Beindult az elektromosautó-forradalom, a Tesla féltheti a trónját

Az év egyik legnagyobb tőzsdei sztorijának az elektromosautó-gyártó részvények számítottak, ami nem véletlen, hiszen sokan már az elektromos járművekben látják a jövőt. Az iparági trendek is ezt támasztják alá, hiszen a teljes autóértékesítésen belül egyre nagyobb arányban szerepelnek az elektromos autók, és ez a trend várhatóan a következő években még inkább fel fog erősödni. Mindennek hatására gombaként szaporodnak az olyan elektromosautó-gyártó startupok, akik szeretnének egy szeletet lehasítani az EV-tortából, a befektetők pedig alaposan belehisznek ezekbe a sztorikba, annak ellenére, hogy az ígéreteken kívül az olyan kézzel fogható tények, mint a gyártási volumen, vagy a profitabilitás, még sok esetben nincs meg. Mindenesetre a trend tisztán látszik, és várhatóan a következő években sem fog alábbhagyni az elektromosautó-piac lendülete.

Elektromosautó-forradalom

Az elmúlt években az elektromos autózás egy fancy dolognak számított, a nagy autóipari szereplők is csak ímmel-ámmal reagáltak a mostanra igen jelentősen felerősödő trendre. 2020 azonban sok szempontból fordulópontnak számított, hiszen a legnagyobb gyártók mostanra nem az, hogy kényszerből gyártanak elektromos autókat, de igen komoly elektromos offenzívát indítottak. Gyártás alapján a világ legnagyobb autógyártójának számító Volkswagen is piacra dobta idén a teljesen elektromos modelljét, az ID.3-at, emellett pedig azt tervezi a cég, hogy 2025-re a teljes autóértékesítésének negyedét az elektromos autók fogják adni. Érdekes még a Toyota sztorija is, hiszen a cég kezdetben hibridekkel képzelte el az átállást, ami egy teljesen logikus megközelítés, viszont nemrég a cég bejelentette, hogy náluk is készül az első teljesen elektromos modell.

Azért is nagyon izgalmas az elektromosautó-piac, mert ez mindenkinek új terület, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A hagyományos autópiacra ugyebár azért nagyon nehéz belépni, mert a motorgyártás rendkívül kritikus résznek számít, nem véletlen az, hogy például a kínai cégek nem tudnak olyan motorokat gyártani, mint mondjuk a BMW. Ezzel szemben az elektromosautó-piacra sokkal alacsonyabb a belépési korlát, többek között ez az egyik oka annak is, hogy a szegmensben rengeteg startupot találunk és ezek a cégek is gombamód növekednek.

De mi az oka annak, hogy egyre népszerűbbek az elektromos autók?

A világ több országában folyamatosan szigorítanak károsanyag-kibocsátási sztenderdeken, emiatt az autógyártók kénytelenek egyre több elektromos autót gyártani.

A károsanyag-kibocsátás csökkentése szorosan összefügg azzal, hogy egyre több kormány tűz ki karbon-semlegességi célokat. Az Egyesült Királyság például 2050-re karbon-semlegessé akar válni, és javaslatot tett a károsanyagokat kibocsátó járművek értékesítésének betiltására 2035-ig.

Egy másik fontos tényező az elektromosautó-piac számára, hogy egyre fejlettebb a technológia, amelynek köszönhetően egyrészt olcsóbbá válik az elektromos járművek gyártása, másrészt egyre nagyobb távolságokat képesek megtenni ezek a járművek.

A töltőinfrastruktúra is egyre fejlettebbé válik, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egyáltalán megfontolják azt, hogy az elektromos járművek mellett döntsenek. Itt jön képbe az úgy nevezett „range anxiety”, ami az attól való félelem, hogy a járművel a vezető nem képes eljutni a kívánt helyre. Viszont köszönhetőn az töltőinfrastruktúra fejlesztéseknek, és a járművek növekvő hatótávjának, ez a faktor is egyre inkább csökken.

Sorra lépnek be a piacra az autóipar legnagyobb szereplői, ami nagyobb értékesítési volumeneket jelent, ezáltal pedig az árak is lejjebb tolódnak, ami kritikus szempont, hiszen a hagyományos benzines autók elektromos autókkal szembeni egyik nagy előnye éppen az ár.

Végül pedig az is látszik, hogy ott, ahol elérhetők a megfelelő állami támogatások, ott a fogyasztói kereslet is éledezik, ami a piac fejlődésének egyik legfontosabb motorja.

