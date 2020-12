Mire figyeljünk, ha cégként veszük karácsonyra okostelefont?

A karácsonyi szezon egyik slágerterméke az okostelefon: nemcsak lakossági ügyfelek vásárolnak ilyenkor több készüléket, hanem az üzleti ügyfelek is – tudta meg a Portfolio a Telenortól. Természetesen nem véletlen, hogy az Apple minden évben szeptemberben, októberben hozza ki új készülékeit, és sok esetben szintén az őszi időszakra esnek a legnagyobb gyártók csúcstelefonjainak premierjei is: sokan váltanak ilyenkor újabb készülékekre.

Ha a vállalati szektort (kis-közép és nagy) egyben nézzük, akkor a Telenornál kis mértékben csökkent idén a készülékértékesítés az előző év hasonló időszakához képest - ehhez egészen biztosan hozzájárult a koronavírus járvány is.

Az otthoni munkavégzés elősegítésére alkalmas eszközökre - például routerekere, tabletekre - viszont a járvány hatására megnőtt a kereslet.

A szolgáltató szakértői klasszikus „üzleti” felhasználásra jó üzemidejű, gyors processzorral és a több alkalmazás egyidejű, kompromisszum mentes futtatásához elegendő memóriával szerelt készüléket ajánlanak, optimálisan 6,5” kijelzőmérettel (minimum 5.8”-5,9”). Ha arról van szó, hogy az adott felhasználó, a telefonján tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, e-mail-ezik, navigál, videokonferencián vesz részt, számlát állít ki és küld el, esetleg speciális programokat is futtat, akkor mindenképpen a felső vagy prémium kategóriából érdemes készüléket választani.

Alkalmas eszközök például a Samsung Galaxy S20 és Note 20 széria készülékei. A Samsung Galaxy Note széria mindig is az üzleti szegmens célozta, ez az árazásán is látszik, illetve az extranagy kijelzőn, amihez a készülékházba épített Stylus pen ceruzát olyan funkciókkal ruházták fel, melyek a számos praktikus és kényelmi funkció mellett jól jöhetnek az üzleti világban, például akkor, ha a telefonunkról prezentálunk, pointerként használhatjuk a ceruzát, és lapozhatjuk vele a slide-okat is. Természetesen az új iPhone 12-es készülékek is kielégítenek minden, üzleti felhasználói igényt.

A szolgáltatónál a kedvezőbb árú slágertermékek közé tartozik a Xiaomi Mi 10T Pro is, mely az előbb említett készülékekhez képest alacsonyabb árkategóriát képvisel, de így is bőven a megbízható kategóriába esik, hosszú üzemidejével, 8GB RAM-jával és a 6,67”-es kijelzőjével.

Más igények merülnek fel akkor, ha a cég dolgozóit akarjuk összekötni egy flottás megoldással, és elsősorban az a fontos, hogy elérhető legyen a kolléga. Ebben az esetben szerényebb készülékek is megteszik a közép és közép-felső kategóriából. Ilyenhez a szolgáltató a Xiaomi Redmi Note 9 és Note 9 Pro készülékeket, illetve a Samsung A szériából az A41, A51és A71-es készülékeket ajánlja, de jó szolgálatot tehetnek az 1-2 generációval korábbi, ma már elérhető árú iPhone-ok is – maga a márka mindmáig presztízs-értékkel bír.

A legjobb üzleti telefonok a Telenor szakértői szerint:

Felső kategóriában: szinte minden iPhone; Samsung Note20, S20

középkategóriában: Samsung A71, A51, A41; Xaomi Redmi Note9 Pro; LG Velvet;

Alsókategória: Samsung A20, A21; Xaomi Redmi 9AT; LG K22; Honor 8S; Nokia 210

De milyen szempontokat érdemes figyelembe venni üzleti készülék vásárlásánál? Mi az, amit mindenképp tudjon egy ilyen telefon?

Üzleti felhasználás esetén fontos, hogy könnyen lehessen, akár egyidőben futtatni és kezelni üzleti alkalmazásokat, mint például a levelezés, a Microsoft Teams vagy bármilyen más konferencia-, vagy videohívás alkalmazás; az egyedi üzleti appok hatékony kezelése; az MDM-megoldások (azaz a távoli mobilflotta-menedzselés) támogatása.

