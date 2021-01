Tombol a bika, szinte mindenbe öntik a pénzt a befektetők

Mostanában úgy tűnik, hogy bármit csinálnak a befektetők, az pénzt hoz a konyhára. A múlt héten például Elon Musk egy rövid tweetjét értette félre sok befektető, és ennek köszönhetően egy parányi egészségügyi technológiával foglalkozó cég részvényének az árfolyama több mint a tízszeresére ugrott. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen egyre több kisbefektető fordul spekulatív és tőkeáttételes ügyletekhez is.

A Tesla alapítója és vezére, Elon Musk, a múlt héten tett közzé egy rövid pár szavas bejegyzést Twitteren, amiben mindössze annyi állt, hogy „használd a Signalt”.

Úgy tűnik néhány befektető félreértette a tartalmat, és elkezdte venni a parányi Signal Advance cég részvényeit, amelynek az árfolyama a tweet után több mint a tízszeresére nőtt két nap alatt. Elon Musk azonban nem az egészségügyi technológiákkal foglalkozó cégre gondolt, hanem egy Signal nevű üzenetküldő applikációra.

Ez azonban csak az egyik jele a mostanában egyre nagyobb befektetői őrületnek, és egyre több helyről érkeznek a figyelmeztetések, hogy buborék alakult ki a tőzsdéken. A tavaly kifejezetten jól teljesítő Nasdaq 100 árfolyam / nyereség (P/E) hányadosa már közel 40-szeres. Ez azonban nem csak a kisbefektetőknek köszönhető, hanem a nagyobb, intézményi befektetőknek is. A Leuthold befektetési igazgatója, Doug Ramsey szerint:

Mi legalább annyira bűnösek vagyunk, mint mások, akik a momentumot hajkurásszák.

A Tesla részvényei például mintegy 25 százalékkal emelkedtek egy hét leforgása alatt 880 dollárra, holott már előtte is mintegy 700 milliárd dolláros volt a piaci kapitalizációja. Itt főleg amiatt volt egy nagyobb emelkedés, mert a demokraták megnyerték a január 5-én tartott georgiai szenátusi választásokat, így többségbe kerültek a törvényhozás felsőházában is, ami miatt Joe Biden klímatervei megvalósulhatnak. Ebben pedig számos kedvező intézkedés lehet az elektromosautó-gyártók számára is.

Leginkább azonban nem is a Tesla részvényeket, hanem az opciókat kapkodták a befektetők.

A legnépszerűbb a január 15-re szóló 1000 dolláros kötési árfolyamú vételi opció volt. A múlt hét elején még fél dollárba került ez az ügylet, de pénteken már 9 dollár felett zárt, vagyis közel 20-szorosára emelkedett.

Ebben azonban már több szerepe volt az elektromosautó-gyártó részvényeiért megőrülő kisbefektetőknek, akik egyébként is hajlanak a rövid távú, tőkeáttételes és erősen spekulatív ügyletekre. A JPMorgan egy elemzője szerint:

Tekintve, hogy további pénzügyi mentőcsomagok érkezhetnek, továbbra is folytatódhat ez a tendencia.

A Sundial Capital Resarch adatai szerint a vételi opciós ügyletek 54 százaléka kötődhet kisbefektetőkhöz, míg mindössze 28 százaléka a legnagyobbakhoz.

Az is hozzájárulhat a mostani őrülethez, hogy a kötvények hozama meglehetősen alacsony, így számos befektető fordult inkább a részvények és egyéb spekulatív ügyletek felé, mint amilyenek az opciók is.

A Bank of America stratégái azonban óvatosságra intenek, egy általuk vezetett lista szerint a medvepiacot előrejelző indikátoraik 63 százaléka már teljesült.

Ezek között található a befektetési alapok egyre csökkenő készpénztartaléka, a volatilitás emelkedése, illetve a túlzottan optimista befektetői szentiment is.

(Bloomberg)

Címlapkép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images