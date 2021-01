Itt a lista: ezek most a világ legbiztonságosabb légitársaságai

A koronavírus-járvány miatt jóval kevesebb repülőjárat üzemelt tavaly, de az AirlinesRatings.com idén év elején is elkészítette a legbiztonságosabb légitársaságok listáját. Rangsorolták a hagyományos és a diszkont légitársaságokat és megnevezték a covid elleni védekezés tekintetében legbiztonságosabbnak számító légitársaságokat is.

A halálos áldozatok számát tekintve nem a repülés legbiztonságosabb éve volt 2020, hiszen annak ellenére, hogy jóval kevesebb járat szállt fel a globális pandémia miatt, többen haltak meg légibalesetben, mint egy évvel korábban. Egy holland tanácsadócég adatgyűjtése szerint:

2020-ban 40 légibaleset kötődött nagy utasszállító gépekhez, közülük öt esetben voltak halálos áldozatok és összesen 299 ember életét követelték légibalesetek.

A legsúlyosabb katasztrófa az iráni légtér felett tévedésből lelőtt ukrán utasszállítóhoz kötődik 2020 januárjában, ami 176 halálos áldozattal járt. A második legtöbb halálos áldozatot pedig a pakisztáni légitársaság májusi balesete követelte, akkor 98 fő hunyt el.

2019-ben 86 baleset volt, ebből 8 esetén voltak halálos áldozatok, de összességében kevesebb, 257 áldozatot szedtek.

A Flightradar24 adatai szerint 2020-ban 42 százalékkal kevesebb járat repült, mint egy évvel korábban. Így tavaly 0,27 haláleset jutott 1 millió járatra , ez egy érték egy évvel korábban 0,18 volt.

, ez egy érték egy évvel korábban 0,18 volt. 2017 volt eddig a repülés történetének legbiztonságosabb éve, amikor mindössze 2 halálos áldozatot követelő baleset történt, azok is kis regionális gépekkel, és összesen 13 hunytak el. 2005-ben még több mint ezren vesztették életüket légibalesetek következtében, a számok azóta sokat javultak, az elmúlt öt évben átlagosan évente 14 halálesettel járó balesetet regisztráltak, amelyek évente átlagosan 345 halálos áldozatot követeltek.

Bár a koronavírus-járvány miatt az elmúlt egy évben jóval kevesebb repülőjárat üzemelt, az Airlinesratings.com idén is elkészítette a legbiztonságosabb légitársaságok listáját. Ehhez összesen 385 légitársaság balesetei statisztikáit, flottainformációit és auditjait elemezték, amelyeket kormányzati szervektől és légiközlekedési szövetségektől gyűjtöttek be.

Íme a világ 10 legbiztonságosabb légitársasága:

Qantas

Qatar Airways

Air New Zealand

Singapore Airlines

Emirates

Eva Air

Etihad Airways

Alaska Airlines

Cathay Pacific

British Airways

A Qantas sorozatban a harmadik éve kerül a toplista élére és ez nem véletlen, az ausztrál légitársaságnál ugyanis az elmúlt 70 évben nem fordult elő halálos áldozattal járó baleset.

Az AirlineRatings.com a diszkont légitársaságokat külön is vizsgálta, a világ 10 legbiztonságosabb légitársasága közé bekerült a magyar alapítású Wizz Air is. Az ítéletük szerint a legbiztonságosabb diszkont légitársaságok névsorban: Air Arabia, Allegiant Air, EasyJet, Frontier Airlines, JetBlue, Jetstar, Ryanair, Vietjet Air, WestJet és a Wizz Air.

A koronavírus elleni intézkedések tekintetében pedig az alábbi 20 légitársaság a legbiztonságosabb az AirlineRatings szerint: AirBaltic, Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, AirAsia, British Airways, Cathay Pacific, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, Eva Air, Japan Airlines, JetBlue, KLM, Korean Air, Lufthansa, Singapore Airlines, Southwest Airlines, Qatar Airways and WestJet.

(CNBC, The Guardian)

Címlapkép: Getty Images / James D Morgan