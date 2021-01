Eladhatják a Magyar Telekom testvércégét

A Deutsche Telekom tárgyalásokat folytat a holland leányvállalata, a T-Mobile Netherlands eladásáról, tudta meg egy holland lap, a Financieele Dagblad.

Pénzügyi befektetőknek adhatja el a holland leányvállalatát a Deutsche Telekom, tudta meg az ügyet ismerő forrásoktól a Financieele Dagblad. Az eladási ár 4-5 milliárd euró lehet. Az informátorok szerint versenytársaknak, például a KPN-nek vagy a VodafoneZiggónak nem adhatja el a céget a DT, mert az versenyjogi szabályokba ütközne. A német konszern már 2015-ben el akarta adni a holland vállalatot, végül azonban inkább megerősítette az operációt a Tele2 megvásárlásával. A holland lap információját a német konszern és a holland leányvállalat sem erősítette meg.

A hír magyar szempontból is érdekes, hiszen az elmúlt években több alkalommal is terjedt arról pletyka, hogy a DT akár a magyar operációját, a Magyar Telekomot is eladhatja. A Magyar Telekomban a DT-nek 59,21 százalékos tulajdonrésze van. A Magyar Telekom piaci értéke jelenleg 422 milliárd forint, a DT részesedésének piaci értéke közel 250 milliárd forint, vagy 693 millió euró. Az esetleges cégeladások részben azzal magyarázhatók, hogy a német konszern elsősorban az olyan nagyobb, és profitábilisabb operációira koncentrálna, mint az amerikai, ott a T-Mobile US és a Sprint egyesülésével, több mint 102 millió mobil előfizetővel a harmadik legnagyobb szereplő a DT leánycége.

A Deutsche Telekom árfolyama ma 0,3 százalékot emelkedett,

a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images