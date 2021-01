Spanyolország kitolta a beutazási korlátozást az Egyesült Királysággal szemben

Spanyolország meghosszabbította az Egyesült Királyságból érkezőkre vonatkozó beutazási korlátozásokat a koronavírus ott felfedezett variánsa miatt - adta hírül pénteken a spanyol hivatalos közlöny.

A december 22-én hozott rendelkezést - amely január 5-én járt volna le - január 19-ig hosszabbították meg, ennek értelmében Madrid megtiltja az Egyesült Királyságból érkezők számára a légi vagy tengeri úton történő beutazást. A korlátozás nem vonatkozik a spanyol állampolgárokra, és nem érinti a spanyol tartózkodási engedéllyel rendelkezőket sem. Madrid egyúttal megerősítette a Gibraltárral közös határ védelmét is.

Hétfő óta Spanyolországban az új vírusváltozatot 19 ember szervezetében azonosították, akik közül többen az Egyesült Királyságból érkeztek.

Matthews Hankock brit egészségügy-miniszter december 14-én jelentette be, hogy a brit tudósok felfedezték a SARS-CoV-2 nevű koronavírus mutánsát, amely gyorsan terjedni kezdett Délkelet-Angliában. Boris Johnson brit kormányfő közölte, hogy az elsődleges adatok szerint az új változat feltehetően 70 százalékkal fertőzőbb, de nincs bizonyíték arra, hogy magasabb lenne a halálozási aránya. Az új változatot azóta egyebek közt Svájcban, Svédországban és Olaszországban is azonosították, több ország - köztük Hollandia, Belgium, Ausztria, Németország, Románia és Kuvait - a spanyolországihoz hasonló intézkedést vezetett be az Egyesült Királyság viszonylatában.