Több applikáció futtatásához szükséges nagyobb RAM-kapacitás ma már elengedhetetlen, ehhez hozzájön a szükséges üzemidőt biztosító nagy akkumulátor. Ezekhez párosul a megfelelő kijelzőméret is: legyen minimum 5,7”; 5,8”, de az egy kézben kezelhető, ennél nagyobb kijelző méret csak plusz kényelmet ad, grafikai tervezés, prezentáció készítés esetén 6,9” a Telenor szakemberei által javasolt optimális méret. Azt javasolják, hogy a processzor legyen Apple esetében minimum A11; Androidnál pedig legalább nyolcmagos, a tárhely nagyságának mérlegelésénél minimum 64GB, de inkább 128GB-os, vagy annál nagyobb tárhelyet válasszunk.

Jól jöhet még a DualSim technológiai is, elsősorban külföldi, Eu-n és 1-es roaming díjzónán kívüli használat esetén. Mára speciális készülékeket is vásárolhatunk, például ipari, építőipari felhasználásra úgy, hogy a teljesítményben nem szükséges jelentős kompromisszumot kötni: ezek robosztus, por, csepp, víz, és ütésálló telefonok, mint a Caterpillar B26; a Blackview BV9100; a Samsung Galaxy Xcover 4.

A biztosítás jól kiegészíti a készüléket



A szolgáltatótól megtudtuk azt is, hogy vásárláskor egyre többen élnek a készülékbiztosítás lehetőségével, ami havonta már párszász forintos tételtől elérhető szolgáltatás és az új készülék sérülése, eltulajdonítása esetén nagy részben kártalanítja a tulajdonost, fedezi az eszköz javítását vagy cseréjét.



A Telenor három biztosítási csomagot kínál. A Basic csomag már 390 forintos havidíjtól elérhető és a készüléket érő véletlen sérülésre, a kijelző betörésére, rongálódásra nyújt védelmet. A Medium csomag emellett a lopás (gépkocsi feltörés, betöréses lopás, rablás, zseblopás, kifosztás) káresetére, míg az Extra a gyári garancia leteltét követő 365 napon belül a készülék belső meghibásodására és párásodására is biztosítást nyújt a fentieken túl. Ez utóbbi esetek gyakoribbak, mint gondolnánk: sokan vannak, akik akár a fürdőszobába is magukkal viszik a készüléket, nem gondolva arra, hogy a párás levegő, ha nem is azonnal, de akár néhány hónap alatt tönkreteheti a készülékek belső fém alkatrészeit vagy az érintkezéseket. A biztosítás ára a választott csomag mellett attól is függ, hogy mekkora volt a készülék vásárláskor aktuális listaára.

Mi a helyzet a tabletekkel?

Klasszikus üzleti felhasználásra általában elég a laptop és a telefon, de speciális területeken egy tablet is professzionális üzleti támogatást tud biztosítani: értékesítők, területi képviselők esetén a munkájukat könnyíti a nagyobb kijelző és a céges alkalmazások futtatása, a taxitársaságok navigációra, logisztikai cégek digitális fuvarfelvétel-kezelésre is használják. Marketingesek, grafikusok, látványtervezők pedig gyors munkára, prezentációra is alkalmazhatják abban az esetekben, ahol a laptop helyett a kompakt mérethez társuló nagy teljesítmény jelent előnyt.

A táblagép kiválasztásánál már hangsúlyt kap a kiegészítőkkel való „felszerelhetőség” is, ha egy tablethez csatlakoztatható billentyűzetes, tok vagy toll, az sokszor fontos szempont lehet az üzleti szegmensben. A szakértők szerint érdemes figyelni arra is, hogy a választott táblagép SIM kártyával is működjön, ne csak wifivel, hiszen a mobilinternet lényegesen nagyobb rugalmasságot biztosít az online teendőkhöz; a kijelző mérete min 10” colos legyen az akkumulátornál pedig arra érdemes figyelni, hogy minimum egy aktív munkanapot kibírjon töltés nélkül.

A cikk megjelenését a Telenor támogatta.

