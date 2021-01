Szárnyalnak a kis papírok a magyar tőzsdén

A kimondottan pozitív európai közhangulatban néhány magyar kisvállalat papírja üstökösszerűen emelkedik. Remek napja van itthon az Alteonak, jelenleg 14,2 százalékos a plusz, az Autowallis részvénye 14,5 százalékot emelkedett a délelőtti órákban, míg a ralit az Ehep vezeti egészen elképesztő, 43,1 százalékos emelkedésével.

A remek európai hangulatban az élmezőnyben tartózkodik a magyar tőzsde is, itthon azonban nem csak a BUX Indexben lévő vállalatok részvényeire érdemes figyelni: az Autowallis mellett elképesztő ralit produkál az Alteo és az Ehep is.

Ehep

Brutális emelkedést látunk az Ehep esetében, az árfolyam egyébként már tegnap is ralizott, akkor 21,7 százalékos pluszban zárta a kereskedést, majd ma a tegnapi záráshoz képest 58,1 százalékos pluszban is járt a papír a mai kereskedésben. Hírt egyelőre nem látunk az emelkedés mögött, így feltételezhetően spekulatív mozgásról lehet szó.

Az Ehep mai forgalma jelentősen meghaladja az elmúlt időszak átlagos napi forgalmát, idáig több mint 71 millió forint értékben cseréltek gazdát a papírok.

AutoWallis

Ma szabályosan kilőttek az AutoWallis részvényei is, az árfolyam a nyitás óta már közel 15 százalékkal került feljebb 101 forint fölé.

A forgalom mértéke messze felülmúlja az elmúlt 30 nap átlagos forgalmát, még alig múlt el 10 óra és már 82 millió forintnál tart, holott az átlagos egész napos forgalom 58 millió forint körül alakult mostanában.

Ezzel eddig ma az AutoWallis forgalma az ötödik legnagyobb a BÉT-en, a Mol, az OTP, a Masterplast és a Richter előzi meg. Ahogy azt korábbi cikkünkben írtuk, technikai szempontból az AutoWallis egy egyre szűkülő trendcsatornában mozgott az elmúlt hónapokban, amiből ma sikeresen fölfelé tört ki az árfolyam, és ezzel jelentős tér nyílt meg az emelkedésre.

Fundamentális szempontból a cégtől számos kedvező hír érkezett mostanában, többek között megszerezte a cég az Opel márka importőri jogait előbb három régiós országban (Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia), majd Magyarországon is, melyek idén 100 milliárd forintot meghaladó mértékben növelhetik az árbevételt. Sokat dobhat a 2021-es árbevételen a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozícióval rendelkező Iniciál Autóház többségi tulajdonrészének megszerzése is, akár 18 milliárd forintot is. Mindezek következményeként

az árbevétel idén akár 230 milliárd forint fölé is ugorhat,

ami több mint a triplája lenne a 2018-as 65,5 milliárd forintnak. A Concorde 130 forintos célárfolyamot jelölt ki korábban a részvényekre, ettől a szinttől a mai emelkedés ellenére is messze van még az árfolyam.

Alteo

Nagyon komoly pluszt láthatunk az Alteonál is, az elmúlt hetek oldalazásából tudott most meredeken kitörni az árfolyam, jelenleg 14,2 százalékos az emelkedés. Hírt egyelőre nem látunk a jelentős árfolyam elmozdulás mögött, így feltételezhetően itt is spekulatív jellegű a mozgásról lehet szó.

Az Alteo mai forgalma jelentősen meghaladja az elmúlt időszak átlagos napi forgalmát, idáig több mint 62 millió forint értékben cseréltek gazdát a papírok, a forgalom már most, a délelőtti órákban megközelíti az elmúlt 30 nap átlagos forgalmát.

A vállalat elemzését az MKB Bank végzi, a 2020-as harmadik negyedéves pénzügyi jelentés publikálását követően novemberben még vételre ajánlotta a részvényeket. Az Alteo tavaly erősen teljesített a koronavírus-járvány ellenére is, mivel tevékenységeinek egy nagyobb hányada kevésbé kitett a gazdaság ciklus változásának. A harmadik negyedév árbevétele például év/év alapon 25 százalékkal volt magasabb, amely elsősorban a Hő- és villamosenergia-termelés szegmensek magasabb bevételei és a befejeződött beruházások és felvásárlások miatt növekedett jelentős mértékben. A növekedés finanszírozásához külső forrást is igénybe vesz az Alteo, tavaly októberben közel 4 milliárd forintot vont be az NKP keretein belül. Az MKB által megjelölt célárfolyam egyébként részvényenként 1070 forint volt még novemberben,

a mai kitöréssel túl is szárnyalta ezt a szintet a papír.

Címlapkép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images