Őrült és olcsó kereskedési ötletek, de ha bejönnek sok pénzt lehet velük keresni jövőre

Vannak olyan befektetési ötletek, amikkel jó hozamot lehet elérni mérsékelt vagy alacsony kockázatvállalás mellett is, ilyen lehet például az államkötvény vásárlása is. Aztán persze vannak olyanok, akik hajlandóak némileg magasabb hozamért több kockázatot is felvállalni és részvényekben tartják a megtakarításaikat. Emellett azonban létezik számos más befektetési stratégia vagy megközelítés is a rövid távú napon belüli kereskedéstől egészen az olcsó, kis valószínűségű, de magas hozamokkal kecsegtető fogadásokig. Ez utóbbi kapcsán gyűjtöttek össze 10 + 1 kereskedési ötletet a Nordea elemzői, amik többé-kevésbé meredekebb elképzelések, de ugyanakkor pont emiatt nem is drágák, így, ha bejönnek, akkor többet is lehet velük keresni.

Íme, a 10 + 1 elszállt ötlet, ami mégsem lehetetlen

A kereskedési ötletek meglehetősen széles kört ölelnek fel, amelyek főleg makroökonómiai jellegűek, főleg a nagyobb gazdasági eseményekre fókuszálnak egy-egy specifikus részvény megnevezése helyett. Ezek között található arannyal, lazaccal és inflációval kapcsolatos jóslat is, de devizák, megújuló energiák és a Brexit is helyet kapott. A közös vonás azonban mindegyik esetben az, hogy a 2021-es évre vonatkoznak, a bekövetkezés esélye sok esetben alacsonyabb, de emiatt olcsón is lehet rájuk fogadni, így a hozamok is magasabbak lehetnek, ha mégis bejönnének a tippek.

Szinte ingyen lehet fogadni kamatemelésre

A jelenlegi gazdasági környezetben nem sok esélye van annak, hogy jövőre kamatokat emeljen az amerikai jegybank. A kamatemelésre való fogadási ötlet mögötti logika azonban az, hogy a Fed egyáltalán nem biztos, hogy annyira galamblelkű, mint amennyire sokan gondolják. Valószínűleg még a legszelídebb jegybankárok is elgondolkodnának a kamatemelésen, ha mondjuk 12 egymást követő hónapon keresztül folyamatosan 2 százalék feletti maginflációt jegyeznének. A bekövetkezés valószínűsége elég alacsony, de teljesen nem kizárható. Egyes indikátorok azt mutatják, hogy már 2021 tavaszán is mérhetnek majd 2 százaléknál magasabb inflációt az Egyesült Államokban. A kamatemelésre vonatkozó opciók pedig szinte ingyen megvásárolhatóak (pl. egyes eurodollár eladási opciók), persze főleg amiatt, mivel ennek a bekövetkezési esélye minimális.

Azok a drága lazacok

A két legfontosabb exportcikke Norvégiának az olaj és a hal, főleg a lazac. Az olajról tudjuk, hogy rengeteget esett az árfolyama idén, bár azóta már magára talált, de az exportra szánt lazac ára is jelentősen csökkent idén. Általában pedig, ha magasabb az olaj és a hal ára, akkor a norvég korona is sokkal jobban teljesít, mivel előbbi két termék erősíti a gazdaságot, így azon keresztül a fizetőeszközt is.

Az alábbi grafikonon is látható ez az összefüggés az olaj és hal, valamint a norvég korona között:

Forrás: Nordea

A friss hal ára pedig erősen korrelál a szolgáltatószektorban tapasztalható változásokkal, vagyis a szigorúbb korlátozások negatívan, azok feloldása pedig pozitívan hat rá.

A koronavírus elleni oltások megkezdésével - aminek a többsége jövő évre várható -, pedig a gazdaság is magára találhat, feloldhatják a korlátozásokat és ezzel együtt megugorhat a lazac ára. Tekintve, hogy az olaj és a lazac ára meg erősíteni fogja a norvég koronát így érdemes lehet a deviza erősödésére fogadni.

Európai hozamgörbe kontroll

Ez azért egy különösen izgalmas kérdés, mivel Európában nincs egy specifikus hozamgörbe, amit kontrollálni lehetne, hanem van egyszerre több is országonként. Emiatt egy lehetőség a nagyobb kontroll megvalósítására európai szinten, hogy mondjuk a különböző országok hozamgörbéi közötti különbségek mértékét próbálják meg szabályozni. Példának okáért lehetne az, hogy a német hozamgörbéhez képest határozzák meg a többit, mondjuk attól több mint 50 bázisponttal nem lehet eltérni. Érdemes lehet tehát például így a hosszabb lejáratú olasz államkötvényt megvenni a némettel szemben a Nordea elemzői szerint a hozamok konvergálása miatt egy ilyen forgatókönyv mellett.

