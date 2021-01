Itt van, hogy mit tervez a következő években a Masterplast

Megtartotta online befektetői konferenciáját a Masterplast, az eseményen az érdeklődők megismerhették a vállalat új stratégiáját, középtávú eredményvárakozásait és osztalékpolitikáját. A vállalat vezetése kifejezetten pozitív iparági környezettel számol mind az építőipari, mind az egészségipari szegmensben, amit a 2020-ban megerősödött pozícióira és új gyártási beruházásaira támaszkodva tervez kiaknázni a magyar gyártó. A közzétett tervek szerint az árbevétel folyamatos növekedést követően 2023-ban átlépheti a 200 millió eurót, ami több mint 25 millió euró EBITDA eredményt és 16 millió euró adózott eredményt hozhat a magyar vállalat számára. Ezzel az adózott nyereség a 2020-as szinthez képest több 2,5 szeresére nőhet.

A befektetői tájékoztatót a 2020-as év felelevenítésével kezdte meg Tibor Dávid a Masterplast elnöke. A magyar vállalat saját gyártására és szolgáltatásaira támaszkodva növelte piaci részesedését az építőipari szegmensben, miközben németországi akvizíciójával belépett a magasabb jövedelmezőségű egészségiparba is.

Az építőiparban és az egészségiparban is kifejezetten pozitív környezetet vár a következő években a Masterplast. A szigorodó energetikai követelmények, valamint az otthonteremtéshez és lakásfelújításhoz kapcsolódó állami ösztönzők várhatóan jelentős kereslet növekedést hoznak a hőszigetelő anyagokra és felújításokhoz kapcsolódó építőanyagokra.

A GKI és a Masterplast legújabb kutatása alapján 14 éves csúcsra emelkedett a lakossági felújítási kedv.A következő egy évben a magyar lakásállomány csaknem 14 százalékán végezhetnek fejújítási, és korszerűsítési munkákat, ami 570 ezer otthon megújulását vetíti előre. A legerőteljesebb felújítási szándékról a családi házak lakói nyilatkoztak, ahol a háztartások csaknem 18 százaléka lehet érintett. A következő évtizedben európai szinten is tovább fejlődik az épületek hőszigetelésének piaca, amit a Masterplast a hőszigetelő termékkörének további fejlesztésével és újabb gyártási beruházásokkal tervez kiaknázni.

A koronavírus válság nyomán az egészségipar globálisan stratégiai jelentőségűvé erősödött és a következő 10 év egyik meghatározó gazdasági ágazata lehet. Ezért az egészségipari szektorban tartósan megnövekedett keresletre, a higiéniai textilek piacának bővülésére és az innovatív egészségipari textilek felhasználási körének tovább szélesedésére számít a menedzsment, ami a vírus visszaszorítása után sem csökkent számottevően. Az alapanyagok gyártásán túlmenően, késztermékekkel is meg kíván jelenni a magasabb nyereségtartalommal bíró egészségipari szegmensben a Masterplast. A vállalat teljes egészségipari tevékenységének nyeresége 2030-ra elérheti az építőipar szintjét.

A Masterplast célja, hogy az évtized végére európai szinten is jelentős hőszigetelőanyag gyártóként meghatározó szereplővé erősödjön a régió építőanyag iparában, mialatt dinamikusan fejlődő egészségipari gyártóként töltse be Magyarország egészségipari textília ellátásának stratégiai szerepét és megvesse lábát az európai piacon is.

A kedvező környezetben a Masterplast megerősödött piaci pozícióira és kiterjedt gyártói hátterére támaszkodva jelentős organikus növekedést érhet el alaptevékenységében, mialatt a magasabb jövedelmezőségű egészségipari üzletág is beindul és fejlődik.

Dinamikus bővülés mellett 2023-ra 202 millió eurós árbevétel elérését tervezi a társaság, 12,7 százalék mértékű, mintegy 25,6 millió euró összegű EBITDA és 7,9 százalék arányú, 16 millió euró összegű adózott eredmény termelése mellett.

A menedzsment megerősítette korábbi osztalék irányelvét és közzétette frissített előrejelzését is. A 2020-as évet követően a társaság 44 forintos osztalékot fizethet részvényenként, míg 2023-ra, évente 11 forintos lépcsőkben emelkedve érheti el a 77 forintot az egy részvényre kifizetett osztalék mértéke.

A Masterplast árfolyama 0,8 százalékos pluszban áll a mai kereskedésben, az elmúlt egy évben több mint háromszorozott az árfolyam.