Újra 40 ezer dollár felett a bitcoin, 3 nap alatt 30 százalékos száguldás

Múlt hét pénteken 42 ezer dollárig emelkedett a bitcoin árfolyama, amivel csak idén 45 százalékot ralizott a kriptodeviza.

Onnan 3 nap alatt 30 ezer dollár közelébe zuhant az árfolyam, vagyis 28 százalékot zuhant.

Ezzel azonban még nem volt vége a hullámvasútnak, a hét eleji mélypontról mára újra 40 ezer dollár fölé ugrott az árfolyam, vagyis aki a hétfői mélyponton vásárolt, az közel 33 százalékot kereshetett. 3 nap alatt.

Persze, ahogy szokott lenni, az árfolyam emelkedésével újra előkerültek a bitcoin-bullok, a Blockstream vezetője, Samson Mow 100 ezer dolláros árfolyamról beszélt.

Did nocoiners really think wouldn't bounce back? This is the year of the Metal Bull. $100k is inevitable. #Bitcoin