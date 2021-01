Mi ez az őrület? Mégis mi történik a bitcoinnal?

Mégis mi történik mostanában a bitcoinnal? 2017-et követően évekre kikerült a köztudatból a legnépszerűbb kriptopénz, most viszont az egyik legfelkapottabb befektetési témává vált, főleg azért is mert a tavalyi történelmi csúcsdöntés óta sem csillapodott a rali, egy kicsit sem. Számos okot fel tudunk sorolni a "digitális arany" mostani masszív árfolyamemelkedésének mozgatórugójaként, amelyek közül talán az egyik legfontosabb, hogy mostanra már ténylegesen beszálltak az igazi nagy halak is a kriptopénzbe és egyre inkább elterjed az intézményi befektetők között az eszköz, viszont mindeközben a bányászok nem bírnak elég bitcoin kibányászni, így a kínálat nem tudja tartani a lépést a kereslettel.

Eszeveszett száguldás

A bitcoin a tavalyi évet még csak 7160 dolláron indította, és azok az elképzelések, hogy a kriptopénz egyfajta „digitális aranyként” funkcionál, már akkor is éltek, viszont ennek ellenére is közel 40 százalékot zuhant a bitcoin árfolyama a tavaly márciusi tőzsdei pánikeladási hullámban. Aki tehát ott elkapta az alját, az 4000 dollár környékén is tudott bitcoint venni, bár sokan úgy tartják, hogy akkor belevenni a kriptopénzbe kockázatosabb volt, mintha valaki a mostani történelmi csúcsok közelében vásárolt volna. Ezután október közepéig szép emelkedő trendben haladt a bitcoin árfolyama, majd október második felében begyújtották a rakétákat, és a novemberi új történelmi csúcs után év végéig 143 százalékos rali következett, ami az idei évben is kitart, lényegében jelentősebb korrekció, vagy konszolidáció nélkül. Csütörtökön már a 40 000 dollárt is elérte a bitcoin árfolyama, ami újabb történelmi csúcsnak számít.

Részben a bitcoin ralijának is köszönhető, hogy CoinMarketCap szerint a kriptodeviza piac teljes értéke mostanra már meghaladta az 1000 milliárd dollárt, de más kriptodevizák, mint az Ethereum, vagy a LiteCoin is nagyot mentek az elmúlt időszakban, tekintve, hogy általában tandemben mozognak a bitcoinnal.

De mi áll a rali mögött?

Számos olyan platform létezik, amelyen lehetséges kereskedni a bitcoinnal, ezek közül néhány a kisbefektetők számára is elérhető, de vannak olyanok is, amelyek kizárólag az akkreditált, illetve az intézményi befektetők számára nyújtanak lehetőséget, hogy kitettséget szerezzenek a kriptopénzben.

Rengetegszer elhangzott a bitcoin mostani ralijával kapcsolatban, hogy abban különbözik a 2017-es őrülettől, hogy most jóval magasabb az intézményi befektetői részvétel és kevésbé spekulatív a mozgás természete. Erre a feltevésre több bizonyítékot is találunk, és ami a kriptopénz árának az egyik legjelentősebb mozgatórugója lehet a háttérben, hogy ezek az intézményi befektetők hosszútávra vásárolnak be nagy tételekben, amitől csökken az éppen a forgalomban lévő bitcoinok száma, ami egyben ahhoz is vezet, hogy megnő a volatilitás, miközben a kínálat nem tud lépést tartani a kis és nagybefektetők által támasztott kereslettel, ami miatt az árfolyam is felfelé mozog.

Az egyik hely, ahol információkat szerezhetünk bitcoin piacon játszódó folyamatokról, az a CryptoQuant oldala, amely szerint karácsony napján az intézményi befektetőkre fókuszáló Coinbase Pro-n két alkalommal 12 000 bitcoint vettek, akkori árfolyamon 278 millió dollár értékben. Mindeközben tavaly novemberben összesen 28 000 bitcoint bányásztak ki, tehát alig többet, mint ez a két masszív tranzakció, ami arra enged következtetni, hogy a kínálati oldalon egyre nagyobb nyomás alakul ki.

Forrás: CryptoQuant

Az intézményi befektetői éhség csak tovább fokozódott decemberben, a bitcoin tér egyik legnagyobb szereplője, a Greyscale már több 20 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezik, miután

TÖBB MINT kétszer ANNYI BITCOINT VETT A CÉG, MINT AMENNYIT DECEMBERBEN összesen KIBÁNYÁSZTAK.

Forrás: Greyscale

Miután jelenleg nem létezik bitcoin ETF, így Greyscale létrehozott több befektetési eszközt, például a Greyscale Bitcoin Trustot, amely ezt az űrt hívatott betölteni, és az egyik legjobb módja annak, ha valaki kitettséget akar szerezni a kriptopénzben anélkül, hogy direkt módon birtokolna bitcoint, de természetesen ennek is megvannak a maga hátrányai (például a Greyscale részvényeken lévő prémium).

