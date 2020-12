Széttépik ma a magyar tőzsde sztárpapírjait

Alapvetően jó a hangulat a nemzetközi részvénypiacokon, amivel a magyar tőzsde is menni tud ma, azonban a hazai piacon néhány kispapír jelentősen felülteljesítő a 0,9 százalékos pluszban járó BUX indexhez képest.

A magyar tőzsde idén legjobban teljesítő papírja, a Masterplast ma ismét új történelmi csúcsra tudott emelkedni, ami részben annak tudható be, hogy komoly várakozásokkal kezdi a 2021-es évet a cég. A Portfolio-nak adott interjú során Tibor Dávid elmondta, hogy a társaság több vasat is tart a tűzben, amiről a jövő év elején ígér tájékoztatást a cégvezér. Az elnök többek között arról is beszélt, hogy a Masterplast teljes egészségipari jelenléte elérheti az évtized végére az építőipar szintjét, a részvényárfolyam idei szárnyalását kommentálva pedig hozzátette, hogy a jövő év végére a 3000 forintos árfolyam is cél lehet. A Masterplast ma is a magyar tőzsde egyik legjobban teljesítő tagja, a részvény közel 10 százalékos a pluszban is járt, ahonnan jött egy visszahúzás, és jelenleg 5,2 százalékos az erősödés, idén pedig már több mint 175 százalékot ralizott a részvény.

Tovább ralizik ma a Waberer’s is, pedig már így is elképesztő hét áll a részvény mögött, hiszen valósággal kilőtt az árfolyam a múlt hétfői zárás óta. A kedden érkezett bejelentés alapján a vállalatban új tulajdonosok jelentek meg, köztük a korábbi nagytulajdonos, Wáberer György is, a befektetők pedig azonnal elkezdték árazni, hogy az új tulajdonosok szakértelmével, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével hova futhat ki a Waberer's-sztori. Ennek apropóján egy hét leforgása alatt több mint 45 százalékot ralizott a papír, amivel idén a 3. legjobban teljesítő részvény a magyar tőzsdén a maga 62,5 százalékos emelkedésével. A Waberer’s árfolyama ma 7,9 százalékkal került feljebb.

A magyar tőzsde ma eddig legjobban teljesítő részvénye az Opus, melynek árfolyama több mint 10 százalékos pluszba ugrott azt a tegnapi, piaczárás utáni bejelentést követően, hogy az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megvásárlására készül a cég. A tőzsdei társaság ugyanis hétfői hivatalos közleményében jelentette be, hogy december 23-án kötelező érvényű ajánlatot tett a Titász megvásárlására. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat. Az Opus árfolyama a mai 10 százalékos ralit követően is 10,6 százalékos mínuszban van idén.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde