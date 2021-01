Még nagyobb élénkítőcsomag hírére új csúcsra ugrott Amerika, beszakadt az arany

Jövő héten új gazdaságélénkítő csomagot fog bejelenteni Joe Biden megválasztott amerikai elnök, amely 1000 milliárd dolláros méretű lesz és ennek ígérete a kereskedés vége felé új csúcsra repítette a vezető amerikai indexeket, amelyek egyébként mérsékelt mínusz felé haladtak arra a hírre, hogy az egyik demokrata párti szenátor azt jelezte: elutasítja a 2000 dolláros támogatási csekk kifizetését. Azután, hogy Donald Trump elnök békés hatalomátadást ígért és elítélte a szerdai washingtoni zavargásokat, csökkent a politikai kockázat az országban és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy jelentősen esett az arany árfolyama. Közben a digitális aranynak nevezett bitcoin 42 ezer dollár felett újabb csúcsra ért.

Joe Manchin demokrata párti szenátor azt jelezte pénteken napközben, hogy nem támogatja a 2000 dolláros csekk kiutalásának tervét Amerikában a vírusválság hatásainak enyhítésére, ami esést váltott ki a vezető részvényindexekben, hiszen afelé mutatott, hogy a tervben lévő amerikai gazdaságélénkítő csomag végül a kiélezett összetételű Szenátusban éppen egy demokrata politikus miatt esik kútba.

Aztán később tisztázó közleményt adott ki a szenátor irodája, amiben már óvatosabban fogalmazott és így a vezető részvényindexek erőre kaptak, aztán a kereskedés végén Joe Biden megválasztott elnök azt is jelezte, hogy jövő csütörtökön ezermilliárd dolláros méretű gazdaságélénkítő csomag tervét fogja bejelenteni,ami még nagyobb lökést adott a piacoknak. Így zárásra új történelmi csúcsra értek a vezető indexek. Az S&P így például 0,5%-os emelkedéssel 3825 ponton zárt, a Dow Jones 0,2%-os emelkedéssel 31100 ponton, a Nasdaq 1%-os ugrással 13200 ponton.

A friss hírek szerint Mike Pence alelnök nem fogja kezdeményezni Donal Trump elnök elmozdítását, így a demokraták kénytelenek az alkotmányos felelősségrevonás intézményéhez folyamodni. Ennek elindítása jó eséllyel megtörténhet jövő hét közepén, de az a nagy kérdés, hogy a Szenátusban meg lesz-e a kétharmados többség Trump elmozdítására. Nagyobb az esély, hogy nem, hiszen eleve január 19-én ülnek össze leghamarabb, és másnap egyébként is véget ér Trump mandátuma. Ha viszont január 20-ig nem szavaznak, akkor az új összetételű Szenátus végleg eltilthatja majd Trumpot az elnöki indulástól, ami a 2024-es újraválasztási esélyeit gyakorlatilag nullára írná.

Mindenesetre azzal, hogy Trump elismerte a hatalomátadást és békésen szeretné intézni, illetve nem lesz ott a január 20-i beiktatáson, azt is jelenti, hogy a politikai kockázatok estek, így ez is táplálta a piaci lelkesedést. Ez egyúttal az arany jelentős eséséhez is hozzájárult, hiszen 3,5%-os szakadás mutatkozott 1900 dollár felettről 1950 dollár alá a délutáni kereskedés során.

Közben a digitális arany árfolyam tovább szárnyalt, 42 ezer dollár felett is járt a kurzus, így év eleje óta már mintegy 40%-os a drágulás mértéke. Aztán péntek késő estére 40 ezer dollár körülre mérséklődött az árfolyam. Még így is ijesztően gyors emelkedést mutat a grafikon azóta, hogy október második felében áttörte az addigi 20 ezer dolláros történelmi csúcsot az árfolyam.

