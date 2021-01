Itt vannak a Samsung legújabb csúcsmobiljai: január végétől vásárolhatók meg Magyarországon

Bemutatta legújabb csúcsmobiljait a Samsung az idei „Unpacked” eseményen. Három új 5G-képes telefont dob piacra a vállalat, amelyek január végétől kerülnek az üzletekbe Magyarországon. A legolcsóbb új Samsung Galaxy S21 5G ajánlott ára 330 ezer forint, a legnagyobb tárhellyel rendelkező S21 Ultra 5G készüléket pedig 550 ezer forintért lehet majd megvásárolni.

Az eseményt azzal kezdi a Samsung mobil üzletágának vezetője, TM Roh, hogy a tavalyi évben még fontosabbá vált a technológia és az innováció.

Egy új fülhallgató

A termékek közül elsőként egy vezeték nélküli fülhallgatót mutatott be a vállalat, ami a Galaxy Buds Pro névre hallgat. A termék különlegessége, hogy ha akarjuk, akkor akár a háttérzaj 99 százalékát is képes kiszűrni, viszont ha szeretnénk a környezetünket is hallani, abban az esetben átállíthatjuk a fülhallgatót és így akár 20 decibellel fel tudjuk erősíteni a környező zajokat. Erre a váltásra ráadásul automatikusan, mesterséges intelligencia segítségével is képes a fülhallgató, ha a mesterséges intelligencia érzékeli, hogy a felhasználója megszólal. A fülhallgatók már nem csak a szórakozást szolgálják, de a munkával kapcsolatos kommunikáció is fontosabbá vált mára, mint valaha - teszi hozzá a Samsung.

Forrás: Samsung

A telefonok

A várakozásoknak megfelelően a Samsung bemutatta legújabb csúcsmobiljait, a Galaxy S 21-sorozatot. Az új telefonok minden tekintetben úttörőek – vezette be a telefonok bemutatóját TM Roh. Három új 5G-s telefont mutatott be a Samsung a mai eseményen.

A Samsung Galaxy S21 5G-t „az önkifejezésre tervezték”. A legkisebb telefon a három közül, 6,2 colos kijelzőjével. A teljes előlapi dinamikus amoled 2X Infintiy-O kijelzője adaptív 120 Hz képfrissítésre képes, ezzel simább görgetést és kíméletesebb használatot tesz lehetővé. A készülék automatikusan a megjelenő tartalomhoz igazítja a frissítési rátát. A Samsung Galaxy S21+ 5G a telefon nagyobb változata, 6,7 colos kijelzővel és nagyobb akkumulátorral.

Forrás: Samsung

Mind a Galaxy S21 5G, mind a Galaxy S21+ 5G MI-alapú, háromlencsés kamarát kapott és új megoldásokkal bővítették a funkciókat:

A továbbfejlesztett 8K videókivágás segítségével kristálytiszta képek emelhetők ki a 8K videofelvételekből.

Még ha gyorsan is mozog a telefon vagy éppen a felvétel tárgya, a szuperstabil felvétel funkciónak köszönhetően a kész anyag sima és letisztult lesz.

A rendezői nézet segítségével a felhasználók könnyedén átnézhetik a felvételeket és kiválaszthatják a legjobb beállítást.

Valós idejű reakciókhoz a vlogger nézet segítségével egyszerre készíthető felvétel a készülék előlapi és hátlapi kameráival.

Az élő indexkép használatával könnyedén megtekinthető vagy módosítható a felvétel szöge, és közelítésre vagy távolításra is lehetőség nyílik anélkül, hogy akár egy pillanat is kimaradna a felvételből.

A távoli felvételek esetén a továbbfejlesztett space zoom, ultranagyítás segít a tiszta és stabil felvételek elkészítésében. Az új zoom rögzítés minimalizálja a remegést, így a Galaxy S21 5G és a Galaxy S21+ 5G tisztább képeket készít 30-szoros zoom mellett.

A Samsung új Galaxy Buds Pro készülékével egyszerre rögzíthetők mind a környezeti hangok, mind pedig a felhasználók saját hangja a több mikrofonos felvétel segítségével. Így a kommentár könnyedén felvehető, akár a telefontól nagyobb távolságra is.

Az állványra állított Galaxy S21 5G készüléken, Pro Video módban, a Buds Pro használható hangmikrofonként, amellyel kiváló minőségben rögzíthető a beszéd, a mozgás, és a háttérhangok.

A Galaxy S21 5G és Galaxy S21+ 5G eszközök 2021. január 29-től lesznek elérhetőek Magyarországon.

A Galaxy S21 5G és Galaxy S21+ 5G előrendelésére január 14., 17:00. és január 28., 23:59 között van lehetőség.

