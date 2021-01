Eddig minden arannyá változott, amihez ez a sztármenedzser hozzáért – Most az űrutazást nézte ki magának

Az ARK Investment Management nem egy régi alapkezelő, csak 2014-ben lett bejegyezve az Egyesült Államokban, a vezetője, Catherine Wood azonban komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik. Korábban 12 évet dolgozott az AllianceBernsteinnél, mint a globális stratégiák befektetési igazgatója, de egy hedge fundot is alapított már korábban. Ő volt az, aki nem régen nyilatkozta azt is, hogy hosszú távon a bitcoin árfolyama elérheti akár a félmillió dollárt is.

Az ARK elsősorban tőzsdén kereskedett alapokra (ETF) specializálódott alapkezelő, és azon belül is főként olyan cégek után kutatnak, amelyek élen járnak a technológia, az innováció és robotika terén.

Az ARK jelenleg már több mint 30 milliárd dollárt kezel 7 befektetési alapján keresztül a Refinitiv adatai szerint, ami nem rossz teljesítmény, tekintve, hogy alig 6 éve működik a cég.

Az alábbi tweetből is jól látszik, hogy szinte exponenciális növekedésnek indultak az alapkezelő eszközei, itt a legnagyobb alap méretének a növekedése látható:

Az igazi nagydurranás azonban a legnagyobb befektetési alapjuk, az ARK Innovation teljesítménye, amely olyan vállalatokra fókuszál, akik a jövő technológiai úttörői lehetnek.

Tavaly év elején még 50 dolláron állt az alap részvényeinek az árfolyama, de jelenleg már 145 dolláron állnak, vagyis kicsit több mint egy év alatt megháromszorozták a befektetők pénzét.

A befektetési alap portfóliójában vannak ismerősen csengő nevek is, mint például a Tesla, amely a kezelt eszközök közel 10 százalékát teszi ki, és a legnagyobb súlyú befektetése az ARK Innovationnek. Emellett a nagyobb befektetések közé tartozik a fizetési megoldásokkal foglalkozó Square, az ingatlanvilágból érkezett Zillow, vagy a Spotify.

Lényeg a lényeg, hogy a kiváló teljesítménynek köszönhetően óriási figyelmet kapott az ARK és az általa kezelt befektetési alapok is, és a piaci szereplők elkezdték önteni a pénzt bele, ha már ennyire jól nyúltak hozzá eddig a részvényekhez.

Az alábbi tweet például azt mutatja, hogy:

tavaly decemberben ez a relatíve kis alapkezelő közel annyi pénzt vonzott be a befektetőktől, mint a világ legnagyobbja, a Blackrock.

ARK has legit shot at taking in more cash than BlackRock in December. They on pace to hit about $11b for the month, altho BlackRock can see big bumps, esp in Dec. pic.twitter.com/6fPPjEb9sg