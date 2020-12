Nagy bejelentések jöhetnek a Masterplastnál, kilőtt az árfolyam

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Komoly várakozásokkal kezdi a 2021-es évet a Masterplast, a Portfolio-nak adott interjú során Tibor Dávid elmondta, hogy a társaság több vasat is tart a tűzben, amiről a jövő év elején ígér tájékoztatást a cégvezér. Az elnök többek között arról is beszélt, hogy a Masterplast teljes egészségipari jelenléte elérheti az évtized végére az építőipar szintjét, a részvényárfolyam idei szárnyalását kommentálva pedig hozzátette, hogy a jövő év végére a 3000 forintos árfolyam is cél lehet. A Masterplast ma is a magyar tőzsde egyik legjobban teljesítő tagja, jelenleg közel 10 százalékos a plusz.