A reálkamatok emelkedése és az arany

Jelenleg meglehetősen magas azoknak az aránya, akik az arany további áremelkedésére fogadnak, mivel sokan arra számítanak, hogy a reálkamatok jövőre is csökkennek, ami a nemesfém árát felfelé tolná. Ezzel szemben, ha az infláció mégis jobban emelkedne jövőre, akkor ezzel együtt akár a reálkamatok mértéke is nőhet, ami meg az arany árát csökkentené. Ennek a bekövetkezési esélye sem különösebben magas, de olcsón lehet hozzáférni egyes alacsonyabb aranyárra szóló eladási opciókhoz (pl. 6 hónapos eladási opció 1500 dolláros aranyárra).

Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy ha a piros vonal mentén emelkednének a reálkamatok - az alacsonyabb szint magasabb kamatot jelent - , akkor az arany ára is erősen megcsappanhatna, mivel jól láthatóan erős a két termék kapcsolata:

Forrás: Nordea

Negatív kamatok Svédországban

A Riksbank, vagyis a svéd jegybank még 2019 végén emelte meg az irányadó kamatát ismét nulla százalékra több évnyi negatív kamat után, ami azt üzente, hogy már nem szeretnének ezzel tovább kísérletezni. Ezzel szemben most a jegybank azt mondja, hogy a koronavírus-járvány után akár még vissza is térhetnének erre a vonalra, ha az inflációs várakozások alacsonyan maradnak, illetve a svéd korona erősödik. Különböző mutatók alapján nagyobb esély is van arra, hogy 2021-ben erősebb lesz a svéd fizetőeszköz, az inflációs kilátások pedig nagyon alacsonyak. Hasonlóan alacsony inflációs várakozások mellett pedig már 2015-ben is visszavágta egyszer a Riksbank a kamatokat, és így ez is előfordulhat jövőre. Ennek egyik megjátszása lehet a Nordea elemzői szerint, ha valaki olyan határidős kamatmegállapodást (FRA) köt, ahol fix kamatot kap és változót fizet, hiszen ebben az esetben járna jól egy csökkenő kamatkörnyezetben.

Kína és az Egyesült Államok viszonyának a megromlása

Joe Biden a Kínával szemben kritikus hangnemet megütő Katherine Tait jelölte fő kereskedelmi tárgyalónak. Egyes geopolitikai és történész szakértők szerint ennek az lehet a következménye, hogy eldurvul a két ország viszonya. Több arra utaló jel is létezik, hogy már egyébként is egy kiberháború közepén vagyunk, számos támadás és szivárogtatás történt mostanában. Két kiberbiztonsággal foglalkozó céget pedig támadás is ért mostanában, a FireEyet és a SolarWindset.

A jelen helyzetben pedig túlzottan is erősnek tűnik a kínai jüan a dollárral szemben, így érdemes lehet ennek gyengülésére fogadni, amit akár devizaopciókkal is meg lehet tenni.

A grafikon azt mutatja, hogy hogyan alakult a kínai jüan dollárhoz viszonyított értéke a két ország irányadó kamatlábainak különbsége, valamint egyes politikai események kapcsán:

Forrás: Nordea

Fogadjunk a zöld energiára

A megújuló energiák előretörése szinte biztos, egyre több ország vezetője és intézményi befektető feje nyilatkozik ezzel kapcsolatban támogatóan. Ennek az egyik következménye lehet, hogy a finanszírozási igények jelentősen növekedni fognak a területen, miközben az államadósságok több helyen már így is magasak. A megújuló energiákkal kapcsolatos hangsúly növekedésének egyik következménye pedig az lehet, hogy a zöld kötvények jobban fognak teljesíteni, mint a hagyományosak. Érdemes lehet tehát ebben a helyzetben például megvenni a Barclays Euro Green Bond indexet vagy hasonló ehhez kapcsolódó tőzsdei alapokat, vagy kihasználni különböző tradekkel a zöld kötvények és a hagyományosak közötti teljesítménykülönbség várható növekedését.

