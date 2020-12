A koronavírus egyik nagy nyertese: új csúcsra ment idén az arany

2020 egyik legjobb befektetése volt az arany, főleg március és augusztus között láthattunk nagy ralit a nemesfém árfolyamában. Leginkább gazdasági válságok idején fordulnak az arany felé a befektetők, de a magas inflációtól való félelem is ebbe az irányba tereli a piaci szereplőket, a koronavírus-válságnak köszönhetően pedig mindkét feltétel adott volt. Gigantikus mértékű fiskális és monetáris élénkítést hajtottak végre világszerte, a megnövekedett likviditás mellett az infláció megugrására is számítanak a befektetők, de a rendkívüli bizonytalanságok, mint a rendkívül szoros amerikai elnökválasztás vagy a Kína és az USA között eszkalálódó kereskedelmi konfliktus is hozzájárult az arany népszerűségéhez.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Miért pont az arany?

Az arany, mint befektetés a múltbeli példák alapján jellemzően akkor teljesít jól,

ha jelentős gazdasági, geopolitikai stb. kockázatok vannak a rendszerben,

illetve ha a piaci szereplők emelkedő inflációs környezetre számítanak.

Ebből a szempontból

tökéletes táptalaja volt 2020 az aranybefektetésnek,

hiszen a globális koronavírus-járvány masszív gazdasági visszaesést, a gazdasági növekedési kilátásokkal kapcsolatban pedig rendkívüli bizonytalanságot eredményezett, amelyre válaszul a 2008-2009-es gazdasági világválságból való kilábalás receptjét követve gigantikus mértékű fiskális és monetáris élénkítést láthattunk, ennek következtében elképesztő likviditás jelent meg a rendszerben, ami helyet keresve utat talált a kockázatosabb befektetésekhez, többek között a nyersanyag-kapcsolt befektetésekhez is, egyes esetekben jelenősen felhajtva az árfolyamot.

Az alaposan megemelkedő likviditás miatt a befektetők nagy része az infláció megugrására számít, ez ellen is hagyományosan jó védekező eszköz lehet az arany, így ezek a várakozások is felfelé tolták a nemesfém keresletét és árát. És ha mindez nem lenne elég, akkor megemlíthetjük az USA és Kína közti kereskedelmi feszültségeket és a rendkívül kiélezett amerikai elnökválasztási procedúrát is, a rengeteg bizonytalanság, ami ezeket az eseményeket övezte mind az aranyba és az egyéb biztonságosnak vélt eszközökbe való menekülésre sarkallhatták a befektetőket.

Mi történt idén az árfolyammal?

A koronavírus-járvány kitörését megelőzően is emelkedő trendben mozgott az arany árfolyama, március elejéig több, mint 10 százalékot emelkedett – aztán jött a március, a koronavírus terjedése, a korlátozó intézkedések és azok gazdasági hatása volt az első számú téma a világban, aminek a hatására

pánikszerű eladási hullám indult a tőzsdéken.

Ezt még az arany sem úszta meg, gyakorlatilag mindentől szabadultak ugyanis a befektetők - mindenesetre a szűk 10 nap alatt realizált több, mint 13 százalékos mínusz tulajdonképpen a nemesfém válságtűrő tulajdonságát is mutatta, ez a veszteség jóval csekélyebb volt, mint a vezető részvényindexek esetében, például az S&P 500 és a DAX értéke is több, mint 30 százalékot esett ebben az időszakban, de egyik vezető részvényindex sem úszta meg sokkal jobban ezt a hónapot.

A visszaesést követően március végén visszapattant az arany árfolyama, hogy

augusztus elejéig egészen elképesztő, közel 40 százalékos ralit produkáljon,

a 9 éves történelmi csúcsot már július végén elérte a jegyzés. A 2000 dollár feletti csúcsokat aztán egy erőteljesebb korrekció követte, azóta pedig lefelé ívelő trend mentén alakul az árfolyam.

A markáns szeptember eleji megtorpanás mögött több tényező állt, a profitrealizálás és az aktuális technikai kép mellett ilyen volt például:

A dollár remek teljesítménye : az amerikai fizetőeszköz erősödése nem tett jót a nemesfém árfolyamának, az arany árfolyama ugyanis gyakran a dollárral ellentétes irányban mozog, ennek az az oka, hogy a dollárban jegyzett nemzetközi arany a dollár erősödése esetén drágábbá válik más valutákban, ami lefelé nyomja az arany árát. Ez történt szeptember közepén is, miután az európai helyzethez képest relatíve jobb gazdasági adatok érkeztek az Egyesült Államokból , 10 százalék alá csökkent a munkanélküliség és jól alakult a heti új segélykérelmek száma is.