Mi történet idén az autópiacon?

A koronavírus okozta gazdasági sokk nagyon rosszul érintette az igencsak ciklikus autóipart is, az EU-ban az év első 4 hónapjában 38,5 százalékkal esett vissza az értékesítés, majd áprilisban (az első hónapban, amikor már teljesen érvényben voltak a lezárások) 76,3 százalékos volt a visszaesés a tavalyihoz képest, néhány régióban ráadásul 95 százalékos feletti visszaesést lehetett látni. Ezzel szemben az Nyugat-Európában az áprilisi elektromosautó-értékesítés csak 31 százalékkal csökkent, néhány országban pedig még mérsékelten növekedett is – bár a bázis alacsonyan volt.

Mostanra viszont azt látjuk, hogy a teljes autóértékesítés kezd szépen visszapattanni, és az elektromos autóknak egyre nagyobb a piaci penetrációja. Az IEA előrejelzése szerint idén 2,3 millió elektromos autót értékesíthetnek globálisan, ami 3,2 százalékos piaci részesedésnek felelne meg, amely a tavalyi évhez képest 0,7 százalékpontos ugrást jelentene.

Forrás: IEA

A Deloitte nagyobb időtávon vizsgálta az autópiacot, a cég elemzése szerint a globális autóértékesítés 2024-ben térhet vissza a 2018-as szintre, viszont 2025-ben már elkezd csökkeni a hagyományos belsőégésű motoros járművek piaci részesedése, az elektromos modellek javára. A Deloitte szerint 2020-ban 2,5 millió elektromos autó találhat gazdára, majd ez a szám 11,2 millióra nő 2025-ben, 2030-ra pedig eléri a 31,1 millió darabot az éves elektromosautó-értékesítés. Ez az jelentené, hogy az elektromos autóknak közel 32 százalékos lesz a piaci részesedése 2030-ban.

Forrás: Deloitte, IHS Markit, EV-Volumes.com

Az előrejelzés szerint régiós bontásban Kína 49, Európa 27, az Egyesült Államok pedig 14 százalékos piaci részesedéssel fog rendelkezni az elektromosautó-piacon.

Forrás: Deloitte, IHS Markit, EV-Volumes.com

Miután a hagyományos autóiparhoz képest az új szereplőknek relatíve könnyű belépni az elektromos autók piacára, így az látszik, hogy egyre több kisebb cég is beáll a sorba, hogy egy szeletet szerezzen az egyre növekvő EV-tortából, ezeket a cégeket pedig óriási hype övezi, hiszen sokan ezekbe látják bele az új Teslát.

EV-láz a tőzsdéken

Összefoglalva tehát az látszik, hogy az elektromosautó-ipar egy nagyon komoly növekedési pályán van, aminek még csak elején tart. Viszont az egyre nagyobb hype, az egyre több szereplő, a technológiai fejlődés és az ígéretek, óriási sztorikként csapódnak le a tőzsdéken, ami ugyebár a jövőt árazza, és az elektromosautó-gyártók esetében nem is akárhogy.

Az egész ott kezdődik, hogy idén a Tesla piaci kapitalizáció alapján a legértékesebb autógyártóvá vált, ráadásul nem kis mértékben. Emellett azt is láttuk, hogy a gyártási volumenek alapján egészen aprónak számító kínai és amerikai startupok is jelentős piaci értékeltségre tettek szert, amely részben annak köszönhető, hogy a befektetők alaposan belehisznek ezekbe a sztorikba.

Természetesen nem lehet úgy vizsgálni az elektromosautó-piacot, hogy nem térünk ki külön az iparág zászlóshajójának számító Teslára. A Tesla messze a legnagyobb sztori a szegmensben, és ezt a befektetők is így gondolják, nem véletlen, hogy mostanra a világ legértékesebb cégei között tartják számon Elon Musk cégét. A legújabb sztori a Teslánál, hogy a cég részvényei bekerülnek a világ egyik legfontosabb (ha nem a legfontosabb) részvényindexének számító S&P 500-ba, ráadásul 1 százalék körüli súllyal, ami igen markánsnak számít.

