 pont körül hullámzik ami 0,6%-os emelkedésnek felel meg. A Dow is 0,4% feletti emelkedést mutat 30 ezer 250 pont körülig.

Legnaghyobb amerikai kriptokereskedelmi platformként ma a Coinbase azt jelezte, hogy tőzsdére menne, éppen akkor, amikor a bitvoin is nagy menetelében van is ma újabb 10% feletti ugrással átmenetileg 23500 dollár körül is járt, most kicsival 23 ezer dollár alatt kereskednek vele.