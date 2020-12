Mínuszban fejezték be az évet az európai tőzsdék, iránykeresés a tengerentúlon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető európai részvényindexek mínuszban fejezték be a mai rövidített kereskedési napot, a FTSE közel 1,5 százalékot esett, míg a francia CAC 0,9 százalékot, de máshol sem volt jobb a helyzet. Ma már több tőzsde is zárva tartott azonban, köztük a német és a magyar is. A kereskedést megelőző adatok alapján iránykeresés várható az Egyesült Államok tőzsdéin a nyitást követően.