A hozamgörbe visszavág

A központi bankok közleményei alapján arra nem nagyon lehet számítani, hogy a rövid távú kamatokat megemeljék és az is valószínűtlen, hogy csökkentenének az érvényben lévő mennyiségi lazításos (QE) programokon. A várható magas jövő évi gazdasági növekedés mellett azonban elképzelhető, hogy a hosszú távú kötvényhozamok meg jobban elszállnak és azt hagyják is majd a központi bankok, főleg az 5 éves és annál távolabbi lejáratokra. Az is elképzelhető, hogy az infláció is növekedni fog jövőre, ami a pénzmennyiség hatalmas növekedésének köszönhető és a fiskális stimulusnak. Lényeg a lényeg, így előfordulhat, hogy a jelenleginél jóval meredekebb lesz a hozamgörbe lejárati szerkezete. Érdemes lehet tehát a hozamgörbe meredekségére fogadni például rövid lejáratú államkötvények vételével és a hosszabb lejáratúak shortolásával.

Vagy nagyon jó év lesz, vagy nagyon rossz

A Nordea elemzői szerint elképzelhető, hogy jövő év végére a 10 éves amerikai államkötvényhozamok elérhetik a 2 százalékot, ami már a korábbiakban is említett várhatóan magasabb inflációnak és az erősebbé váló gazdasági növekedésnek lenne köszönhető. Mindeközben pedig a relatíve magas tőzsdei eszközárak és a növekvő állami és vállalati adósságszintek is erősen kamatérzékenyek lettek. Előbbi a diszkontráták miatt, utóbbi pedig a kamatköltségek vonatkozásában. Ha pedig növekszik az államkötvényhozam, akkor ez maga után vonhat egy jelentősebb korrekciót a tőzsdéken is, főleg, ha gyorsan és váratlanul történne ilyesmi. Emellett az olajárak is növekednek, így a magasabb várható kamatlábakkal kombinálva ez is ráerősíthet egy negatívabb folyamatra. Ha ez bekövetkezne, akkor érdemes lehet arra fogadni, hogy megnő a piaci volatilitás. A Nordea elemzői egy viszonylag komplex kereskedési ötletet javasolnak erre a helyzetre (10 éves amerikai államkötvénnyel kapcsolatos csereügyletekre szóló opciók vétele), ugyanakkor természetesen bármilyen tőzsdei termék, ami a magasabb volatilitás esetén biztosít emelkedő hozamot hasonló hatást tud elérni.

Gyengélkedő Európa, erős Egyesült Államok

Több elemző is arra számít, hogy a közeljövőben az euró erősödni fog a dollárral szemben, egy euró ára elérheti az 1,25 dolláros szintet is. Ebben azonban van egy olyan kockázat is, hogy a túl erős euró gyengítheti az eurózóna teljesítményét, hiszen ez megdrágítja az exporttermékek árát. Emellett az Egyesült Államok pénzügyi kondíciója is jobbnak tűnik, ami azt a forgatókönyvet erősíti meg, hogy a dollár teljesítménye jobb lehet, mint az euróé. Ebben az esetben pedig a következmény az, hogy az euró gyengülni fog a dollárral szemben. Érdemes lehet tehát ezt is megjátszani, erre is több lehetőség kínálkozik, akár opciós ügyletekkel is. Az elemzők például vételi opció kiírását javasolják egy kevésbé valószínű erősebb euró melletti szinten, és az ebből befolyó prémiumot felhasználni eladási opciók vásárlására, amik az euró gyengüléséből profitálnának.

Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy mennyire hasonlóan alakul idén az euró és a dollár átváltási árfolyama a 2017/18-as évben látottakhoz, és akkor egy nagyobb euró gyengülés lett a vége.

Forrás: Nordea

Megállapodás nélküli Brexit

Jelenleg úgy tűnik, hogy nem sikerül egy mindkét fél számára elfogadható egyezményt kötni, így előfordulhat egy megállapodás nélküli Brexit is. Amennyiben ez valóban bekövetkezne, akkor várhatóan egy időre elszállna az euró / font árfolyama a bizonytalanságok és várható negatív következmények miatt. Elképzelhető azonban, hogy pont egy ilyen sokkra van szüksége a megállapodni képtelen feleknek ahhoz, hogy gyorsan félretegyék a nézeteltéréseket és tető alá hozzanak valamit, ami megnyugtatja a piacokat. Ennek az lenne az eredménye, hogy előbb elszállna a font, aztán meg szépen és rövid időn belül visszaerősödne adott esetben. Itt is vannak persze különböző konstrukciók, például olyan eladási opció, ami akkor lép életbe, ha az euró / font árfolyam átszakítja a 0,99-es szintet, de maga a kötési árfolyam ennél alacsonyabb, mivel így lehet olcsóbban hozzájutni az ötlet megvalósításához. Természetesen más, egyszerűbb lehetőségek is léteznek, ha valaki erre szeretne fogadni, akár sima eladási opcióval, vagy csak deviza adásvétellel. A különbségek alapvetően a költségek és kockázatok között lesznek.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images