Soha nem látott zuhanás, majd ritka nagy emelkedés a tőzsdéken

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

2020-nak számtalan szempontból helye van a történelemkönyvekben, az egyik aspektus az az őrület, ami a tőzsdén zajlott idén, aki a tavaszi lejtmenetet és az azóta tartó ralit is eredményesen, nagyobb sérülések nélkül le tudta kereskedni, annak innen is gratulálunk. Pedig az év kifejezetten jól kezdődött, több részvénypiacon, így a magyaron is történelmi csúcsot ünnepelhettünk, és bár a korrekció már egy ideje a levegőben lógott, történelmi zuhanásra nem sokan számítottak, az pedig tényleg nem az alap forgatókönyv volt márciusban, hogy a vezető részvényindexek közül több nem hogy talpra áll, de még idén új csúcsra emelkedik. Aztán mégis ez történt.