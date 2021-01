Új vezérigazgató-helyettes a Vodafone Magyarországnál

Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozícióját, egyúttal januártól az igazgatótanács tagja is lesz. Az új vezérigazgató-helyettes a Tellurian LNG fölgázipari vállalat londoni leányvállalatától érkezett a Vodafonehoz.

Orbán Anita a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után pénzügyi kontrollerként kezdte pályafutását a Matávnál. Ezt követően az Egyesült Államokba költözött, ahol két Master fokozatú diplomát szerzett történelem és diplomácia témakörökben, majd a Fletcher School of Law and Diplomacy-ban folytatta PhD tanulmányait. 2008-ban az Egyesült Államokban könyve jelent meg közép-európai energetika témában. Miután visszaköltözött Magyarországra, öt évig a Külügyminisztériumban dolgozott, ahol energia ágazatra szakosodott, dolgozott az energiabiztonság nagyköveteként és a Duna-menti országok energetikai együttműködési bizottságának elnökeként is.

Az állami szektor után a londoni Cheniere Marketing LTD főtanácsadójaként folytatta pályafutását. A Vodafone Magyarországhoz a Tellurian LNG Londonból érkezik, ahol a nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöki pozíciót töltötte be, számos ország kereskedelmi feladatait látta el. Nemzetközi zsűri által a Budapest Energy Summit-on odaítélt The Woman Energy Executive of the Year 2018 díjazottja. Több nemzetközi szakmai szervezet tanácsadó testületi tagja.

Orbán Anita a vezérigazgató-helyettesi pozícióból 2020. november elsejével távozó Budai J. Gergőt váltja, aki az újonnan alakult Vodafone leányvállalat, a Vantage Towers Magyarország vezérigazgatójaként folytatja pályafutását. A távozó vezérigazgató-helyettes jelentős eredményeket ért el a Vodafone Magyarországnál eltöltött több mint három év alatt: kulcsfontosságú szerepet töltött be a Vodafone-UPC integrációban, illetve az ország első kereskedelmi 5G hálózatának bevezetésében. Budai J. Gergő továbbra is a Vodafone Magyarország Alapítvány kurátora és nagykövete, emellett pedig 2021. január 31-ig a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke.