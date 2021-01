Miközben a Capitolium ostrom alatt állt, új csúcsra ment a Dow Jones

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tengerentúlon vegyes nyitást láttunk, a nyitástól távolodva pedig elkezdett javulni a hangulat. A befektetők fő fókuszában sokáig az amerikai szenátusi választások voltak, amely a demokraták győzelmével zárult, amit el is kezdtek beárazni. A Nasdaq mérsékelt esést mutatott, részben a vállalati adóterhek növelésével és szigorúbb szabályozással kapcsolatos aggodalmak miatt, a másik két vezető amerikai index azonban szépen erősödött. Az egyre erőszakosabbá váló Donald Trump melletti demonstrációk viszont óvatosságra intették a befektetőket a szerdai kereskedés utolsó órájában, de a Dow Jones így is történelmi csúcson zárt. A hetek óta őrült ralit produkáló bitcoin is megállíthatatlan, 36 ezer dollár felet is járt az árfolyama.