: az amerikai fizetőeszköz erősödése nem tett jót a nemesfém árfolyamának, az arany árfolyama ugyanis gyakran a dollárral ellentétes irányban mozog, ennek az az oka, hogy a dollárban jegyzett nemzetközi arany a dollár erősödése esetén drágábbá válik más valutákban, ami lefelé nyomja az arany árát. Ez történt szeptember közepén is, miután az európai helyzethez képest , 10 százalék alá csökkent a munkanélküliség és jól alakult a heti új segélykérelmek száma is. Fiskális stimulus elmaradása: ahogy arról már korábban szó volt, a jelentős mértékű fiskális és monetáris élénkítés az arany árfolyamának a növekedését támogatja, azonban a javuló gazdasági adatok miatt szeptemberben csökkent egy újabb nagymértékű stimulus esélye, ez pedig negatívan hatott az arany árfolyamára.

A korrekció után enyhén lefelé mozgott az árfolyam egészen november elejéig, amikor is újabb komoly eladási hullám érkezett a nemesfémnél - ez annak volt köszönhető, hogy ezekben a napokban jelentette be a Pfizer és a BioNTech, hogy az általuk közösen fejlesztett koronavírus elleni vakcina több mint 90 százalékos hatékonysággal működik, ezt követően pedig sorra érkeztek a jobbnál jobb vakcinahírek a többi készítményfejlesztőtől is.

A hírek hatására persze szárnyalt az olaj, hatalmasat ralizott a légi közlekedés és a turisztika is, de az ipari vállalatok és autógyártók részvényeit is nagy tempóban kezdték el venni a befektetők, ugyanakkor komolyan megütötték az otthon maradós részvényeket (pl. Netflix, Zoom) és az arany árfolyama is nagyot esett. Ez leginkább annak volt betudható, hogy amennyiben látótávolságon belülre kerül a koronavírus-járvány vége és jól halad a gazdasági kilábalás is, akkor

a hagyományosan menedékeszköznek tekintett termékek, mint az arany iránt is csökken a kereslet.

Az első pozitív koronavírus-vakcina hírek után kimondottan jól alakult a hangulat a világ tőzsdéin, a legtöbb börze feljebb tudott kerülni, új csúcsokhoz ért többek között az S&P 500 és a Nasdaq is - ezzel párhuzamosan gyengén teljesített az arany.

Hogyan vélekedtek év közben a profik?

A profi befektetők, elemzők az arannyal kapcsolatban is megosztottak, egyesek szerint lufi alakult ki az arany piacán, ami még a technológiai részvényekénél is nagyobb, míg az ellentábor szerint hosszú távon továbbra is kiválóak a menedékeszköz kilátásai, a fundamentumok mind ott vannak: irdatlan pénznyomtatásból eredő inflációs nyomás és elképesztően laza monetáris politika, hosszú távon gyengülő dollár és egyelőre még bizonytalan kilábalás és reálgazdasági teljesítmény.

Warren Buffett: Mi sem szemlélteti jobban az arany remek idei teljesítményét mint az, hogy a világ egyik legismertebb és leggazdagabb befektetője, Warren Buffett is egy aranybánya társaság részvényeibe fektetett júniusban. Az omahai bölcsnek ritkán vannak nyersanyag-kapcsolt befektetései, de úgy tűnik, hogy az arany árfolyamának emelkedése és a szektorban látható relatíve vonzó árazások a gurut sem hagyták hidegen. A világ egyik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező bányacégében, a Barrick Goldban szerzett több mint 560 millió dollár értékben részesedést Warren Buffett cége, a Berkshre Hathaway.

Ray Dalio : a világ legnagyobb hedge fundjának alapítója és cége, a Bridgewater mindenképpen az optimisták táborát erősíti: még augusztusban érkezett a hír, hogy a befektetési alapjai mintegy 400 millió dollár értékben vásároltak aranyat tőzsdén kereskedett alapokon (ETF) keresztül csak a második negyedév során. A guru már jó ideje az aranybefektetések szószólója, mivel hosszú távon magas inflációra számít és egy globális paradigmaváltásra. Éppen az idei davosi Világgazdasági Fórumon mondta Ray Dalio híressé vált megjegyzését is, miszerint A készpénz szemét (Cash is Trash).