Múlt hónapban a Greyscale 72 950 bitcoinnal bővítette az eszközeit (közel 2,1 milliárd dollár), miközben a bányászok csak 28 112 bitcoint bányásztak ki (821,7 millió dollár), azaz a Greyscale vásárlásainak 38,5 százalékát.

. Bitcoin Trust bought over 2.5 times total mined during Dec 2020. @Grayscale — Coin98 (Analytics) January 1, 2021

Ez is azt támasztja tehát alá, hogy a bitcoinpiacon jelenleg lehet egy likviditási probléma, mivel a nagyobb vevők felszívják az elérhető kínálatot és kivonják a cirkulációból az által, hogy hosszú távon tartják (HODLING).

Egyébként egy népszerű teória, hogy a nagybefektetők a potenciális könyvelési problémák miatt nem biztos, hogy vásároltak decemberben, és emiatt 2021 első negyedévében több intézményi befektető szerezhet kitettséget a kriptopénzben, amit Greyscale vásárlásai is alátámasztanának.

Egy másik fontos faktor a bitcoin árfolyamának emelkedése mögött a gyengülő amerikai dollár, hiszen a legtöbb esetben dollárban van denominálva a kriptodeviza, a zöldhasú pedig jelentősen gyengült az elmúlt időszakban, részben a Fed pénznyomtatása miatt.

Végül pedig az sem elhanyagolható, hogy a gyors és magas hozamok természetes a kisbefektetőket is csábítják, az elérést pedig az is segíti, hogy egyre könnyebben lehet már bitcoint vásárolni, például a PayPal felületén is elérhető már a kriptodeviza. Egy érdekes jelenségre hívták fel ezzel kapcsolatban a figyelmet a ByteTree elemzői, akik szerint az elmúlt időszakban nagyon elszaporodtak a 600 dollár értékű bitcoin vásárlások (nem feltétlenül szükséges egész bitcoint venni), ami éppen megegyezik az amerikaiak stimulus csekkjeinek méretével, amit a legutóbbi mentőcsomag biztosít nekik.

Meddig mehet még?

A nagy kérdés természetesen továbbra is az, hogy meddig mehet még a bitcoin, hol lesz vége a ralinak, mennyinél lesz a teteje. Ezzel kapcsolatban a 6 számjegyű becslések egyre inkább elterjedté váltak a központi bankok monetáris expanziójának fényében, sőt, már az olyan milliárdos befektetők, mint a Ray Dalio is játszanak a gondolattal, hogy a bitcoin az aranyhoz hasonlóan védelmet nyújthat a pénz elértéktelenedésével szemben, ami magyarázatot nyújt arra, hogy miért növekedett meg ennyire az intézményi befektetői részvétel.

Olyan pénz- és hiteláradatban vagyunk, amely a legtöbb eszközárat emeli, és a vagyont oly módon osztja el, ahogy a rendszer, amelyet normálisnak hittünk, képtelen lenne, és ez fenyegeti a pénzünk és a hiteleink értékét

– mondta Dalio.

A Morgan Creek vezérigazgatója, Mark Yusko szerint a BTC ára meghaladhatja a 100 000 dollárt a ebben az évben, ami egybecseng a népszerű Stock-to-Flow (S2F) modellel, amelynek megalkotója, planB szerint a bitcoin árfolyama idén decemberig elérheti 100 000 dollárt a kínálati oldali problémák miatt.

Persze mindig van feljebb, a népszerű on-chain elemző, Will Woo szerint a modellje által várt 200 000 dolláros bitcoin konzervatív becslés, akár a 300 000 dollár is benne van a pakliban.

Érdekes azt is látni, hogy a legoptimistább jóslatok a legnevesebb elemzőházaktól érkeztek, a Citibank elemzője például egy tavaly novemberi elemzésben arról írt, hogy a bitcoin 2021-ben elérheti a 318 000 dollárt. A cég vezérigazgatója azért kiemelte a kriptodevizával kapcsolatban, hogy a nagy ralikat mindig fájdalmas korrekciók követték.

Van még feljebb is, a Gemini nevű kriptotőzsde alapítói, Tyler és Cameron Winklevoss szerint a bitcoin „jobb arany, mint maga az arany”, ami miatt elkerülhetetlen, hogy a bitcoin árfolyama 500 000 dollárig emelkedjen.

Legutoljára pedig a JP Morgan írt elemzést a bitcoinról, amelyben 146 000 dolláros hosszútávú célárat határozott meg, amelyet azzal indokolt, hogy a kriptodeviza az arany versenytársa lehet egyfajta digitális aranyként, és a kriptopénznek még sok tere lehet felfelé, hiszen az arany adoptációja már jóval előrébb tart.

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images