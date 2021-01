Fidelity: tartósan velünk maradnak az alacsony kamatok, izgalmasak a kínai, szingapúri részvények

A Fidelity szakemberei arra számítanak, hogy a jegybanki alapkamatok hosszabb távon alacsonyan maradnak, nagy a valószínűsége annak, hogy a mostaninál is alacsonyabb kamatokat láthatunk majd több országban, ez pedig arra sarkallja a befektetőket, hogy magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközökbe fektessenek. A Fidelity szerint vonzók az európai és e fejlődő piaci részvények, utóbbiak közül az ázsiai, azon belül a kínai és a szingapúri vállalatok részvényeit preferálják, az államkötvények közül az amerikaiakat felül, az európaiakat alulsúlyozzák. A Fidelity szakemberei a tegnap megtartott online konferencián több konkrét részvénybefektetést is említettek, többek között a Five9, a Thermo Fisher és a Danaher papírjai vonzóak.

A Covid-19-járvány alapvetően a már meglévő trendeket erősítette fel, a makrogazdasági környezet azonban alaposan átalakult, számos olyan gazdaság van, amely a járványt követően a vesztesek közé tartozik, de főként az ázsiai országok közül több olyan is van, amelyik a nyertesek táborát erősíti, ezekről is szól majd a Fidelity konferenciája, kezdte bevezetőjét Al-Hilal István, a Fidelity kelet-közép-európai értékesítési vezetője. Az online eseményen a Fidelity szakemberei, makrogazdasági elemző, tőkepiaci stratéga, portfóliómenedzser és értékesítési vezető mondta el véleményét a tőkepiacokról.

Makrogazdasági kilátások és multi asset megoldások

Az első szekcióban Anna Stupnytska, globális makrogazdasági elemző és Eugene Philalithis, európai multi asset befektetési vezető foglalta össze 2020 eseményeit és a 2021-es kilátásokat.

2020-ban jelentősen eltért az egyes szektorok teljesítménye, az energia- és a pénzügyi szektor alulteljesítő volt, miközben például az IT és a kommunikációs szektor vállalatainak árfolyama emelkedett. Azonban tavaly november óta, amikor bejelentették, hogy sikeres vakcinát állított elő a Pfizer/BioNTech, erőteljes rotáció ment végbe a részvénypiacokon, mégpedig a ciklikus szektorok felé, nagy kérdés, hogy ez a rotáció folytatódik-e a ciklikus szektorok, a value részvények felé, de az is fontos kérdés, hogy mennyire sérültek az egyes nemzetgazdaságok, az egyes vállalatok, lesznek-e csődök, jelentős elbocsátások azoknál a cégeknél, amelyek a válságot eddig valahogy átvészelték.

Egyvalami azonban biztos, a volatilitásra a jövőben is számítanunk kell.

Az egyes régiók között is jelentős volt az eltérés a részvényárfolyamok változásában. A járványt és a korlátozásokat követő jelentős recesszió ellenére a hatalmas monetáris és fiskális stimulusoknak köszönhetően a világ fontosabb részvénypiacain emelkedtek az árfolyamok, az elmúlt egy évben a fejlődő piacok, azon belül is az ázsiai piacok nyújtották a legjobb teljesítményt, részben azért, mert ott már hamarabb kilábaltak a válságból.

A fiskális és a monetáris stimulusoknak azonban ára lesz, a nagy kérdés az, hogyan tudják visszafizetni az országok a hatalmasra duzzadt adósságállományokat, főként akkor, ha jön egy következő válság. 2021 első hónapjaiban több gazdaságban még GDP-visszaeséssel kell számolnunk, több európai országban, például Nagy-Britanniában is, az év második felében viszont már fellendülés jöhet, elsősorban a korlátozó intézkedések megszüntetése és a védőoltás rendelkezésre állása miatt.

Az eszközallokáció szempontjából vannak kiemelt eszközcsoportok és régiók, amelyeket a Fidelitynél preferálnak, ilyenek a részvények, azon belül is az európai és a fejlődő piaci részvények, az állampapírok közül az amerikai államkötvényeket felül, az európaiakat alulsúlyozzák.

A koronavírus-vakcina a fejlett piacokon korábban lesz elérhető, mint a fejlődő piacokon, de fontos tényező az oltási hatékonyság és a lakosság oltási hajlandósága is, ez utóbbiak azonban magasabbak több fejlődő országban. Makrogazdasági szempontból fontos kérdés, hogy a korlátozó intézkedéseket mikor lehet feloldani, mikor indulhat el a járvány előtti helyzethez hasonló gazdasági működés például a szolgáltató szektorban, erre valamikor 2021 második felében kerülhet sor.

Az év második felére a szolgáltató szektorban élénkülhet az aktivitás, ebből pedig olyan országok profitálhatnak, mint például Szingapúr, ahol a szolgáltatószektor erősebb, mint a gyártás. Az energetika is egy olyan szektor, amely megszenvedte a válságot, de ebben a szektorban is jöhet élénkülés, az olajárak emelkedését a közlekedés és a szállítás felfutása hozhatja, emiatt az energiaszektor vállalatai jól teljesíthetnek.

A pénzügyi szektor vállalatai is megszenvedték a válságot, a szektorban a kitettséget jelentősen csökkentette a Fidelity tavaly márciusban, nem csak a korlátozó intézkedések negatív hatásai miatt, de azért is, mert a pénzintézetek felfüggesztették osztalékfizetésüket. A szektor teljesítménye nagyban függ attól, hogy a gazdaság összességében mennyire talál magára.

