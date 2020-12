Portfolio Cikk mentése Megosztás

Enyhe pluszban zárt Amerika, a kereskedők az oltatással és az újabb stimulussal kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően inkább vették a papírokat. Az európai tőzsdék továbbra is jól teljesítenek, többnyire pluszban vannak, beleértve a vezető részvényindexeket is. Diplomáciai források szerint közel lehet a Brexit-megállapodás, már csak a bejelentés időzítése a kérdés, ami már ma vagy holnap is megtörténhet, de azért még biztosra nem vehető. A BUX végül 0,36 százalékos pluszban fejezte be a napot, jól teljesített a Mol.