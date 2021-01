Megegyezés felé tart az olajkartell, nagyot emelkedik az olaj ára

Ismételten kisebb huzavona alakult ki az OPEC+ havi találkozóján, tegnap még nem tudtak megegyezni a tagországok egymással a februári kitermelésnöveléssel kapcsolatban, de egyes források szerint már közel járhat a megállapodás, hogy februártól ne növeljék ismét az olajkitermelést a tagországok újabb napi 500 ezer hordóval.

Az is segíti a mostani emelkedést, hogy Irán lefoglalt egy dél-koreai tankerhajót és folytatta az urándúsítási programját is, ami azt jelenti, hogy a vele szembeni szankciók is maradhatnak a helyükön még egy ideig. Korábban még amiatt aggódtak a befektetők, hogy Joe Biden esetleg enyhébb hangnemet üthet meg az országgal, és a szankciók feloldását követően nőhetne Irán olajkitermelése. Ez pedig lefelé nyomhatná az olajárakat.

Tegnap kezdték meg a havi egyeztetésüket az OPEC+ tagországai is, ahol nem sikerült gyors megegyezésre jutni. Egyes források szerint azonban már közel lehet a megállapodás, hogy februártól ne emeljék meg további 500 ezer hordóval a napi kitermelésüket a tagországok. Korábban még a tervek szerint januártól 2 millió hordóval nőtt volna a napi olajkitermelés, de erről végül a gyengébb gazdasági kilábalás és a koronavírus-járvány második hulláma miatt lemondott az OPEC+, és végül csak 500 ezer hordóval emelték a kvótát. Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek inkább támogatták volna most is a kitermelés növelését, míg Szaúd-Arábia és mások inkább ennek ellene voltak. Úgy tűnik végül ez lehet az egyeztetések kimenetele is, de még hivatalos álláspont nem érkezett.

Ezeknek köszönhetően ma igen komoly emelkedés látható az olajár tekintetében. A Brent és a WTI típus is 5 százalékkal került feljebb, előbbi ára így hordónként 53 dollár, utóbbié pedig közel 50 dollár.

(MarketWatch, Oilprice)

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images