A Fidelity szakemberei arra számítanak, hogy a jegybanki alapkamatok hosszabb távon alacsonyan maradnak, nagy a valószínűsége annak, hogy a mostaninál is alacsonyabb kamatokat láthatunk majd több országban, az nem valószínű, hogy a Fed a negatív tartományba csökkenti az irányadó kamatrátát, de a brit jegybank esetében ennek megvan az esélye.

Már csak azért is alacsonyan kel tartani a kamatokat, mert a világ legtöbb országában – főként a fejlett országokban - részben a járvány negatív hatásainak kompenzálására életbe lépett stimulusok hatására meredeken emelkedett az eladósodottság.

Az eszközallokáción belül fontos a szerepe az állampapíroknak, ezen belül a kínai államkötvények vonzóak, ezekkel relatíve magas, 3-3,5 százalékos nominális kamat érhető el, a részvények részaránya is magas, ezen belül a Fidelity szakemberei a vakcinanyertes, szingapúri és a kínai részvényeket emelték ki.

Befektetési szempontból Ázsia érdekes régió lehet, hiszen az ázsiai gazdaságok jól teljesíthetnek a következő időszakban, a Fidelity az ázsiai eszközallokációját úgy alakította, hogy magas súllyal szerepelnek a kínai részvények és állampapírok, amelyektől magas hozamot várnak.

Fejlett és fejlődő piaci kötvénypiacok

A rendezvény második blokkjában Rick Patel, kötvénypiaci portfóliómenedzser és Paul Greer, fejlődő piaci kötvényportfólió menedzser beszélt az állampapírpiaci kilátásokról.

Historikusan is alacsonyan állnak világszerte az állampapírhozamok, több országban negatív az államkötvények hozama, ez pedig a befektetőket arra sarkallja, hogy magasabb hozampotenciállal rendelkező eszközökbe fektessenek. Ennek ellenére továbbra is érdemes figyelembe venni a befektetéseknél az amerikai állampapírokat, elsősorban diverzifikációs célból.

A fejlett piacok kötvényhozamainál jóval magasabban alakulnak a fejlődő piaci állampapírhozamok, igaz, itt a kockázatok is magasabbak, nem tökéletes eszközosztály, magas a volatilitás, csőd, fizetésképtelenség is előfordul.

A kelet-közép-európai állampapírpiacai jelenleg nem túl vonzók, főként, ha a fejlődő piacokon belül ázsiai vagy dél-amerikai állampapírpiacokkal vetjük össze.

Melyik trendet kövessük a részvénypiacokon?

A harmadik blokkban Jon Guinness, a jövőbeli konnektivitás terület portfóliómenedzsere és Aneta Wynimko, a demográfiai terület portfóliómenedzsere beszélt a technológiai és a demográfiai trendekről, és ezeknek a hatásáról a részvénypiaci befektetésekre.

2020 egyik nagy meglepetése a technológiai részvények teljesítménye volt, mert míg a 2008-ban a Nasdaq index értéke több mint 40 százalékot esett, eközben tavaly több mint 40 százalékot emelkedett, a digitalizáció, az IT hatalmas erőt képvisel, a digitális hirdetések, az online videójáték, az e-kereskedelem, az 5G megoldások.

A Fidelity hisz abban, hogy az üzleti tevékenységek és a fogyasztás offline-ból online-ba, online-ból pedig mobilba megy át, ez pedig egy átfogó, és hosszútávú trend.

Konkrét példaként érdemes megemlíteni a Five9 nevű vállalatot, amely felhő alapú konnektivitási szolgáltatásokat nyújt, és amelynek a részvényárfolyama az elmúlt egy évben 140 százalékot emelkedett.

Az elmúlt hónapokban a fogyasztás összetétele átalakult, egyre hangsúlyosabb az e-kereskedelem szerepe, ez a trend pedig tovább erősödhet, a szabadidős tevékenységek, az utazás, turizmus, idegenforgalom viszont nagy ütést kapott a válság alatt, azonban a vakcinával, ahogy az oltási program terjed, az emberek hajlandósága, hogy újra utazzanak, fogyasszanak, újra magas lesz, azért is, mert az elmúlt hónapokban világszerte jelentős megtakarítások halmozódtak fel. A Fidelity szerint a megtakarításokat célzottan költik majd el, elsősorban az élményszerű költések lesznek majd jellemzők, utazás, étterem stb. Befektetési szempontból is érdemes erre a trendre figyelni, az érintett szektorok alaposan megszenvedték a válságot, részvényeik jó befektetést jelentenek.

Egy másik, befektetői szempontból fontos megatrend a lakosság elöregedése. Japánban, ahol a munkaképes korú lakosság száma már csökken, az automatizációval válaszoltak a trendre, ez pedig 2020-ban a koronavírus megjelenésével tovább gyorsult. A demográfia változása miatt a Fidelity demográfiai alapjában az egészségügyi szolgáltató vállalatok részvényei is megtalálhatók, és bár például a különböző protéziseket gyártó egészségügyi vállalatok is megérezték a válságot, hiszen az orvosi beavatkozásokat jellemzően elhalasztották az elmúlt hónapokban, a járvány elmúltával újra lesz igény az egészségügyi implantátumoktra. Egy másik izgalmas terület az orvosi diagnosztika, ahol a Thermo Fisher nevű cégnek vannak jó pozíciói, ennek a vállalatnak a részvényárfolyama 52 százalékot emelkedett az elmúlt egy évben.

Egy másik konkrét vállalat a Danaher, amely orvosi diagnosztikával, többek között Covid diagnosztikát is végez, a cég részvényárfolyama az elmúlt egy évben 52 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Lauryn Ishak/Bloomberg via Getty Images