: a világ legnagyobb hedge fundjának alapítója és cége, a Bridgewater mindenképpen az optimisták táborát erősíti: még augusztusban érkezett a hír, hogy a befektetési alapjai mintegy 400 millió dollár értékben vásároltak aranyat tőzsdén kereskedett alapokon (ETF) keresztül csak a második negyedév során. A guru már jó ideje az aranybefektetések szószólója, mivel hosszú távon magas inflációra számít és egy globális paradigmaváltásra. Éppen az idei davosi Világgazdasági Fórumon mondta Ray Dalio híressé vált megjegyzését is, miszerint UBS : A svájci központú, globális jelenlétű UBS is kimondottan optimista volt a mögöttünk álló időszakban az aranyat tekintve, szeptemberben a korrekció közepette ugyanis 1850 dollárról 2100 dollárra emelték a nemesfém célárát, a kilátások javítását többek között azzal indokolták, hogy a reálkamatok negatív tartományban mozognak a kötvénypiacon, így a befektetők vélhetően favorizálhatják a legalább reálértéket tartó aranybefektetést. Bár a 2100-as szintet még nem érte el a jegyzés, az inflációs félelmek növekedésével nem kizárt, hogy rövidesen eljutunk idáig.

: A svájci központú, globális jelenlétű UBS is kimondottan optimista volt a mögöttünk álló időszakban az aranyat tekintve, szeptemberben a korrekció közepette ugyanis 1850 dollárról 2100 dollárra emelték a nemesfém célárát, a kilátások javítását többek között azzal indokolták, hogy a reálkamatok negatív tartományban mozognak a kötvénypiacon, így a befektetők vélhetően favorizálhatják a legalább reálértéket tartó aranybefektetést. Bár a 2100-as szintet még nem érte el a jegyzés, az inflációs félelmek növekedésével Peter Schiff: Mindezek után jött a szeptemberi markáns korrekció, a vezető amerikai részvényindexek esésével párhuzamosan a hagyományosan menedékeszköznek tekintett arany és az ezüst is zakózott: 10, illetve 23 százalékkal kerültek lejjebb az árfolyamok szűk egy hónap leforgása alatt az augusztusi csúcsokhoz képest. Ez a negatív és bizonytalan környezet sem szegte azonban a legendás aranyguru Peter Schiff kedvét, a stratéga – a Citibank elemzőivel egyetemben – arra a következtetésre jutott, hogy az aranybányászati cégek fundamentumai és kilátásai alapvetően nagyon jók, és a többek között az amerikai elnökválasztás miatti fokozott bizonytalanságban aranybánya részvények vásárlására buzdította a befektetőket.

Persze nem minden fenékig tejfel a profik frontjáról sem, akadtak időközben olyanok, akik rövid vagy hosszú távon, de az arany ellen tették le a voksukat. Többek között Matt Orton a több, mint 60 milliárd dollárt kezelő Carillon portfóliómenedzsere úgy vélekedett, hogy

az arany a technológiai cégeknél is nagyobb buborékban van,

és véleménye szerint alaposan elszakadt a fundamentumoktól az árfolyam. Miután pedig az árfolyamot felfelé hajtó kockázati tényezők eltűnnek, beleértve a gyengébb dollárt és alacsony kamatokat, a rali is véget érhet.

Mark Mobius, a veterán fejlődő piaci befektető még augusztusban, amikor csúcsához közel állt az arany azt nyilatkozta, hogy érdemes lehet kivárni egy kisebb korrekcióra és azután bevásárolni az eszközből – nos, a korrekció meg is érkezett, ezt követően azonban Mobius is inkább az optimisták táborát erősítette.

Mit várnak az elemzők 2021-től?

A lenti ábrán a Reuters adatbázisából nyert elemzői várakozásokat láthatjuk az arany 2021-es árfolyamát tekintve, az átlagos célár a 2014 dolláros árfolyam környékén alakul, ez a jelenlegi szinthez képest 7 százalékos felértékelődést jelentene a következő évre. Elég széles skálán mozognak az elemzőházak prognózisai, az átlagnál jóval alacsonyabb árat vár 2021 végére többek között a JP Morgan és a Morgan Stanley, míg a konszenzusnál magasabb célárat fogalmazott meg például a Credit Suisse vagy a Citigroup, de a Commerzbank is kimondottan optimista előrejelzéssel rukkolt elő.

Címlapkép: Junko Kimura/Bloomberg via Getty Images