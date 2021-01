Új csúcsmobilokat mutat be ma a Samsung

Ma mutatja be legújabb felső kategóriás Galaxy-okostelefonjait a Samsung, az esemény közép-európai idő szerint délután 4-től követhető a Samsung honlapján. A várakozások szerint három új Galaxy S-készülékről ránthatja le a leplet a dél-koreai mobilóriás.

Ma tartja a minden évben nagy érdeklődéssel övezett „Galaxy unpacked” eseményét a Samsung, amelyen rendszerint a legújabb csúcsmobiljait mutatja be a dél-koreai technológiai óriás.

A várakozások szerint ma a Galaxy S-sorozat 3 új készülékét mutathatja be a délután 4 órakor kezdődő eseményen, az S21, az S21+ és az S21 Ultra telefonokat, a 20-as széria utódjait.

A Samsung rendszerint február-március környékére időzíti az új csúcsmobiljai bemutatóját, a Mobile Wolrd Congress idejére, vagy annak közelébe. Az előrehozott bemutatónak az egyik oka az lehet, hogy a Huawei gondjai közepette piacot tudjon szerezni kínai versenytársától az új felső kategóriás telefonjaival, kihasználja ezt a lehetőséget a vállalat, amennyire csak tudja – véli az IDC elemzője, Bryan Ma.

A szakértő szerint a Galaxy S-sorozat a trófea-termék a Samsungnál, azt hivatott jelezni a versenytársaknak és a piacnak, hogy tud még innoválni a vállalat és hogy van még újítás a tarsolyban, amit a többi Samsung-készüléknél is alkalmaznak majd. Hozzátette, hogy például a hajtogatható telefonokban is az élen jár a Samsung, amelynek új készülékét 2021 második felében mutathatja be a vállalat.

Az IDC elemzője a CNBC-nek nyilatkozva hozzátette, hogy szerinte az új Galaxy S-telefonok piacra dobása nem csak a bevételeket, de a marzsokat is javítja majd a vállalatnál.

Tavaly volt olyan pillanat, amikor a globális értékesítési volumen tekintetében lekörözte a Huawei a Samsungot, de ez nem tartott sokáig, a harmadik negyedévben ismét a Samsung volt a világ legnagyobb okostelefon-gyártója az eladott készülékek számát tekintve. Az amerikai szankciók nagyban megnehezítik a Huawei helyzetét, ami az értékesítésein is nyomot hagyott. Közben a másik kínai mobilgyártó, a Xiaomi már feljött a harmadik helyre, köszönhetően a Kínán kívüli terjeszkedésnek.

Címlapkép: A Samsung Galaxy Z Flip-telefon a tavalyi bemutatóról, Kim White/Getty Images