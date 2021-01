A kínai Xpeng autógyártónak 2 milliárd dolláros hitelkeretet nyitnak a kínai bankok

A kínai Xpeng elektromos autógyártó kedden közölte, hogy öt kínai bank 12,8 milliárd jüan (2 milliárd dollár) értékű hitelkeretet biztosít számára a gyártás és az eladások bővítésére - adta hírül a CGTN kínai székhelyű, nemzetközi hírcsatorna.

A New York-i tőzsdén jegyzett, 2014-ben alapított, a dél-kínai Kantonban (Kuangcsou) székelő Xpeng piaci értéke jelenleg 35 milliárd dollár. A gyártó legelső, Xpeng G3 típusú utcai terepjáróját 2018 decemberében dobták piacra, második modelljét pedig 2020 áprilisában mutatták be. Az autókat jelenleg két kínai üzemben gyártják, de a vállalat már tervezi egy harmadik gyár felépítését is.

Az Xpeng, amely elsősorban a kínai piacon értékesíti a járműveit, többek között az amerikai Tesla és a kínai NIO versenytársa,

tavaly több, mint 27 ezer autót szállított le a társaság.

Decemberben továbbá arról számoltak be, hogy száz darab G3-as típusú elektromos okosautót szállítanak ki norvég vásárlóknak, ez volt az első alkalom, hogy kínai gyártású elektromos okosautót közvetlenül küldjenek ki egyéni vásárlóknak Európába. A cég továbbá egy éven belül tervezi Európában is piacra vinni a P7-es típusú elektromos sportautóit.

Kínában van a megújuló energiával működő járműveknek a legnagyobb piaca: a nagyvárosokban tavaly minden 10 eladott autóból 4 volt alternatív hajtású. A kínai kormányzat tavaly további támogatásáról biztosította a szektort, 2022 végéig meghosszabbítva a megújuló energiával működő járművekre vonatkozó támogatásokat. Peking azt tűzte ki célul, hogy

2025-re az alternatív hajtású járművek tegyék ki az autóeladások 25 százalékát.

Elképesztően jó éve volt a 2020-as az Xpengnek a New York-i tőzsdén, a NYSE-re mindössze augusztus végén bevezetett vállalat részvényárfolyama több, mint 100 százalékot tudott ralizni december végéig, idén egyelőre közel 7 százalékos pluszban van a papír.

Címlapkép: Li Zhihao/VCG via Getty Images