Galaxy S21: a Fantomlila, a Fantomszürke, a Fantomrózsaszín és a Fantomfehér színű modellek 128GB és 256GB verzióban, 8GB RAM-mal 329 990 és 349 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron érhetők el (a 256GB modell csak Fantomlila és Fantomszürke verzióban érkezik)

a Fantomlila, a Fantomszürke, a Fantomrózsaszín és a Fantomfehér színű modellek érhetők el (a 256GB modell csak Fantomlila és Fantomszürke verzióban érkezik) Galaxy S21+: a Fantomlila, a Fantomezüst és a Fantomfekete színű modellek 128GB és 256GB verzióban, 8GB RAM-mal 409 990 és 424 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron érhetők el (a 256GB modell csak Fantomezüst és Fantomfekete verzióban érkezik).

A harmadik telefon, a Galaxy S21 5G Ultra egy olyan „csúcstelefon, amely új szintre emeli az okoseszközökről alkotott elképzeléseket” a vállalat szerint. A Galaxy S21 Ultra 5G az S21 széria legnagyobb tagja 6,8 colos dinamikus amoled 2X kijelzőjével.

Forrás: Samsung

A készülék automatikusan a megjelenő tartalomhoz igazítja a frissítési rátát 10- és 120 Hz között, így az energiahatékonyság miatt az üzemidő is tovább növekedhet.

A Galaxy S21 Ultra 5G a Galaxy sorozat eddigi legfejlettebb kamerarendszerével érkezik.

A hátlapi quad kamera (ultraszéles-, széleslátószögű és duál tele lencsék) továbbfejlesztett, 108 MP pro szenzorával 12 bites HDR fotók készíthetők, amelyek 64-szer gazdagabb színeket és több mint háromszor szélesebb dinamikatartományt nyújtanak.

A Galaxy készülékek közül elsőként készíthetők mindegyik lencsével 4K felvételek 60 fps mellett, beleértve az előlapi és a hátlapi kamerát is, így a felhasználók felvétel közben is szabadon válthatnak ezek között.

A Galaxy S21 Ultra 5G százszoros space zoom, ultranagyítás a Samsung első duál tele lencserendszerével érkezik, amelyben egy háromszoros és egy tízszeres optika található, mindkettő kettős pixel(2PD) autofókusszal, amelynek köszönhetően nagy távolságból is tiszta felvételek készíthetők.

Az Ultra különlegessége még, hogy az S Pen is használható, akár egy Galaxy Note okostelefon vagy Galaxy Tab készülék S Pen-je is.

Forrás: Samsung

A Galaxy S21 Ultra 5G 2021. január 29-től lesz elérhető Magyarországon. A Galaxy S21 Ultra előrendelésére január 14., 17:00 és január 28., 23:59 között van lehetőség. A Galaxy S21 Ultra 5G két új színben érkezik:

Fantomfekete, Fantomezüst: a 128GB modell 12GB RAM-mal, 479 990 Ft -os áron érhető el;

-os áron érhető el; Fantomfekete, Fantomezüst: a 256GB modell 12GB RAM-mal 499 990 Ft -os áron érhető el;

-os áron érhető el; Fantomfekete: az 512 GB modell 16GB RAM-mal pedig 549 990 Ft-os áron érhető el.

Miért fontosak az új csúcsmobilok a Samsungnak?

A Samsung „unpacked” eseményét minden évben kiemelt figyelem övezi, hiszen a dél-koreai technológiai óriás itt mutatja be a legújabb csúcsmobiljait. Idén a szokottnál korábban került sor az eseményre, hagyományosan a Mobile Word Congress a bemutató helyszíne, vagy legalábbis időpontban közelebb esik hozzá, február-március környékére. Az IDC elemzője szerint az előrehozott bemutatónak az egyik oka az lehet, hogy a Huawei gondjai közepette piacot tudjon szerezni kínai versenytársától az új felső kategóriás telefonjaival, kihasználja ezt a lehetőséget a vállalat, amennyire csak tudja.

A szakértő szerint a Galaxy S-sorozat a trófea-termék a Samsungnál, azt hivatott jelezni a versenytársaknak és a piacnak, hogy tud még innoválni a vállalat és hogy van még újítás a tarsolyban, amit a többi Samsung-készüléknél is alkalmaznak majd. Hozzátette, hogy az új Galaxy S-telefonok piacra dobása nem csak a bevételeket, de a marzsokat is javíthatja majd a vállalatnál.

Tavaly volt olyan pillanat, amikor a globális értékesítési volumen tekintetében lekörözte a Huawei a Samsungot, de ez nem tartott sokáig, a harmadik negyedévben ismét a Samsung volt a világ legnagyobb okostelefon-gyártója az eladott készülékek számát tekintve.

A címlapkép: Samsung