Viszont nem csak azért ért el ekkora piaci értéket a Tesla, mert a célok szerint a cég félmillió autót tervez legyártani idén, hanem mert sokan nem is autógyártónak gondolják a vállalatot, hanem sokkal inkább technológiai cégnek. Nyilvánvalóan sokan pesszimisták a Teslára, az egyik legshortoltabb részvény volt idén, de azt nem lehet elvenni tőle, hogy önvezetés terén gigantikus versenyelőnye van, sőt, jövőre Elon Musk el akarja érni a teljes önvezetést (bár ennek engedélyezése nyilván jogszabályi akadályokba is ütközik). Persze Musk sokszor mondott már nagyot, de amikor egy BMW-ben csak a sávtartó van bekapcsolva és úgy vezeti bele magát az autó a szalagkorlátba, akkor az önmagukat vezető, és közben elképesztő mennyiségű adatot szolgáltató Teslák valóban fényévekkel előrébb vannak. Mindennek eredményeként a Tesla valóban közel áll hozzá, hogy a jövő nagy mobilitási szolgáltatójává váljon, többek között ezt is árazzák a befektetők.

Az úttörő Tesla szélárnyékában számos kisebb cég is az elektromosautó-piac meghódítására tör, ami viszont érdekes, hogy ezek közül a legjelentősebbek szinte kivétel nélkül kínaiak, ami részben annak tudható be, hogy a kínai kormány óriási pénzeket költ az iparág felpörgetésére a gyártók támogatásán, és a járművekre vonatkozó kedvezmények révén. A legismertebbek a kínai elektromosautó-gyártók közül a NIO, az Xpeng és a Li Auto, (a BYD-t, azért nem soroljuk ide, mert nem kizárólag elektromos autókat gyárt) viszont ezek értékesítés terén jelentős le vannak maradva a Teslához képest, hiszen például az Xpeng és a Li a legutóbbi negyedévben 8-9 ezer autót adott el, a NIO pedig közel 12 ezret, ezzel szemben a Tesla 140 ezer autót értékesített. Ettől függetlenül nyilván ezekben a cégekben is van fantázia, a részvényárfolyamok is azt mutatják, hogy a befektetők könnyen hajlandók belehinni ezekbe a sztorikba. Viszont nem csak a kisbefektetők látnak fantáziát ezekben a feltörekvő cégekben, hiszen nem véletlen az sem, hogy ezek a gyártók szinte kivétel nélkül SPAC tranzakcióval lépnek tőzsdére, azaz egy kifejezetten ezzel a céllal létrehozott "üres" tőzsdei vállalattal olvadnak össze.

Mindemellett komoly tőkebevonásokat is láttunk idén a szektorban, a NIO április végén zárt egy 1 milliárd dolláros finanszírozási kört, de a júliusban az Xpeng is félmilliárd dollárnyi friss tőkét vont be. Idén egyébként több részvénykibocsátás is volt a szektorban, legutoljára a NIO jelentette be decemberben, hogy 60 millió friss ADR-t bocsátana ki, de a Tesla is 5 milliárd dollár értékben bocsátott ki részvényeket a hónapban (ami idén már a 3. alkalom volt), emellett az Xpeng és a Li Auto is bejelentette 40, illetve 47 millió részvény kibocsátását.

Bár ezeknek a részvénykibocsátásoknak rövidtávon jellemzően negatív hatása van az árfolyamokra, ez nem változtat azon, hogy az elektromosautó-gyártó szektor az egyik legjobban teljesítő ágazat volt idén a tőzsdéken. Még a Nikola árfolyama is 77 százalékos pluszban van idén, pedig a céget nagyon komoly támadás érte az egyik shortostól (aminek volt alapja).

Összefoglalva tehát rengeteg izgalomban volt részünk idén az elektromosautó-piacon és várhatóan a következő években sem fog alábbhagyni a lendület. Az igazán izgalmas kérdés az lesz, hogy a hagyományos autógyártók hogyan fogják majd tudni felvenni a versenyt, hiszen tudjuk, hogy az elektromos autók gyártására való átállás költsége igen jelentős, viszont amely szereplők ezt az ugrást sikeresen meg tudják tenni, azok a meglévő kapacitásokkal és erőforrásokkal jelentősen átalakíthatják a piac képét. GM például arról számolt be, hogy 2025-re 30 teljesen elektromos modellje lesz elérhető, ami azt jelentené, hogy az Egyesült Államokban elérhető termékpalettájának 40 százalékát elektromos járművek fogják alkotni annak az évnek a végére. És akkor a német luxusgyártókról még nem is beszéltünk, tehát valóban izgalmas évek állnak az elektromosautó-piac előtt.

Címlapkép: Li Zhihao/VCG via Getty Images