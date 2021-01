Hidegzuhany a dunaferresekre: befektető helyett ígérgetés, bér helyett részletfizetés

Hat pontból álló tájékoztató levelet küldött ki a Dunaferr dolgozóinak Evgeny Tankhilevich, a vasmű vezérigazgató-helyettese. Ebből kiderül, hogy megint nem tudja a teljes bért fizetni a munkavállalóknak a társaság.

Fizetés megint részletben, negyedszer egymás után

A birtokunkba került belső levél szerint jó és rossz híreket is kell közölnie a dolgozókkal a vezérigazgató-helyettesnek. Abban is bízik ugyanakkor, hogy rossz híreket utoljára kell leírnia, mert szerinte "a jövőben már vissza fogunk állni a rendes kerékvágásba".

A dolgozók további türelmét és kitartását kéri.

A levélből ugyanis kiderül, hogy "az elmúlt hónapok problémái nem oldódtak meg, ezért az ISD Dunaferr pénzügyi lehetőségei egyelőre továbbra sem javultak". Ez pedig befolyásolja a decemberi bérek januári kifizetését.

A nettó 200 ezer forintot meg nem haladó béreket január 8-ig kifizeti, viszont az ezt meghaladó összegű béreket ezúttal is csak két részletben képes teljesíteni. Az első részlet minden munkavállaló esetében nettó 200 ezer forint lesz, január 8-ig teljesítve. A maradék összeget legkésőbb január 29-ig ígéri a munkáltató.

Vagyis sorozatban már a negyedik hónapban nem tudja megfelelő mértékben és a Munka Törvénykönyvével összhangban kifizetni a béreket a vasmű.

A bérek fizetését ugyanis már szeptember óta nem tudja megfelelő módon rendezni a Dunaferr és ezt megelőzően is volt olyan dolgozói költségtétel, amit nem a megállapodások szerint fizetett ki.

Arra is kitért Tankhilevich, hogy a bérek után fizetendő adókat és járulékokat, valamint a TB-ellátásokat teljesíti a cég, az egészségpénztárhoz való munkáltatói hozzájárulást szintén teljes összegben, az önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulását 15100 forintig teljesíti. "A törzsgárda biztosítói járadék kifizetését, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás fennmaradó részét a pénzügyi lehetőségeink függvényében egy későbbi időpontban fogja teljesíteni a munkáltató" - írta. Azt is előrevetíti a vezérhelyettes, hogy ha bármilyen pozitív változás lép fel és többletforráshoz jut a cég, akkor azt a még ki nem fizetett bérek és juttatások kifizetésére fogja fordítani.

Ez segít a cégen?

Evgeny Tankhilevich arról is beszámol, hogy január 21-ére hívták össze a Dutrade Zrt. közgyűlését, amely után "szerinte hozzá tudnak férni a jelentős tőketartalékhoz, amit a 90%-ban az ISD Dunaferr tulajdonát képező Dutrade nem kis részben a mi közreműködésünkkel, az évek során felhalmozott".

Lehetetlen, hogy a leánycég csak gazdagodjon, miközben az anyacégnek olyan pénzügyi gondjai vannak, hogy a béreket is csak halasztva tudja megfizetni - vélekedik a vezérigazgató-helyettes.

A közgyűlés után ez a tőke február után minden bérelem pontos és hiánytalan kifizetését teszi majd lehetővé - ígéri. Azt is részletezi, hogy a piaci kereslet régen nem tapasztalt szinten van jelenleg, pénz hiányában azonban ezt az időszakot csak kis mértékben tudja kihasználni a vasmű, de itt azt ígéri, hogy

ha a Dutrade-ban meglévő tőkéhez végre hozzájutunk, akkor ismét nyereséget tudunk majd termelni.

Érdekességképp megjegyezzük, hogy felettébb furcsa, hogy miközben a leányvállalat kedvező helyzetét részletezi Tankhilevich, addig az anyacég gondjainak okait, hátterét távolról sem említi meg.

Hol van az a bizonyos megmentő befektető

Ezúttal is szót ejt a potenciális befektetőről, azonban konkrétumot (vevő fél, feltételek, stb) ezúttal sem árul el a vezérigazgató-helyettes. Arról ír, hogy a Dunaferr továbbra is vonzó befektetési célpont, "mert látható, hogy a berendezések működőképesek, és a vállalatnak olyan dolgozói kollektívája van, amire lehet támaszkodni".

Annyit árul el ezzel kapcsolatban, hogy a jövő héten két tárgyalódelegáció is érkezik Dunaújvárosba, rendkívül tőkeerős, az acélgyártásban és kereskedelemben nemzetközi hírnévvel rendelkező vállalatok képviseletében.

"Mindent megteszünk, hogy érdeklődésüket kielégítsük, tehát hogy az életben maradásunkhoz szükséges együttműködés mielőbb megvalósuljon. Ez ugyanis hosszú időre, véglegesen megoldaná minden problémánkat" - fejti ki.

A befektető ismételt említése kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a vezérhelyettes ezzel kapcsolatos ígérgetéseinek is múltja van. Legutóbb épp 1 hónappal ezelőtt szólt arról, hogy az orosz partner jelenleg is több stratégiai befektetővel tárgyal, akik készek számításba venni a Dunaferrt vertikálisan integrált cégcsoportjuk részeként. Majd ezt követően egy interjúban jelezte, hogy karnyújtásnyira van az új befektető. Ebben a december közepi interjúban már "a stratégiai befektetőről" beszélt, amely nagy iparági játékos és már a küszöbön áll. A háttérben azonban kormányok közötti egyeztetések is zajlanak, és az ezzel járó adminisztratív teendők lassítják a folyamatot. Ehhez képest most nem szól arról Tankhilevich, hogy az "A bizonyos stratégiai befektető" a küszöbön állna, és már egyszerre két érdeklődő befektetőről beszél és közben az elmúlt hetekben sem a magyar kormány, sem az orosz kormány nem nyilatkozott az ügyben (sőt a magyar kormány elutasítóan reagált épp a napokban). Vagyis finoman szólva is ellentmondó információk jelentek meg a Dunaferr megmentőjéről/megmentőiről. Ezek fényében igencsak kérdéses, hogy mennyiben valós a Dunaferr lehetséges befektetője.

