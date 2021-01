Itt a globális összeomlás? Bejelzett a hírhedt Buffett indikátor

2007 októbere óta nem állt olyan magasan a hírhedt globális Buffett indikátor, mint most. A mérőszám a globális GDP-t hasonlítja össze a világ tőzsdéin kereskedett cégek összesített kapitalizációjával – a 100 százalék feletti érték azt sejteti, hogy

a globális tőkepiacok túlárazottak a gazdasági helyzethez viszonyítva.

Az indikátor a múlt héten elérte a 121 százalékos szintet a Bloomberg adatai szerint, ezzel megközelítve a 2007 októberi szintet. Többek között Holger Zschaepitz, a Welt piaci elemzője is felhívta a követői figyelmét a jelenségre egy tweetben - megjegyezve, hogy a 2008-as globális gazdasági világválság előtti szinten áll most a jelzés:

Buffett indicator sounds the alarm. Global stock mkt cap has now topped 120% of global GDP, and thus the same level as before the crash in 2008. pic.twitter.com/dXjTkn5TyX