Mínuszban fejezte be a napot Amerika

Emelkedni tudtak pénteken az amerikai vezető indexek, leginkább annak örülhettek a befektetők, hogy Joe Biden megválasztott elnök jelezte, hogy e hét csütörtökén ezermilliárd dolláros méretű gazdaságélénkítő csomag tervét fogja bejelenteni. Európában továbbra is zajlanak a koronavírus-oltások, az Európai Bizottság további 300 millió adag koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről egyezett meg a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal pénteken, illetve egyre több helyen üti fel a fejét az agresszívabb brit vírustörzs, több országban is szigorításokra lehet számítani. Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire jó hangulatban telt a kereskedés, Európában azonban kimondottan rossz hangulatban nyitottak a vezető indexek, feltehetőleg korrekció zajlik a börzéken. A délutáni órákban még rosszabbra fordult a közhangulat, a legtöbb ország vezető indexe lejjebb került a kereskedésben, felülteljesítenek valamelyest a régiós indexek. Kimondottan rossz hangulatban kezdte a kereskedést Amerika is, mindhárom vezető index több, mint 1 százalékkal került lejjebb a piacnyitásban, zárásra a Dow Jones Index 0,3, az S&P 500 0,7, a Nasdaq 1,3 százalékkal került lejjebb.