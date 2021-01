Küzdenek a tőzsdék, de nem találják az irányt

A nyitástól távolodva javult a hangulat az európai tőzsdéken, bár a kontinens vezető indexei továbbra is mérsékelt elmozdulást mutatnak, a régiós piacok pedig felülteljesítők. Nem tud ma menni a jó régiós hangulattal a magyar tőzsde, a BUX továbbra is mérsékelt mínuszban tartózkodik, ami részben annak tudható be, hogy a két legfontosabb hazai blue chip, az OTP és a Mol árfolyama is negatív tartományban tartózkodik, ami a hazai indexet is lefelé húzza.