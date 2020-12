72 milliárd forintnyi nyereményt vittek el a karácsonyi lottón egy spanyol cég dolgozói

Mintegy 200 millió eurót (72 milliárd forint) nyertek kedden az El Gordo (A kövér) nevű hagyományos spanyol karácsonyi lottón egy olyan autóipari cég dolgozói, amely a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került.

A Reus városa közelében működő Industrias Teixedó vállalat elnöke a spanyol közszolgálati televíziónak elmondta: véletlenszerűen választotta ki a 72897-es számsort, amelyet közösen játszottak meg a munkatársak és amely végül főnyereményt ért.

Elmondása szerint a pénz a legjobbkor jött, mert a járvány miatt a cég csökkentett munkaidőben, állami támogatással tudta csak tovább foglalkoztatni 440 alkalmazottját, akik közül most gyakorlatilag mindenki részesült a nyereményből.

A főnyeremény szelvényenként 400 ezer eurót jelent (145 millió forint), adózás után 328 ezer eurót (118 millió forint) kap kézhez egy-egy szelvény tulajdonosa.

A spanyol karácsonyi lottó sajátossága, hogy egy számból sok szelvényt adnak el, így lehetnek sokan a fődíj nyertesei. Ebben az évben az ország számos pontján örülhettek a főnyereménynek, például Granadában, Madridban és Punta Umbríában is.

A járványügyi intézkedések miatt sok lottózóban most hiába várták a szerencséseket az ilyenkor szokásos közös ünneplésre. Nem mindenhol maradt el a pezsgőzés, de jóval visszafogottabban zajlott, mint máskor, ezúttal maszkban és összeölelkezések nélkül.

Az egészségügyi korlátozások a sorsolásra is hatással voltak: 1913 óta először közönség nélkül húzták ki a számokat a San Ildefonso általános iskola diákjai a Királyi Színházban (Teatro Real). A gyerekek csak a sorsolás idejére vehették le magukról a maszkot, mivel a számokat és a hozzájuk tartozó nyereményt is énekelve mondják be a húzás után.

Idén több mint 2,4 milliárd eurót (869 milliárd forintot) osztottak szét a spanyol karácsonyi lottón, amelyen minden évben 1807 számsort jutalmaznak nyereménnyel.

Az állami szerencsejáték társaság (Selae) tájékoztatása szerint a karácsonyi lottó szelvényeiből 2,58 milliárd euró (935 milliárd forint) értékben vásároltak ebben az évben, ami 11 százalékkal kevesebb a tavalyinál.

A múlt évben még a 20 ezer euró (7,2 millió forint) feletti nyeremények után kellett adót fizetni, azonban ettől az évtől az adózási küszöböt felemelték 40 ezer euróra (14 millió forint).

Címlapkép: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images